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пятница, 22 ноября 2019 12:52

Джамала презентовала клип о Голодоморе

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Джамала презентовала клип о Голодоморе
Песня "Цена правды" стала саундтреком к фильму. Фото: Instagram

Певица Джамала представила клип на песню "Цена правды". Композиция стала саундтреком к одноименному фильму о Голодоморе. Музыку к песне написала Джамала, над словами ей помогала работать Виктория Платова.

"Меня поразила история, которая стала основой для картины. События фильма разворачиваются во время одного из самых трагических периодов, который замалчивался десятилетиями. В центре повествования обычный журналист, который проявляет настоящий героизм, чтобы донести информацию о Голодоморе мировой общественности. Как мы знаем, люди, которые не боятся и борются за правду, платят за это высокую цену. Мне близка эта идея, она во многом перекликается с моим творчеством", - поделилась певица.

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Режиссером видео выступила Екатерина Царик, которая известна работами для таких артистов как Наталья Могилевская, "Скрябин", "С.К.А.Й.".

Историческая драма о Голодоморе 1932-1933 годов "Цена правды" станет фильмом открытия фестиваля "Новое британское кино". Он пройдет в столичном кинотеатре "Октябрь" с 28 ноября по 4 декабря.

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