Коммунистические преступления остались безнаказанными - режиссерка фильма "Цена правды"

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Bumboks u Lʹvovi dva dni prezentuvav podviynyy alʹbom Kvytky na obydva kontserty Bumboksu prodaly za tyzhdenʹ kilʹka tyzhniv. 12 veresnya tsʹoho roku vyyshla persha chastyna alʹbomu &quot;Tayemnyy Kod&quot;, piznishe bude opublikovanyy &quot;Rubikon&quot;. Novyy alʹbom fany chekaly 6 rokiv. Pisni vyklaly na kanali hurtu na YouTube Alʹbom, zapysanyy v Ukrayini, Frantsiyi ta Spoluchenykh Shtatakh Ameryky, vpershe v istoriyi hurtu skladayetʹsya z bilʹsh yak 11 pisenʹ. Vyyshov na kasetakh, podviynomu vinili ta CD versiyi &quot;fan-pak&quot;, do yakoyi uviyshov boks dlya CD, dva CD, foto-buklet shcho ilyustruye zapys alʹbomu ta stiker-pak. Kontsertnyy tur &quot;Tayemnyy Kod: Rubikon&quot; rozpochavsya 19 veresnya kontsertom u Rivnomu. U Lʹvovi hurt vystupyv azh dva dni - adzhe zhoden kontsertnyy zal ne vmishchav usikh okhochykh poslukhaty vystup hurtu. CHYTAYTE TAKOZH: &quot;Bumboks&quot; vypustyv klip na pisnyu &quot;DSH&quot; Za 2,5 hodyny kontsertu fany pochuly novi pisni z alʹbomu: &quot;Trymay mene&quot;, perespiv &quot;Anhela, yak ya&quot; hurtu &quot;Krykhitka&quot;, &quot;Drantya&quot;, &quot;DSH&quot;, &quot;Tviy na 100%&quot; i &quot;Pobachymosʹ&quot; ta inshi. A takozh - stari i dobre vidomi usikh khity &quot;Vakhtëry&quot;, &quot;Kvity u volossi&quot; ta inshi. Naperedodni kontsertu, vokalist Andriy Khlyvnyuk rozpoviv pro zminy u skladi hurtu. Yoho pokynuly hitarysty Andriy &quot;Mukha&quot; Samoylo, basyst Denys Levchenko, zvukoinzhener hurtu Ihor Melʹnyk. Yikh zaminyly hitarysty Dmytro Kuvalin, Oleh Adzhybayev ta bas-hitarystka Inna Nevoyt. Vona stala pershoyu zhinkoyu u skladi hurtu. &quot;Zhyttya prodovzhuyetʹsya, yak i istoriya hurtu, iz novoyu komandoyu. Yakshcho vam khochetʹsya znaty, khto vynen chy khto pohanyy - to tse ya&quot;, - kazhe Khlyvnyuk na pres-konferentsiyi. Bumboks shche vystupytʹ u Kharkovi, Poltavi, Sumakh. Pislya zakinchennya tsʹoho turu menedzhment hurtu pochne pratsyuvaty nad orhanizatsiyeyu turne krayinamy Zakhidnoyi Yevropy, a takozh SSHA ta Kanadoyu. Hurt &quot;Bumboks&quot; opublikuvav video na pisnyu &quot;DSH&quot; z alʹbomu &quot;Tayemnyy kod: Rubikon. Chastyna 1&quot;. Klip na neyi znimaly v perekhodi bilya stantsiyi kyyivsʹkoho metro Universytet, na maydanchyku &quot;Kinodrom&quot; kinostudiyi Dovzhenka ta na parkinhu stolychnoho TTS &quot;Atmosfera&quot;. Tse tretye video &quot;Bumboksu&quot; vid rezhysera Stanislava Hurenka. Kharkiv – 27 lystopada, Palats Sportu Poltava – 28 lystopada, Villa Krokodyla Sumy – 29 lystopada, Manezh SumDU Показати більше 2147/5000 Бумбокс во Львове два дня представил двойной альбом
Bumboks u Lʹvovi dva dni prezentuvav podviynyy alʹbom Kvytky na obydva kontserty Bumboksu prodaly za tyzhdenʹ kilʹka tyzhniv. 12 veresnya tsʹoho roku vyyshla persha chastyna alʹbomu "Tayemnyy Kod", piznishe bude opublikovanyy "Rubikon". Novyy alʹbom fany chekaly 6 rokiv. Pisni vyklaly na kanali hurtu na YouTube Alʹbom, zapysanyy v Ukrayini, Frantsiyi ta Spoluchenykh Shtatakh Ameryky, vpershe v istoriyi hurtu skladayetʹsya z bilʹsh yak 11 pisenʹ. Vyyshov na kasetakh, podviynomu vinili ta CD versiyi "fan-pak", do yakoyi uviyshov boks dlya CD, dva CD, foto-buklet shcho ilyustruye zapys alʹbomu ta stiker-pak. Kontsertnyy tur "Tayemnyy Kod: Rubikon" rozpochavsya 19 veresnya kontsertom u Rivnomu. U Lʹvovi hurt vystupyv azh dva dni - adzhe zhoden kontsertnyy zal ne vmishchav usikh okhochykh poslukhaty vystup hurtu. CHYTAYTE TAKOZH: "Bumboks" vypustyv klip na pisnyu "DSH" Za 2,5 hodyny kontsertu fany pochuly novi pisni z alʹbomu: "Trymay mene", perespiv "Anhela, yak ya" hurtu "Krykhitka", "Drantya", "DSH", "Tviy na 100%" i "Pobachymosʹ" ta inshi. A takozh - stari i dobre vidomi usikh khity "Vakhtëry", "Kvity u volossi" ta inshi. Naperedodni kontsertu, vokalist Andriy Khlyvnyuk rozpoviv pro zminy u skladi hurtu. Yoho pokynuly hitarysty Andriy "Mukha" Samoylo, basyst Denys Levchenko, zvukoinzhener hurtu Ihor Melʹnyk. Yikh zaminyly hitarysty Dmytro Kuvalin, Oleh Adzhybayev ta bas-hitarystka Inna Nevoyt. Vona stala pershoyu zhinkoyu u skladi hurtu. "Zhyttya prodovzhuyetʹsya, yak i istoriya hurtu, iz novoyu komandoyu. Yakshcho vam khochetʹsya znaty, khto vynen chy khto pohanyy - to tse ya", - kazhe Khlyvnyuk na pres-konferentsiyi. Bumboks shche vystupytʹ u Kharkovi, Poltavi, Sumakh. Pislya zakinchennya tsʹoho turu menedzhment hurtu pochne pratsyuvaty nad orhanizatsiyeyu turne krayinamy Zakhidnoyi Yevropy, a takozh SSHA ta Kanadoyu. Hurt "Bumboks" opublikuvav video na pisnyu "DSH" z alʹbomu "Tayemnyy kod: Rubikon. Chastyna 1". Klip na neyi znimaly v perekhodi bilya stantsiyi kyyivsʹkoho metro Universytet, na maydanchyku "Kinodrom" kinostudiyi Dovzhenka ta na parkinhu stolychnoho TTS "Atmosfera". Tse tretye video "Bumboksu" vid rezhysera Stanislava Hurenka. Kharkiv – 27 lystopada, Palats Sportu Poltava – 28 lystopada, Villa Krokodyla Sumy – 29 lystopada, Manezh SumDU Показати більше 2147/5000 Бумбокс во Львове два дня представил двойной альбом
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четверг, 28 ноября 2019 21:45

