Фильм "Цена правды" о Голодоморе вышел в прокат

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Bumboks u Lʹvovi dva dni prezentuvav podviynyy alʹbom Kvytky na obydva kontserty Bumboksu prodaly za tyzhdenʹ kilʹka tyzhniv. 12 veresnya tsʹoho roku vyyshla persha chastyna alʹbomu &quot;Tayemnyy Kod&quot;, piznishe bude opublikovanyy &quot;Rubikon&quot;. Novyy alʹbom fany chekaly 6 rokiv. Pisni vyklaly na kanali hurtu na YouTube Alʹbom, zapysanyy v Ukrayini, Frantsiyi ta Spoluchenykh Shtatakh Ameryky, vpershe v istoriyi hurtu skladayetʹsya z bilʹsh yak 11 pisenʹ. Vyyshov na kasetakh, podviynomu vinili ta CD versiyi &quot;fan-pak&quot;, do yakoyi uviyshov boks dlya CD, dva CD, foto-buklet shcho ilyustruye zapys alʹbomu ta stiker-pak. Kontsertnyy tur &quot;Tayemnyy Kod: Rubikon&quot; rozpochavsya 19 veresnya kontsertom u Rivnomu. U Lʹvovi hurt vystupyv azh dva dni - adzhe zhoden kontsertnyy zal ne vmishchav usikh okhochykh poslukhaty vystup hurtu. CHYTAYTE TAKOZH: &quot;Bumboks&quot; vypustyv klip na pisnyu &quot;DSH&quot; Za 2,5 hodyny kontsertu fany pochuly novi pisni z alʹbomu: &quot;Trymay mene&quot;, perespiv &quot;Anhela, yak ya&quot; hurtu &quot;Krykhitka&quot;, &quot;Drantya&quot;, &quot;DSH&quot;, &quot;Tviy na 100%&quot; i &quot;Pobachymosʹ&quot; ta inshi. A takozh - stari i dobre vidomi usikh khity &quot;Vakhtëry&quot;, &quot;Kvity u volossi&quot; ta inshi. Naperedodni kontsertu, vokalist Andriy Khlyvnyuk rozpoviv pro zminy u skladi hurtu. Yoho pokynuly hitarysty Andriy &quot;Mukha&quot; Samoylo, basyst Denys Levchenko, zvukoinzhener hurtu Ihor Melʹnyk. Yikh zaminyly hitarysty Dmytro Kuvalin, Oleh Adzhybayev ta bas-hitarystka Inna Nevoyt. Vona stala pershoyu zhinkoyu u skladi hurtu. &quot;Zhyttya prodovzhuyetʹsya, yak i istoriya hurtu, iz novoyu komandoyu. Yakshcho vam khochetʹsya znaty, khto vynen chy khto pohanyy - to tse ya&quot;, - kazhe Khlyvnyuk na pres-konferentsiyi. Bumboks shche vystupytʹ u Kharkovi, Poltavi, Sumakh. Pislya zakinchennya tsʹoho turu menedzhment hurtu pochne pratsyuvaty nad orhanizatsiyeyu turne krayinamy Zakhidnoyi Yevropy, a takozh SSHA ta Kanadoyu. Hurt &quot;Bumboks&quot; opublikuvav video na pisnyu &quot;DSH&quot; z alʹbomu &quot;Tayemnyy kod: Rubikon. Chastyna 1&quot;. Klip na neyi znimaly v perekhodi bilya stantsiyi kyyivsʹkoho metro Universytet, na maydanchyku &quot;Kinodrom&quot; kinostudiyi Dovzhenka ta na parkinhu stolychnoho TTS &quot;Atmosfera&quot;. Tse tretye video &quot;Bumboksu&quot; vid rezhysera Stanislava Hurenka. Kharkiv – 27 lystopada, Palats Sportu Poltava – 28 lystopada, Villa Krokodyla Sumy – 29 lystopada, Manezh SumDU Показати більше 2147/5000 Бумбокс во Львове два дня представил двойной альбом
Bumboks u Lʹvovi dva dni prezentuvav podviynyy alʹbom Kvytky na obydva kontserty Bumboksu prodaly za tyzhdenʹ kilʹka tyzhniv. 12 veresnya tsʹoho roku vyyshla persha chastyna alʹbomu "Tayemnyy Kod", piznishe bude opublikovanyy "Rubikon". Novyy alʹbom fany chekaly 6 rokiv. Pisni vyklaly na kanali hurtu na YouTube Alʹbom, zapysanyy v Ukrayini, Frantsiyi ta Spoluchenykh Shtatakh Ameryky, vpershe v istoriyi hurtu skladayetʹsya z bilʹsh yak 11 pisenʹ. Vyyshov na kasetakh, podviynomu vinili ta CD versiyi "fan-pak", do yakoyi uviyshov boks dlya CD, dva CD, foto-buklet shcho ilyustruye zapys alʹbomu ta stiker-pak. Kontsertnyy tur "Tayemnyy Kod: Rubikon" rozpochavsya 19 veresnya kontsertom u Rivnomu. U Lʹvovi hurt vystupyv azh dva dni - adzhe zhoden kontsertnyy zal ne vmishchav usikh okhochykh poslukhaty vystup hurtu. CHYTAYTE TAKOZH: "Bumboks" vypustyv klip na pisnyu "DSH" Za 2,5 hodyny kontsertu fany pochuly novi pisni z alʹbomu: "Trymay mene", perespiv "Anhela, yak ya" hurtu "Krykhitka", "Drantya", "DSH", "Tviy na 100%" i "Pobachymosʹ" ta inshi. A takozh - stari i dobre vidomi usikh khity "Vakhtëry", "Kvity u volossi" ta inshi. Naperedodni kontsertu, vokalist Andriy Khlyvnyuk rozpoviv pro zminy u skladi hurtu. Yoho pokynuly hitarysty Andriy "Mukha" Samoylo, basyst Denys Levchenko, zvukoinzhener hurtu Ihor Melʹnyk. Yikh zaminyly hitarysty Dmytro Kuvalin, Oleh Adzhybayev ta bas-hitarystka Inna Nevoyt. Vona stala pershoyu zhinkoyu u skladi hurtu. "Zhyttya prodovzhuyetʹsya, yak i istoriya hurtu, iz novoyu komandoyu. Yakshcho vam khochetʹsya znaty, khto vynen chy khto pohanyy - to tse ya", - kazhe Khlyvnyuk na pres-konferentsiyi. Bumboks shche vystupytʹ u Kharkovi, Poltavi, Sumakh. Pislya zakinchennya tsʹoho turu menedzhment hurtu pochne pratsyuvaty nad orhanizatsiyeyu turne krayinamy Zakhidnoyi Yevropy, a takozh SSHA ta Kanadoyu. Hurt "Bumboks" opublikuvav video na pisnyu "DSH" z alʹbomu "Tayemnyy kod: Rubikon. Chastyna 1". Klip na neyi znimaly v perekhodi bilya stantsiyi kyyivsʹkoho metro Universytet, na maydanchyku "Kinodrom" kinostudiyi Dovzhenka ta na parkinhu stolychnoho TTS "Atmosfera". Tse tretye video "Bumboksu" vid rezhysera Stanislava Hurenka. Kharkiv – 27 lystopada, Palats Sportu Poltava – 28 lystopada, Villa Krokodyla Sumy – 29 lystopada, Manezh SumDU Показати більше 2147/5000 Бумбокс во Львове два дня представил двойной альбом
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четверг, 28 ноября 2019 15:41

