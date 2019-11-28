Фильм "Цена правды" о Голодоморе вышел в прокат

Автор: youtube.com Английский актер Джеймс Нортон в фильме "Цена правды" играет валлийского журналиста Гарета Джонса, который в 1933 году приехал в СССР. Расследовал преступления сталинского режима, в частности искусственный голод в Украине

Историческая драма "Цена правды" о Голодоморе 1932-1933 годов вышла в прокат 28 ноября. Фильм сняла польская режиссерка, трехкратная номинантка на премию "Оскар" Агнешка Холланд. Лента совместного производства Украины, Польши и Великобритании.

Главный герой фильма - валлийский журналист Гарет Джонс, который первым в западной прессе под своим именем заявил о Голодоморе.

Действие происходит в 1933 году. Джонс приезжает в Москву, чтобы взять интервью у Сталина. Хочет выяснить, откуда берутся деньги на экономическое развитие и якобы успешное выполнение первого пятилетнего плана. Журналист должен оставаться в столице под наблюдением агентов спецслужб - такие условия пребывания в СССР. Но Джонс тайно посещает Украину. Становится свидетелем искусственного голода. Пишет: "Прошел через множество сел и 12 колхозов. Везде слышал плач: "У нас нет хлеба. Мы умираем". Готовит статьи о преступлениях сталинского режима, по сюжету.

Большинство представителей западной прессы в то время замалчивали правду о трагедии украинского народа. Писали, что СССР - пример для подражания, а голод - выдумки. Вскоре прокремлевские силы во главе с англо-американским журналистом, лауреатом Пулитцеровской премии Уолтером Дюранти развернули информационную кампанию против Джонса, чтобы опровергнуть его заявления.

Прорывным моментом стал съемочный процесс в Украине. Тогда я почувствовал, что эта история важна и актуальна для вашей страны

Главную роль исполнил английский актер Джеймс Нортон. Представил картину на премьере в кинотеатре "Киевская Русь".

"Обычно во время работы над фильмом происходит прорыв, когда ты чувствуешь большую связь с героем и историей, - говорит Нортон. - Во время подготовки к роли я общался с семьей Гарета Джонса, читал его дневники. Но прорывным моментом стал съемочный процесс в Украине. Тогда я почувствовал, что эта история важна и актуальна для вашей страны. Особенно мне вспоминается сцена, когда Гарет подходит к очереди за хлебом и спрашивает у местной жительницы, а что здесь собственно происходит. Она говорит: "Миллионы людей погибают, мы нуждаемся в помощи". Родственники актрисы, исполнившей эту роль, пострадали во время Голодомора. Она очень эмоционально рассказала мне это, а потом и сыграла в кадре. Я понял масштабы этой трагедии и то, что она личная для многих. Теперь я пытаюсь стать катализатором обсуждения этой темы.

Также лента помогла мне почувствовать большее уважение к профессии журналиста. Я не отдавал должное их роли в обществе, их стремлению к правде и трудностями на этом пути".

Украинская тема раскрывается другими культурами. Это значит, что мы вибрируем все мощнее в мировом контексте

"Я радуюсь, когда вижу, что украинская тема раскрывается другими культурами. Это значит, что мы вибрируем все мощнее в мировом контексте, - говорит актер Олег Драч. В фильме сыграл КГБиста, который сопровождает Гарета Джонса. - Думаю, важно смотреть на себя глазами чужаков. Мы себя редко можем воспринимать, видеть в себе что-то очень важное, тонкое, актуальное. Нам порой просто не хватает отваги. А когда нам об этом рассказывают другие, то как говорится, большое видится издалека. Думаю, это хорошая тенденция.

Контакт с Джеймсом Нортоном у нас состоялся моментальный. Почувствовать себя оцененным хорошим иностранным актером, соответствующим уровню такого диалога - это много стоит. Мы недооцениваем себя и друг друга. Поэтому когда нас оценивают со стороны, это может быть вспомогательным.

Лента чрезвычайно актуальна сегодня как никогда. Связана с темой земли. Но прежде всего - с темой сознания человека. Каких он корней, помнит ли своих родителей и дедов. У моего дяди в Бориславе висели натюрморты - такие банально нарисованные аматорской рукой. Я спросил его, а он рассказал, что это в 1930-х из восточной Украины люди бежали и меняли такие картинки на хлеб. Я плакал тогда".

Это настоящее мировое кино. И британские, и украинские актеры играют на высоком уровне

"Это настоящее мировое кино, - говорит кинокритик Андрей Алферов. - И британские, и украинские актеры играют на высоком уровне. Все снято качественно. Кадр говорит сам за себя. Он является информативной единицей. Человек может сидеть и молчать, а ты сразу понимаешь, о чем думает, какие у него чувства и намерения.

Агнешка Холланд несколько отрывается от реальных фактов. В одну поездку Гарета Джонса в Советский Союз сводит сразу три его путешествия в течение 1930-х. Сцены в Великобритании - светлые. Когда журналист прибывает в СССР, изображение темнеет. А когда попадает в Украину, картинка становится совсем мрачной. Здесь лента похожа на какой-то липкий кошмар. Холланд предлагает художественное осмысление истории, а это всегда глубже и интереснее, чем документальный факт.

Кино прежде всего не о Голодоморе, а об этике профессии. Показывает, как западное общество молчит и этим фактически поддерживает политику Сталина.

"Цена правды" дает пример того, как должен работать журналист - наблюдать и сообщать. Проговаривает к украинцам, что должны изучать и признавать свою историю. Только так мы сможем стать сознательным европейским государством".

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Съемки фильма "Цена правды" проходили в прошлом году в Польше, Шотландии и Украины - в Киеве, Харькове, Черниговской и Житомирской областях. Мировая премьера состоялась 10 февраля в основном конкурсе 69-го Берлинского международного кинофестиваля.