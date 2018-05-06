"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская

В этом году в прокат выйдут 49 украинских фильмов, по информации Государственного агентства Украины по вопросам кино. Среди них "Брама" режиссера Владимира Тихого и "Тайный дневник Симона Петлюры" Олеся Янчука. О роли в этих картинах, о развитии киноиндустрии, реформах, в которых нуждается украинский театр, о войне и патриотизме говорим с актрисой театра и кино 43-летней Ирмой Витовской.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО Ирма ВИТОВСКАЯ родилась 30 декабря 1974 года в Ивано-Франковске. Окончила Львовский государственный музыкальный институт. В 1998-м переехала в Киев. Работает в Молодом театре. Замужем в третий раз. Муж – бизнесмен Виталий Ванца. Воспитывают 6-летнего сына Ореста

Вы сыграли бабу Присю в фильме "Брама". Эту же роль исполняете в театральной версии пьесы Павла Арье - спектакле Стаса Жиркова "Сталкеры" в Молодом театре. Чем отличаются эти работы?

У нас получилось две разные бабы Приси. В кино я перекочевала с театральной площадки. Думаю, справилась с этой работой. В том, чтобы передать сущность, архетип женщины-самосела в Чернобыльской зоне. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сняли фильм о женщине, которая поедает галлюциногенные грибы Это лента о фантомных болях украинцев, о проблеме - в которой мы застряли, как в зоне. Фильм для людей, которые хотят посмотреть на себя со стороны, и понять, как двигаться дальше. Об умении постоять за себя, расставить приоритеты, взять ответственность. Эти феномены проявились во время майданов. Они объясняют определенный социальный, ментальный тип украинцев.

Это картина о фантомных болях украинцев, о проблеме - в которой мы застряли

Вы получили "Киевскую пектораль" за роль в "Сталкерах". Этот спектакль среди тех, на которые билеты надо покупать за два месяца. Ожидали такого успеха?

Стас Жирков обратился ко мне по совету моего однокурсника Ростислава Держипильского (главный режиссер и директор Ивано-Франковского театра. - Gazeta.ua). Ростислав знал, что я изучаю этнографию, собираю куклы-мотанки, интересуюсь темой украинских болей. Этот персонаж соткан из таких знаний. Я вложила в бабу Присю свой десятилетний опыт исследований. Это тот момент, когда вы точно знаете, о чем говорите. Тогда связь между зрителем и актером появляется на уровне энергии. Автор: molodyytheatre.com Ирма Витовская в роли бабы Приси в спектакле "Сталкеры" Баба Прися - это поколение 1920-х, которое видело Холодный Яр, которое знало, что такое голод, репрессии, война. Одна оккупация, вторая. В ее ментальной памяти рода - татары, поляки ходили туда-сюда и никто хорошего не нес. Это всегда было выживание. Это человек, который использует все, чтобы выжить. Это и конфликт трех поколений. Внук - это дети, которые хотят вырваться из зоны в цивилизацию. Но Вовчику не на кого опереться. Баба не понимает изменившегося мира. А поколение матери - абсолютно безвольное, "партия сказала - мы выполняем". Хочет стойла, покоя, лишь бы давали паек. И это поколение больше всего тормозит Украину. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 30 украинских фильмов, которые выходят в прокат в 2018-м Это трагедия и бабы Приси. Ее дочь без нее не выживет, не сможет пристроиться. Надежда только на этого малого - пусть и немного странного. Но он видит настоящие смыслы. Вовчик - олицетворяет детей, которые были на Майдане. Этот спектакль имеет катарсисное действие. Я Стасу говорила: будет или большой успех, или большой провал.

Это будет либо большой успех, или большой провал

Успех театральной бабы Приси привел вас на киноплощадку?