Фильм "Цена правды" о Голодоморе вышел в прокат

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Автор: youtube.com
  Английский актер Джеймс Нортон в фильме "Цена правды" играет валлийского журналиста Гарета Джонса, который в 1933 году приехал в СССР. Расследовал преступления сталинского режима, в частности искусственный голод в Украине
Английский актер Джеймс Нортон в фильме "Цена правды" играет валлийского журналиста Гарета Джонса, который в 1933 году приехал в СССР. Расследовал преступления сталинского режима, в частности искусственный голод в Украине

Историческая драма "Цена правды" о Голодоморе 1932-1933 годов вышла в прокат 28 ноября. Фильм сняла польская режиссерка, трехкратная номинантка на премию "Оскар" Агнешка Холланд. Лента совместного производства Украины, Польши и Великобритании.

Главный герой фильма - валлийский журналист Гарет Джонс, который первым в западной прессе под своим именем заявил о Голодоморе.

Действие происходит в 1933 году. Джонс приезжает в Москву, чтобы взять интервью у Сталина. Хочет выяснить, откуда берутся деньги на экономическое развитие и якобы успешное выполнение первого пятилетнего плана. Журналист должен оставаться в столице под наблюдением агентов спецслужб - такие условия пребывания в СССР. Но Джонс тайно посещает Украину. Становится свидетелем искусственного голода. Пишет: "Прошел через множество сел и 12 колхозов. Везде слышал плач: "У нас нет хлеба. Мы умираем". Готовит статьи о преступлениях сталинского режима, по сюжету.

