Коммунистические преступления остались безнаказанными - режиссерка фильма "Цена правды"

Автор: facebook.com Работа над "Ценой правды" разозлила меня - Агнешка Холланд

Голодомор - это не только два года ужасного геноцида. Он полностью изменил будущее Украины.

Так считает польская режиссерка, трехкратная номинантка на премию "Оскар" Агнешка Холланд. Сняла фильм "Цена правды" о валлийском журналисте Гарете Джонсе, который первым в западной прессе под своим именем заявил о Голодоморе 1932-1933 годов. Представила ленту на премьере в кинотеатре "Киевская Русь".

"Большинству мира события Голодомора в Украине неизвестны. Невинные жертвы преступлений коммунистов - неуслышанные, так и не вошли в глобальное сознание, - говорит Холланд. - Я решила использовать язык кино, чтобы поделиться их трагическим опытом, максимально эмоционально рассказать о них.

В XX веке человечество показало себя в худшем качестве

Когда я получила сценарий, первой мыслью было: нет, только не еще один фильм об этой эпохе. Но история захватила меня, и я поняла, что должна ее рассказать. Лента касается вопросов, важных не только для Украины, но и для всего мира. В художественной форме освещает коммунистические преступления, которые фактически остались безнаказанными, а многими даже забытыми и прощенными. Это неправильно.

Гарет Джонс - молодой, храбрый, несколько наивный, но мудрый журналист. Он хорошая точка зрения для повествования. Говорит не только о самих ужасных событиях и их политических и идеологических причинах, а и о масштабной, наглой лжи, которая царила вокруг. Мы не только проливает свет на тот мир неправды, пропаганды и фальшивых новостей, который конструировался в СССР, но и проводим параллели с настоящим. Это актуальная история, потому что инструменты искажения реальности действуют и сейчас.

Самое важное для меня во время работы над фильмами - человеческие истории. Я считаю, что в XX веке человечество показало себя в худшем качестве. Нам следует многому научиться из этого опыта, чтобы не повторять его. К сожалению, вряд ли мы почерпнули из ужасных уроков истории то, что должны были бы. Должны актуализировать этот опыт и спросить, как это было возможно, что можем сделать теперь и повторится ли такое снова.

Главная тема моих работ - это сложность человеческой души и выбора. Всегда восхищала загадка, откуда берется доброта, желание поступать правильно. Потому что откуда идет зло - и так понятно. Условия возникновения жесткости и криминала очевидны, видим их каждый день. Мне интересно задавать вопросы, почему и при каких обстоятельствах человек решает действовать справедливо. Это гораздо сложнее.

Думаю, что Голодомор имел гораздо более глубинный и продленный во времени эффект на Украину, чем мир может представить

Также меня очень интересует судьба Украины. Изучаю вашу историю и слежу за событиями сегодня. Я приехала в Киев сразу после Майдана на конференцию. Общалась со многими очевидцами и участниками Революции достоинства, представителями оппозиции, журналистами, учеными. В частности, о Голодоморе. Тогда я не была экспертом в этом вопросе, хотя после работы над фильмом - уже немного являюсь.

Большинство независимых историков - и я не говорю о российских, а об украинских, американских, канадских - сходятся во мнении относительно причин Голодомора. Сталин сфокусировался на Украине не только из-за ее наиболее плодородных черноземов во всем СССР. Но и потому, что хотел сломать свободолюбивую душу украинского села. Силу, независимость и национальную гордость украинцев.

Думаю, что Голодомор имел гораздо более глубинный и продленный во времени эффект на Украину, чем мир может представить. Влиял ментально, демографически, социально, даже физиологически на следующие поколения. Большая часть нынешних политических проблем на востоке Украины связана с тем, что многие украинцы на тех территориях погибли в 1932-1933 годах и многие эмигрировали. Голодомор - это не только два года ужасного геноцида. Он полностью изменил будущее Украины.

Мы смогли почувствовать на себе эту атмосферу одиночества и тишины в пустых селах

Когда я снимаю кино, для меня это как быть хирургом во время операции. Много эмоций, но держу их внутри. Делаю все с определенной технической холодностью. Иначе бы не смогла создать столько фильмов об ужасах человечества - Второй мировой, Холокосте, Голодоморе.

Съемки "Цены правды" начались с Украины - со сцен Голодомора. Было очень тяжело. В частности, для центрального актера Джеймса Нортона, которого внезапно катапультировали из привычных ролей в британских сериалах в 20-градусный мороз и снег по пояс. Это было физически так сложно, что в какой-то степени помогло нам, мобилизовало. Мы смогли почувствовать на себе эту атмосферу одиночества и тишины в пустых селах.

Один из персонажей ленты, редактор Гарета Джонса в Уэльсе - говорит, что культура существует для того, чтобы люди отвлекались от тяжелых событий, насущных проблем. Некоторые так считают. Что роль культуры - делать жизнь более светлым, цветным и счастливым. Это называется развлечение. Это точно не та культура, которой занимаюсь я. Даже работа над "Ценой правды" разозлила меня. Напомнила мне, что мы не можем принимать ложь".

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Историческая драма "Цена правды" вышла в прокат 28 ноября. Фильм совместного производства Украины, Польши и Великобритании снимали в прошлом году в Польше, Шотландии и Украины - в Киеве, Харькове, Черниговской и Житомирской областях. Главную роль сыграл английский актер Джеймс Нортон. По сюжету, в 1933 году Гарет Джонс приезжает в Москву, чтобы взять интервью у Сталина. Хочет выяснить, откуда берутся деньги на экономическое развитие и якобы успешное выполнение первого пятилетнего плана. Журналист должен оставаться в столице под наблюдением агентов спецслужб - такие условия пребывания в СССР. Но Джонс тайно посещает Украину. Становится свидетелем искусственного голода. Пишет: "Прошел через множество сел и 12 колхозов. Везде слышал плач: "У нас нет хлеба. Мы умираем". Готовит статьи о преступлениях сталинского режима. Большинство представителей западной прессы в то время замалчивали правду о трагедии украинского народа. Писали, что СССР - пример для подражания, а голод - выдумки. Вскоре прокремлевские силы во главе с англо-американским журналистом, лауреатом Пулитцеровской премии Уолтером Дюранти развернули информационную кампанию против Джонса, чтобы опровергнуть его заявления.