Я долго отказывалась от этой роли. Боялась провала, не хотела подставить ту работу, которую мы сделали в театре. Автор: Тарас ПОДОЛЯН Актриса Ирма ВИТОВСКАЯ: "Актер впитывает из жизни разных персонажей. А потом - в какой-то момент, даже подсознательно - отражает их" Киноязык - другой. Женщина 8 лет не общалась с людьми. Она убивает добычу, у нее не всегда есть возможность помыться. Животный мир. В кино нельзя заигрывать. Оно требует более жесткого персонажа, агрессивного, неконтролируемого. Который может совершить то, чего не сделает человек в социуме. В 86 лет баба очень крепкая. Это накладывается на определенный архетип: вечная баба, стихия, леший. Который выжил, но одичал. В "Браму" мы перешли из театра вместе с Виталиной Библив, которая играет дочь бабы Приси. Мы тяготели к каким-то успешным театральным решениям. Владимир Тихий говорил: это не пройдет, кино этого не позволяет. Нам пришлось начинать все сначала. Для меня это возможность сыграть роль женщины, почти вдвое старшей. С другим опытом, историей, судьбой. Это тот путь, который я никогда не пройду.

В 86 лет баба очень крепкая. Это накладывается на определенный архетип: вечная баба, стихия, леший

Как вас в кино "превратили" в 86-летнюю?

Все радовались прекрасному гриму Гэри Олдмена в роли Черчилля (фильм "Темные времена", в 2017 году. Получил две премии "Оскар", в том числе - за грим. - Gazeta.ua). Но давайте ценить и свое: наши мастера сделали уникальную работу в "Браме". Грим накладывали по 2 часа. Это тяжелая пластика - живая, органичная. Настояла: никаких линз - потому что я не сыграю. Единственный секрет - просила, чтобы в один глаз наливали больше силикона, чтобы его было трудно открывать. И это сработало в крупных планах, дало впечатление начальной старческой катаракты. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Куда потратят деньги, выделенные на кино - председатель Госкино Филипп Ильенко Для меня это была неимоверная жертва физическая. Ела раз в день - мне отклеивали губы в половине четвертого дня. По 12 часов в силиконе. Потом мне пришлось долго лечить кожу. Эмаль на зубах восстанавливала. Автор: Тарас ПОДОЛЯН Актриса Ирма ВИТОВСКАЯ: "Украинская киноиндустрия только начинает развиваться. Не хватает серьезных сценариев, содержательных. Хорошо, что эти процессы сдвинулись. Но нам еще придется бороться за возвращение зрителя в кинотеатры" Мы жили в Овруче. А ездили в заброшенные чернобыльские села. Несколько часов по лесным дорогам. Меня будили в 3 часа ночи. В 5 утра - на съемочной площадке. Завтракаю бутербродом с кофе. 2 часа на грим: рисуют все прожилки, пигментные пятна. И так каждое утро. Работа с 7 утра и пока видно на улице. Далее - разгримировка. 23:00-23:30 - я в гостинице. Съемки продолжались в сентябре, октябре, ноябре 2016 года. Потом "Браму" дублировали. Там много компьютерных эффектов - мухи, сомы, медузы, русалки. Премьера фильма состоялась в октябре 2017-го в Таллине на кинофестивале "Темные ночи".

Просила, чтобы в один глаз наливали больше силикона. Это дало впечатление начальной старческой катаракты

Чернобыльская зона произвела впечатление?

В лесах видела змей, волков - природу, которая восстановилась. Однажды лось вышел прямо навстречу. Мы снимали в доме одной женщины. Ее дети после смерти матери сдали нам эту хату. Там были иконы, мебель, тарелки, печь, кровать, скамья. Женщина приготовила для себя большой дубовый полесский крест. Но дети похоронили ее под традиционным памятником. Крест стоял в сарае. Мы его использовали в съемках: в козырьках на кресте зритель видит бабу и внука. Она понимает, что ребенок погибнет. Полещуки вешают рушники на кресты. Это было очень трепетно видеть. Где семьи приезжают на могилы - там полотна свежие, белые. Где не были давно - выцветшие, желтые. А кое-где - колышутся только черные ошметки, может и семьи уже нет. Казалось, что только я, проезжая, вспоминаю об этих людях. В такие моменты понимаешь - какая суета тебя иногда засасывает. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ирма Витовская рассказала, куда убегает от украинцев на отдых Мы смотрели фильм на закрытом показе. Когда вышли из кинотеатра, женщины, работающие там, сказали: мы проплакали полкартины. Для меня это показатель. Потому что они лучшие эксперты, смотрят все.