Большинство представителей западной прессы в то время замалчивали правду о трагедии украинского народа. Писали, что СССР - пример для подражания, а голод - выдумки. Вскоре прокремлевские силы во главе с англо-американским журналистом, лауреатом Пулитцеровской премии Уолтером Дюранти развернули информационную кампанию против Джонса, чтобы опровергнуть его заявления.

Прорывным моментом стал съемочный процесс в Украине. Тогда я почувствовал, что эта история важна и актуальна для вашей страны

Главную роль исполнил английский актер Джеймс Нортон. Представил картину на премьере в кинотеатре "Киевская Русь".

"Обычно во время работы над фильмом происходит прорыв, когда ты чувствуешь большую связь с героем и историей, - говорит Нортон. - Во время подготовки к роли я общался с семьей Гарета Джонса, читал его дневники. Но прорывным моментом стал съемочный процесс в Украине. Тогда я почувствовал, что эта история важна и актуальна для вашей страны. Особенно мне вспоминается сцена, когда Гарет подходит к очереди за хлебом и спрашивает у местной жительницы, а что здесь собственно происходит. Она говорит: "Миллионы людей погибают, мы нуждаемся в помощи". Родственники актрисы, исполнившей эту роль, пострадали во время Голодомора. Она очень эмоционально рассказала мне это, а потом и сыграла в кадре. Я понял масштабы этой трагедии и то, что она личная для многих. Теперь я пытаюсь стать катализатором обсуждения этой темы.

Также лента помогла мне почувствовать большее уважение к профессии журналиста. Я не отдавал должное их роли в обществе, их стремлению к правде и трудностями на этом пути".

Украинская тема раскрывается другими культурами. Это значит, что мы вибрируем все мощнее в мировом контексте

"Я радуюсь, когда вижу, что украинская тема раскрывается другими культурами. Это значит, что мы вибрируем все мощнее в мировом контексте, - говорит актер Олег Драч. В фильме сыграл КГБиста, который сопровождает Гарета Джонса. - Думаю, важно смотреть на себя глазами чужаков. Мы себя редко можем воспринимать, видеть в себе что-то очень важное, тонкое, актуальное. Нам порой просто не хватает отваги. А когда нам об этом рассказывают другие, то как говорится, большое видится издалека. Думаю, это хорошая тенденция.

Контакт с Джеймсом Нортоном у нас состоялся моментальный. Почувствовать себя оцененным хорошим иностранным актером, соответствующим уровню такого диалога - это много стоит. Мы недооцениваем себя и друг друга. Поэтому когда нас оценивают со стороны, это может быть вспомогательным.

Лента чрезвычайно актуальна сегодня как никогда. Связана с темой земли. Но прежде всего - с темой сознания человека. Каких он корней, помнит ли своих родителей и дедов. У моего дяди в Бориславе висели натюрморты - такие банально нарисованные аматорской рукой. Я спросил его, а он рассказал, что это в 1930-х из восточной Украины люди бежали и меняли такие картинки на хлеб. Я плакал тогда".

Это настоящее мировое кино. И британские, и украинские актеры играют на высоком уровне

"Это настоящее мировое кино, - говорит кинокритик Андрей Алферов. - И британские, и украинские актеры играют на высоком уровне. Все снято качественно. Кадр говорит сам за себя. Он является информативной единицей. Человек может сидеть и молчать, а ты сразу понимаешь, о чем думает, какие у него чувства и намерения.

Агнешка Холланд несколько отрывается от реальных фактов. В одну поездку Гарета Джонса в Советский Союз сводит сразу три его путешествия в течение 1930-х. Сцены в Великобритании - светлые. Когда журналист прибывает в СССР, изображение темнеет. А когда попадает в Украину, картинка становится совсем мрачной. Здесь лента похожа на какой-то липкий кошмар. Холланд предлагает художественное осмысление истории, а это всегда глубже и интереснее, чем документальный факт.

Кино прежде всего не о Голодоморе, а об этике профессии. Показывает, как западное общество молчит и этим фактически поддерживает политику Сталина.

"Цена правды" дает пример того, как должен работать журналист - наблюдать и сообщать. Проговаривает к украинцам, что должны изучать и признавать свою историю. Только так мы сможем стать сознательным европейским государством".

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Съемки фильма "Цена правды" проходили в прошлом году в Польше, Шотландии и Украины - в Киеве, Харькове, Черниговской и Житомирской областях.

Мировая премьера состоялась 10 февраля в основном конкурсе 69-го Берлинского международного кинофестиваля.

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