Коммунистические преступления остались безнаказанными - режиссерка фильма "Цена правды"

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Автор: facebook.com
  Работа над "Ценой правды" разозлила меня - Агнешка Холланд
Работа над "Ценой правды" разозлила меня - Агнешка Холланд

Голодомор - это не только два года ужасного геноцида. Он полностью изменил будущее Украины.

Так считает польская режиссерка, трехкратная номинантка на премию "Оскар" Агнешка Холланд. Сняла фильм "Цена правды" о валлийском журналисте Гарете Джонсе, который первым в западной прессе под своим именем заявил о Голодоморе 1932-1933 годов. Представила ленту на премьере в кинотеатре "Киевская Русь".

"Большинству мира события Голодомора в Украине неизвестны. Невинные жертвы преступлений коммунистов - неуслышанные, так и не вошли в глобальное сознание, - говорит Холланд. - Я решила использовать язык кино, чтобы поделиться их трагическим опытом, максимально эмоционально рассказать о них.

В XX веке человечество показало себя в худшем качестве

Когда я получила сценарий, первой мыслью было: нет, только не еще один фильм об этой эпохе. Но история захватила меня, и я поняла, что должна ее рассказать. Лента касается вопросов, важных не только для Украины, но и для всего мира. В художественной форме освещает коммунистические преступления, которые фактически остались безнаказанными, а многими даже забытыми и прощенными. Это неправильно.

Гарет Джонс - молодой, храбрый, несколько наивный, но мудрый журналист. Он хорошая точка зрения для повествования. Говорит не только о самих ужасных событиях и их политических и идеологических причинах, а и о масштабной, наглой лжи, которая царила вокруг. Мы не только проливает свет на тот мир неправды, пропаганды и фальшивых новостей, который конструировался в СССР, но и проводим параллели с настоящим. Это актуальная история, потому что инструменты искажения реальности действуют и сейчас.