В этом году выйдет фильм "Тайный дневник Симона Петлюры", в котором вы сыграли жену главного атамана войск Украинской Народной Республики. Чем вас привлекла эта роль?

Этот фильм снял режиссер, которому я не отказываю - Олесь Янчук. Я дебютировала в его "Непокоренном" 2001 года - сыграла связную Нюсю с Гришей Гладием. Очень театрально играла, переигрывала. Наш украинский кинематограф вообще этим болел. Каждое слово главное, с паузами: "Сын. Садись. Посри". Кинокамера ловит этот перебор. Затем снялась в его "Железной сотне", в фильме "Владыка Андрей". И вот сейчас - сыграла Ольгу - жену Симона Петлюры (главный атаман войск УНР, глава Директории УНР. - Gazeta.ua). Автор: facebook.comirmcya В фильме "Тайный дневник Симона Петлюры" Ирма Витовская (слева) сыграла его жену, а Виктория Янчук - дочь главного атамана войск Украинской Народной Республики Мой персонаж раскрывает - какой Петлюра дома. В "Дневнике" есть постельная сцена. Я боюсь смотреть украинское кино с интимными моментами, жмурюсь - мы так долго не умели этого делать. Но здесь ее решили правильно. В ней показано, что они люди. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появился трейлер к фильму о Симоне Петлюре Этот момент для моего персонажа кульминационный. Встречаются в гостинице в Париже. Постоянно должны прятаться, боятся. Героиня говорит: я выходила не за атамана, а за парня, который хорошо пел и мне нравился. Показана минутная слабость уставшей женщины. Когда Муравьев стоит под Киевом, она говорит: "Все едут!" Будто подбивает его. А потом осекается - понимает, кому она это говорит. Играть человека в момент слома - наиболее интересно.

В "Непокоренном " очень театрально играла, переигрывала. Наш украинский кинематограф вообще этим болел

Вы стали сопродюсером спектакля-триллера "Афродизиак" (по сюжету, молодой священник расследует дело 30-летней давности, когда таинственно исчезали девственницы, которых потом находили убитыми. Чтобы найти ответы в этой загадочной истории, он должен отыскать свидетелей и вернуться в полный разврата и крови Париж накануне революции. - gazeta.ua). Почему решили ставить ее в цирке?

"Афродизиак" - это большое шоу. Мы первые зашли в цирк после Леся Курбаса, который использовал арену в Харькове. Я только эту площадку видела для реализации проекта. Потому что материал такой - балаган, вечный карнавал. Это современное провокационное искусство. 10 процентов зрителей покидают зал - не выдерживают отрубленных рук, фаллосов. Есть люди, которые не воспринимают в театре слово "п**ец". Его произносит раб, который был на российских кораблях. И ничего другого не выучил. Сам не знает, что это означает. Везде говорит: "Это пи**ец". Автор: facebook.comafrodyziak.project Сцена из спектакля-триллера "Афродизиак". За 6 спектаклей в течение года его посмотрели около 14 тысяч зрителей Это история о сегодняшнем пропащем мире. Где нет дна - где все можно оправдать. Грех стал добродетелью. Продажность, коррупция, откаты, клановость, власть. Представление о том, что в мире победила потребительская философия и популизм. Люди, которые могут создавать смыслы - отошли от руля. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Остапу Ступке не предлагают ролей в украинском кино Мы поставили это шоу в декабре 2016-го за приватные средства нашей команды. Бюджет - до миллиона гривен. По 6 спектаклей, в течение года его посмотрели около 14 тысяч зрителей. Задействованы актеры 18 театров из Киева, Львова, Ивано-Франковска, Луцка, Ровно, Николаева. Все проходили кастинг. Это моя позиция - не давать преференции столице, приглашать актеров из разных регионов. В шоу принимают участие и цирковые актеры - жонглеры, фаерщики, ходулисты, воздушные гимнасты. Не скажу, что пьеса совершенна. Но как явление - она важна. Это шаг к рынку в искусстве, к появлению проектного театра, когда деньги ходят за проектами, а не за площадками.

