Когда вакцины нет, государство нарушает договор с обществом

Первые вакцины разработали через несколько месяцев после начала пандемии.
Об этом говорит канадский режиссер Триш Долман. Сняла фильм "Гражданин Био". Показывает подпольный мир биохакинга и радикальной медицины, где биопанки меняют тело благодаря технологиям, пытаются улучшить состояние здоровья, продлить человеческую жизнь.
Постановщица представила ленту на 18-м Международном фестивале документального кино о правах человека Docudays UA. Проходил в формате онлайн.
Что вас заинтересовало в теме биохакерства?
- Меня привлекают темы субкультур. Когда люди работают на маргинесах общества и что-то самостоятельно создают, двигают социальные изменения. Интересуют захватывающие персонажи, которые делают необычные вещи.
Речь идет о людях, которые продвигают науку вперед. При этом не работают на университеты или в корпоративных лабораториях. А на кухнях и в гаражах, в сараях на заднем дворе. Хотелось узнать о них больше.
Что такое биохакерство?
- Это ответ, реакция на прогалину в обществе - в этом случае американском, где нет социальной медицины. У нас в Канаде система здравоохранения бесплатная. А в США половина населения не получают соответствующих услуг. Даже если у вас какая-то незначительная болезнь - все равно придется платить.
Особенно сложно в случае редкой болезни. Если десяток людей в мире больны ею - ни одна корпорация не будет инвестировать в исследования, чтобы найти лекарство.
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Когда системой здравоохранения движет лишь желание прибыли - часть людей остаются за бортом. Официальная медицина не удовлетворяет потребностей - тогда появляются биохакеры с готовностью заполнить пробел.
Например, если ваш ребенок оказался вне поля зрения фармацевтических компаний, у вас не остается другого выбора. Родители пытаются применять нетестированные, радикальные методы лечения. Также альтернативными практиками пытаются лечить ВИЧ, рак, герпес.
Пандемия привлекла больше внимания к этой проблеме. Фильм стал еще более актуален.
Что движет вашими героями?
- Я вижу биохарество как социальное движение, насыщенное идеализмом. Чувствуют, что могут изменить мир. Часть из них - альтруисты. Для них наука - это искусство и красота, как для меня кино. Другие разделяют идеалы Кремниевой долины, что от всего можно получить прибыль. Заработать на всем - ключевая идея американской культуры.
Работают в не совсем регулируемой сфере. Создают свободную среду, где можно экспериментировать. Однако в таких пространствах люди делают много зловещих вещей, совершают преступления, мошенничества.
Ищут ли биохакеры пути преодоления коронавируса?
- Во время пандемии подписываем негласный общественный договор со своим государством. Соглашаемся с правительством, которое говорит: "Будем закрывать все, попросим вас оставаться дома, потенциально потерять работу, обанкротиться". Отвечаем: "Ладно, я это сделаю ради общего блага". Но когда вакцины нет, государство нарушает договор с общественностью. Биохакеры чувствуют это и берут дело в свои руки. Ищут способы лечить сами себя. Разработали первые вакцины через несколько месяцев после начала пандемии. Знаем ли мы, что они эффективны? Не представляю.
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Один из героев ленты Габриэль создал вакцину от ковида, которую ввел себе и девушке девять месяцев назад. Не заболел. Но он все время все равно оставался дома. В основном занимался садоводством.
Некоторые биохакеры начали продавать самодельные вакцины и онлайн-курсы по разработке. Убеждены, что каждый человек может иметь маленькую лабораторию дома и обеспечивать себя лекарствами самостоятельно. Эти вакцины не были сертифицированы и утверждены. Так же, как и другие их методы лечения. Соцсети полностью закрыли информацию о таких предложениях.
Попробовали бы такую вакцину от биохакеров?
- Чипы под кожу еще себе не вводила. Но вакцину попробовала бы, если бы жила в США. Интересный риск. В свое время не было клинических испытаний для вакцины от полиомиелита. Это был самый большой эксперимент на миллионах людей. Показал свою эффективность. До сих пор используем.
Чем ниже доверие к власти, тем больше отказ от вакцинации. Может ли биохакинг усиливать недоверие к институтам, науке, медицине?
- Думаю, люди начнут активнее обращаться к подпольной медицине, когда теряют доверие к институтам и корпорациям. Для функционирования настоящей демократии надо не ждать от власть имущих решения наших проблем, а самим проявлять активность. Если хотим менять наши страны, должны лично приобщаться к политическому действию. Голосование, волонтерство - любое собственное участие важно. Это похоже на философию биохакеров. Тоже хотят сделать что-то самостоятельно.
Что думаете о биохакинге в более бедных странах?
- Сейчас используется во всем мире, независимо от уровня благосостояния страны. Чтобы иметь к нему доступ - достаточно наличие интернета. Примеры применения видела даже в Африке. Например, когда используются отдельные бактерии для очистки воды. Ключевой вопрос - заинтересованность. Научиться можно с ютуба и чтения изданий онлайн.
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Фильм "Гражданин Био" можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Docuspace до 23 апреля.
18-й Docudays UA длился 26 марта по 4 апреля. В этом году фестиваль посвятили праву человека на здоровье. Тема - "Полное выздоровление". Представили 105 лент из более чем 30 стран. Провели 36 трансляций бесед с кинематографистами и правозащитниками.
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