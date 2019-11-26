Песня "Океана Эльзы" стала саундтреком исторической драмы "Черный ворон"

ТСН Саундтреком к исторической драмы "Черный ворон" станет песня "Веселые, брате, часи настали ..." группы "Океан Эльзы"

Саундтреком к исторической драмы "Черный ворон", снятой по мотивам одноименного романа Василия Шкляра, станет песня "Веселі, брате, часи настали..." группы "Океан Эльзы".

Композитором других тем ленты стал клавишник "Океана Эльзы" Милош Елич. Он работал над созданием музыкального оформления "Черного ворона" почти четыре месяца. Работа состояла из нескольких этапов.

Сначала Милош вместе с режиссером Тарасом Ткаченко в студии подбирал к каждой сцене соответствующее настроение с помощью музыкальных инструментов. Для некоторых сцен саунд-продюсер самостоятельно играл на гитаре, фортепиано и бас-гитаре, добавляя к сценам симуляцию игры оркестра. Далее в студию звукозаписи пригласили настоящий оркестр музыкантов, который воспроизвел необходимый тон общему настроению ленты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали тизер украинского исторического сериала

В сети появился эмоциональный ролик на основе кадров фильма.

Премьера картины состоится 5 декабря. "Черный ворон" рассказывает историю жизни и любви Ивана по прозвищу Ворон, которому выпала судьба стать участником повстанческого движения времен Холодноярской республики. Извечное стремление украинцев к свободе не дает главному герою оставаться в стороне от важных событий, которые разворачиваются в его деревне. Именно поэтому он смело жертвует спокойствием и семейным уютом и начинает отчаянную борьбу за независимость родной земли, свободу и будущее украинском и собственной семьи. Главные роли исполнили Тарас Цимбалюк, Павел Москаль, Андрей Мостренко, Ксения Данилова, Наталья Сумская, Алина Коваленко, Алексей Тритенко и другие. Одним из главных героев картины также стал ворон Фрейд, на его счету уже шесть полнометражных фильмов.