Представление о том, что в мире победила потребительская философия и популизм. Люди, которые могут создавать смыслы - отошли от руля

Украинский театр движется в этом направлении?

Без изменений в законодательстве мы не можем развивать ни проектный, ни частный, ни продюсерский театр. Не хватает механизмов. Нет театра как институции. Надо создать правила игры на рынке. Чтобы понимать, как эти театры могут взаимодействовать с государственным? Как частные инвестиции будут заходить туда? Тогда можно развивать шоу. А так - все работает только на энтузиазме.

Какие еще реформы нужны в этой сфере?

Театр должен получить возможность брать доступные кредиты, привлекать меценатов, спонсоров, которые получали бы определенные преференции от государства. Необходимы прозрачные тендеры, чтобы было понятно - почему победила именно эта идея. Автор: Тарас ПОДОЛЯН Ирма Витовская два года подряд входит в рейтинг "100 влиятельных женщин Украины" по версии журнала "Фокус То же самое с актерами. Я против постоянных трупп. На каждый проект должен быть кастинг. Тогда балласт отсеется. И не надо бояться. Только так это делается во всем мире. В том же "Гамлете" (спектакль Ивано-Франковского театра. - gazeta.ua - есть актеры из Львовского театра Заньковецкой, из Молодого театра, из театра Франко, остальные - из Ивано-Франковска. Каждый пришел со своей энергией и эстетикой. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Язык - это средство самосохранения - Ирма Витовская Ты никогда не полюбишь своего конкурента. Но он нужен для развития. Так должна работать система. Однако эти изменения не произойдут быстро.

Ты никогда не полюбишь своего конкурента. Но он нужен для развития

Насколько правдивы слухи об интригах в театре?

Театр – это всегда интриганство. В 2004 году ничего не снималось, а тут бахнул ситком "Леся+Рома" (первый украинский комедийный сериал "Леся+Рома" на канале ICTV, где Ирма Витовская сыграла вместе с Дмитрием Лаленковым. Шел с 2005 по 2008 год. - gazeta.ua). Мы стали популярны. Мне симпатизируют мужчины. А тут еще и успех, и слава. Я чувствовала и чувствую зависть. Иногда боюсь показаться счастливой.

Какими качествами, знаниями, навыками должен обладать актер?

Мечта Леся Курбаса - умный арлекин. В рампе видно, какие книги вы читаете. Актеры должны читать, смотреть визуальное искусство - выставки, живопись, дизайн. Слушать музыку, оперу. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 5 самых ожидаемых фильмов, которые впервые покажут в мае Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО Актриса Ирма ВИТОВСКАЯ: "Популярными становятся актеры-выходцы из западной Украины, тот же Роман Луцкий или Николай Береза. Они органичны - потому что украиноязычны в жизни" Актер должен придумать своего персонажа от рождения и до того момента, когда он появляется на сцене - какие у него привычки, какое было детство, с кем дружил, кого любил. Это ваша работа. И если актер тупой - за него это сделает режиссер. А если и режиссер не очень начитанный, получается книжка-раскраска. Имитируем красивые фразы автора. Актер впитывает из жизни разных персонажей. А потом - в какой-то момент, даже подсознательно - отражает их. Так у меня было с Лесей (ситком "Леся+Рома". - gazeta.ua). Таких женщин много. Да и Леся прошла путь от идиотки до суперумницы. Это собранные тараканы всех мужчин и женщин. Кроме таланта и труда в профессии еще есть удача. Ее надо не профукать. Когда откроются двери, быть готовым, тренироваться, стоять с рюкзаком. Иметь терпение и быть благодарным. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что стоит читать и слушать в мае - советы от министра Актер – это гермафродит. У мужчины-актера должно быть много женского начала. Ему нужно нравиться зрителю. У актрисы - много мужского: анализа, хватки, рацио, жесткости, цинизма. Если актер и актриса умеют на этих двух природах ехать - это то, что нужно. Но в жизни это в большинстве своем тяжелые люди.