Самое важное для меня во время работы над фильмами - человеческие истории. Я считаю, что в XX веке человечество показало себя в худшем качестве. Нам следует многому научиться из этого опыта, чтобы не повторять его. К сожалению, вряд ли мы почерпнули из ужасных уроков истории то, что должны были бы. Должны актуализировать этот опыт и спросить, как это было возможно, что можем сделать теперь и повторится ли такое снова.

Главная тема моих работ - это сложность человеческой души и выбора. Всегда восхищала загадка, откуда берется доброта, желание поступать правильно. Потому что откуда идет зло - и так понятно. Условия возникновения жесткости и криминала очевидны, видим их каждый день. Мне интересно задавать вопросы, почему и при каких обстоятельствах человек решает действовать справедливо. Это гораздо сложнее.

Думаю, что Голодомор имел гораздо более глубинный и продленный во времени эффект на Украину, чем мир может представить

Также меня очень интересует судьба Украины. Изучаю вашу историю и слежу за событиями сегодня. Я приехала в Киев сразу после Майдана на конференцию. Общалась со многими очевидцами и участниками Революции достоинства, представителями оппозиции, журналистами, учеными. В частности, о Голодоморе. Тогда я не была экспертом в этом вопросе, хотя после работы над фильмом - уже немного являюсь.

Большинство независимых историков - и я не говорю о российских, а об украинских, американских, канадских - сходятся во мнении относительно причин Голодомора. Сталин сфокусировался на Украине не только из-за ее наиболее плодородных черноземов во всем СССР. Но и потому, что хотел сломать свободолюбивую душу украинского села. Силу, независимость и национальную гордость украинцев.

Думаю, что Голодомор имел гораздо более глубинный и продленный во времени эффект на Украину, чем мир может представить. Влиял ментально, демографически, социально, даже физиологически на следующие поколения. Большая часть нынешних политических проблем на востоке Украины связана с тем, что многие украинцы на тех территориях погибли в 1932-1933 годах и многие эмигрировали. Голодомор - это не только два года ужасного геноцида. Он полностью изменил будущее Украины.

Мы смогли почувствовать на себе эту атмосферу одиночества и тишины в пустых селах

Когда я снимаю кино, для меня это как быть хирургом во время операции. Много эмоций, но держу их внутри. Делаю все с определенной технической холодностью. Иначе бы не смогла создать столько фильмов об ужасах человечества - Второй мировой, Холокосте, Голодоморе.

Съемки "Цены правды" начались с Украины - со сцен Голодомора. Было очень тяжело. В частности, для центрального актера Джеймса Нортона, которого внезапно катапультировали из привычных ролей в британских сериалах в 20-градусный мороз и снег по пояс. Это было физически так сложно, что в какой-то степени помогло нам, мобилизовало. Мы смогли почувствовать на себе эту атмосферу одиночества и тишины в пустых селах.

Один из персонажей ленты, редактор Гарета Джонса в Уэльсе - говорит, что культура существует для того, чтобы люди отвлекались от тяжелых событий, насущных проблем. Некоторые так считают. Что роль культуры - делать жизнь более светлым, цветным и счастливым. Это называется развлечение. Это точно не та культура, которой занимаюсь я. Даже работа над "Ценой правды" разозлила меня. Напомнила мне, что мы не можем принимать ложь".

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Историческая драма "Цена правды" вышла в прокат 28 ноября. Фильм совместного производства Украины, Польши и Великобритании снимали в прошлом году в Польше, Шотландии и Украины - в Киеве, Харькове, Черниговской и Житомирской областях. Главную роль сыграл английский актер Джеймс Нортон.

По сюжету, в 1933 году Гарет Джонс приезжает в Москву, чтобы взять интервью у Сталина. Хочет выяснить, откуда берутся деньги на экономическое развитие и якобы успешное выполнение первого пятилетнего плана. Журналист должен оставаться в столице под наблюдением агентов спецслужб - такие условия пребывания в СССР. Но Джонс тайно посещает Украину. Становится свидетелем искусственного голода. Пишет: "Прошел через множество сел и 12 колхозов. Везде слышал плач: "У нас нет хлеба. Мы умираем". Готовит статьи о преступлениях сталинского режима.

Большинство представителей западной прессы в то время замалчивали правду о трагедии украинского народа. Писали, что СССР - пример для подражания, а голод - выдумки. Вскоре прокремлевские силы во главе с англо-американским журналистом, лауреатом Пулитцеровской премии Уолтером Дюранти развернули информационную кампанию против Джонса, чтобы опровергнуть его заявления.

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