Кроме таланта и труда в профессии еще есть удача. Ее надо не профукать. Когда откроются двери, быть готовым, стоять с рюкзаком

На канале ІСТV начался кастинг актеров на съемки нового сезона "Леся+Рома". Что вы думаете об этом проекте?

Сериал заканчивался тем, что Леся с Ромой усыновили 5-летнюю девочку Жужу. И Леся забеременела. Его можно было бы продолжать, показав конфликт с детьми, которые выросли за эти 10 лет. Например, девочке 16, она ботан, не интересуется парнями. И это трагедия для Леси. Тогда я понимаю зачем возвращаться к этому формату. Но в нынешнем проекте я не вижу ничего нового. Гаджеты? Это не новое. Переиграть то, что сыграно, - не так просто. У того сериала были рейтинги. С ним всегда будут сравнивать. Может у них есть секрет? Но я не понимаю логики. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Украинцы еще не готовы рассматривать войну как безусловно грязное дело" - режиссер-документалист

Вы не хотели бы в нем принять участие?

Я устала от того формата. Мне два года предлагали подобные роли. Отказывалась.

А что мечтаете сыграть?

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Актриса Ирма ВИТОВСКАЯ: "Актеру необходима депрессия. Эта энергия работает на сцене. Но с нее надо уметь выходить"

Все лучшее несыгранное - у меня впереди. Мечтаю воплотить поэтессу Елену Телигу. Она мне запала в сердце, еще когда я с коляской гуляла по парку КПИ. Там есть памятник - Телига на скамейке. Мне нравится ее бескомпромиссность. Личность, которой нам сейчас не хватает. Подвиг – это ежедневно гражданская труд, говорила она. И она в итоге выиграла - потому что сидит в парке со студентами. Они возле нее пьют пиво, вешают рюкзаки на руку. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Российские актеры возвращаются в украинские сериалы" - Янина Соколова

Какого кино нам не хватает сегодня?

-- Хотела бы увидеть экранизацию "Музея заброшенных секретов" Оксаны Забужко. Это может быть такой крутой триллер! Расследование, непонятные смерти, все завязано на тоталитарном сатанинскому мире. Или "12 обручей" Юрия Андруховича. Хотела бы сыграть эту женщину, которая едет в непонятный дом.

Жду, когда индустрия начнет работать на внутренний рынок. Я понимаю, российские проекты - это деньги. Но вы их оттуда берите, но еще одну картину свою снимайте.

Хотела бы увидеть экранизацию "Музея заброшенных секретов" Оксаны Забужко. Это может быть такой крутой триллер! Расследование, непонятные смерти, все завязано на тоталитарном сатанинскому мире

Вы с начала войны не снимаетесь в российском кино. Насколько это было сложное решение?

Да, я отказалась от российских проектов. За 4 года не снималась ни в одном. Теряю финансово и теряю кайф от этой площадки. Но это мой фронт. Я не сломаюсь, не сдамся. Остается вопрос к государству: почему 15 лет не развивался украинский кинематограф. Надо стимулировать исполнителей, которые являются носителями языка. Чтобы не выглядели, как профессора филологии - когда язык прилизан. Украиноязычный артист молчит на своем языке в кадре - взгляд, выдох, акцент, ударение, твои привычки - все важно. Автор: dramteatr.if.ua Ирма Витовская сыграла Гертруду в опере ужасов "Гамлет". Ее поставили в Ивано-франковском областном музыкально-драматическом театре. За основу взяли перевод Юрия Андруховича и положили на музыку композиторов Романа Грыгорива и Ильи Разумейко. Режиссер постановки – директор театра Ростислав Держипильский Популярными становятся актеры-выходцы с западной Украины, тот же Роман Луцкий или Николай Береза. Они органичны - потому что украиноязычны в жизни. Олешко Романа Луцкого в "Сторожевой заставе" тем и берет, что он не выучил текст. Он его создает здесь и сейчас. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Я не снимаюсь в русскоязычных проектах. Поэтому меня нет на экране" - Ирма Витовская А какое государство мы строим, если некоторые наши преподаватели, которые сами снимаются в российских фильмах, советуют учить русский. Что вы здесь делаете? Ничего вам не мозолит? Что кто-то из наших ребят возвращается без рук, без ног. Без жизни. Простить можно многое, но не продажу государства. Ничего не делается - только бла-бла-бла. И на этом пиарятся. У вас же все есть - рычаги влияния, возможности. А вы пускаете только бла-бла-бла? Не доводите до конца то, что декларируете. Кроме презрения - ничего.

Некоторые наши преподаватели, которые сами снимаются в российских фильмах, советуют учить русский. Что вы здесь делаете? Ничего вам не мозолит? Что кто-то из наших ребят возвращается без рук, без ног. Без жизни

Но украинское кино начало по чуть-чуть двигаться вперед. В прошлом году создано 47 фильмов за государственные средства.

Украинская киноиндустрия только начинает развиваться. Не хватает серьезных сценариев, содержательных. Хорошо, что эти процессы сдвинулись. Но нам еще придется бороться за возвращение зрителя в кинотеатры. Нынешний зритель – 15-25 лет. Старшее поколение ушло из кинотеатров в 1990-х, когда был упадок кино. Они не осознают, что сейчас - это другая история. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шаровары - уже давно не Украина" - режиссер рассказала, каким должно быть патриотическое кино Для проката фильма дают 4 недели. Но на всю Украину 150 кинотеатров – это очень мало. Мой муж недавно был в Польше. С этой страной связан бизнес, там живут его родители - они лемки. Пошли в кино. Поляки много снимают. В конце картины режиссер от имени всех актеров и от себя благодарит зрителей, что они пришли в кинотеатр. Это мотивирует - зритель чувствует себя причастным к формированию чего-то важного.

Вы не думали пойти в политику?

Одно время очень хотела. Чтобы иметь возможность влиять на Нацраду, культурные реформы. Сейчас - я разочарована. Не может уйти этот постколониальный вкус. Такое впечатление, что есть два мира. В одном есть Сергей Жадан, Ирэна Карпа, Марыся Никитюк. А в том втором - продукты постсоветской культуры: "95 квартал", "Дизель-шоу". И на этот второй ходят смотреть наши политики, им интересно. Состоятельные люди западного мира вкладывают деньги в школы в Африке, спонсируют исследования рака. А у нас - только прожорливость, глотательный рефлекс. Не работает ценностный блок. Думаю иногда о том, чтобы уехать из Украины. Но это же бегство? Хочу верить - что здесь все изменится.

На всю Украину 150 кинотеатров – это очень мало

Часто бываете за границей?

Мы люблю путешествовать. Путешествия развивают - новый уголок, другие люди. Смысл в том, чтобы узнавать больше. Когда я думаю, что Иван Яковлевич Франко знал 14 языков, мне становится страшно. Писал много. Леся Украинка за два месяца выучила грузинский, когда влюбилась. Каждое поколение в чем-то круче. Но сколько мы не взяли с тех времен.

Вы участвуете в проектах на поддержку онкобольных детей. Расскажите о них.

Задача общества - облегчить страдания, если не можем вылечить. Государство обязано купить достаточное количество пластырей и сиропов для обезболивания. А общество должно давить. Ребенок должен прожить пусть короткую, но качественную жизнь. Потом идет моральная составляющая - наполнение жизни максимально яркими впечатлениями. Нужны волонтеры, которые могут остаться с ребенком, чтобы родители отдохнули, уехали на несколько дней. Чтобы папа с мамой не разбежались из-за усталости. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Два скандально известных театра покажут спектакль о мести богов Советская медицина считала, что неизлечимых больных нет. В конце концов родители и врач остаются сами с этой проблемой. Признайте, что наши дети умирают - и делайте что-то. Эта проблема значительно больше, чем собрать средства. "Оскар и Розовая Дама" - часть этой программы ("Оскар и Розовая Дама" - это театральный арт-проект по одноименному роману Эрика-Емманюеля Шмитта. В нем приняли участие Ирма Витовская, режиссер Ростислав Держипильский, группа "Океан Эльзы", художник Андрей Ермоленко, балетмейстер Ольга Семешкина и актеры Ивано-Франковского театра имени Ивана Франко. Главные роли исполняют дети - Марко Кирильчук и Влад Балюк. Премьера состоялась 2015 года. "Оскар и Розовая Дама" - это 13 писем безнадежно больного мальчика Оскара к Богу. Он молит Всевышнего о милосердии, о радости хотя бы в последние дни жизни. Посредником между Богом и людьми для Оскара становится удивительная женщина. - gazeta.ua). Автор: galka.if.ua "Оскар и Розовая Дама" - это 13 писем безнадежно больного мальчика Оскара к Богу Мне говорят, что в спектакле я спекулятивно использую детей. А не будет вам спектакля! Постановок на эту тему - тысячи. А мне надо, чтобы вы видели, как на ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает. И чтобы вас оттуда вынесла скорая в ваших чиновничьих костюмах. И чтобы вы начали действовать. В этом году закуплено обезболивания - это то, что нам удалось сделать. Коллеги из Лиги хосписной и паллиативной помощи сказали, что мы сдвинули камень, лежавший неподвижно 20 лет. Я единственная актриса, которую Совет церквей благословил сыграть на территории Михайловского монастыря. Это почетно.

Когда "Оскар и Розовая Дама" будет идти в Киеве?

6 июня в театре Ивана Франко.

Бываете в хосписах, детских больницах. Это эмоционально непросто.

Когда вы беретесь за такую тему, срабатывает защитный механизм. Я не плакала. Разве что после спектакля - когда понимала, что нам удалось. А в таких заведениях я только мобилизовалась. Это как на Майдане - плачете потом.

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Как вы справляетесь с хандрой, эмоциональным спадом?

Актеру необходима депрессия. Эта энергия работает на сцене. Если бы не переживания в жизни - я бабу Присю не насытила бы так болью. И Оскар не вышел бы настолько мотивирован. Но из депрессии надо уметь выходить. Я вспоминаю, что у меня есть руки-ноги, работа, семья, меня любят, у меня есть сын.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО Ирма Витовская входит в продюсерскую группу театрального проекта "Афродизиак", который ставят в Национальном цирке Украины в сотрудничестве с "Диким театром"

Как изменилась ваша жизнь после рождения сына?

Вышла на съемки, когда Оресту было 4 месяца. Сцеживала молоко и передавала водителем. После рождения ребенка я стала объемнее играть. Женщина, которая еще не родила, придерживает какой-то запас сил - не может открыть все энергетические клапаны. Когда в роддоме я пела сыну колосковые, все дети в соседних палатах спали. Может, у какого-то русскоязычного Глебушки когда-нибудь вдруг проснется тяга к украинскому. А он и не будет знать, откуда.

Вы рассказывали, что ваше детство связано с Донецком.

Этот город ассоциируется с розами. Там высаживали по 10 кустов в честь каждого новорожденного. Котлеты по-донбасски - черный хлеб с маслом внутри. Это так вкусно! Их делали в одном кафе - "Юбилейном". С друзьями играли в казаков-разбойников. Двухэтажные дома, которые строили пленные немцы, враждовали с многоэтажками. Подумать не могла, что через 30 лет там будут реальные боевые действия. Меня в Донецке называли бандеровкой. Ставили на стол: поговори по-бандеровски. Я говорю: "когут", "канапки", "кульчики", "підколінки".

Если бы у вас была такая возможность, что бы вы спросили у Бога?

Попросила бы у Него прощения, что поддавалась искушениям. Что не сделала всего, что он на меня возлагал. И спросила бы – куда дальше идти и с кем.

Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО