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понедельник, 12 апреля 2021 12:00

Лучшие фильмы Docudays UA покажут онлайн

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Автор: Фото предоставлено пресс-службой Docudays UA
  Фильм "Земля Ивана" победил в национальном конкурсе нынешнего кинофестиваля Docudays UA. Рассказывает о народном художнике Иване Приходько. Живет в селе Дударков Бориспольского района Киевской области. Рисует животных и птиц, делает традиционные игрушки и деревянные скульптуры
Фильм "Земля Ивана" победил в национальном конкурсе нынешнего кинофестиваля Docudays UA. Рассказывает о народном художнике Иване Приходько. Живет в селе Дударков Бориспольского района Киевской области. Рисует животных и птиц, делает традиционные игрушки и деревянные скульптуры

18-й Фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA продолжил работу онлайн-кинотеатра. Фильмы-победители конкурсных программ и фестивальные хиты можно посмотреть до 23 апреля.

"Возвращаем к просмотру ленты, которые особенно понравились зрителям", - говорится в сообщении.

Полный список фильмов, которые можно посмотреть на платформе Docuspace до 23 апреля:

Победители конкурсных программ 18 Docudays UA

"Земля Ивана", реж. Андрей Лисецкий, Украина - победитель конкурса DOCU/УКРАИНА

"Соль из Бонневиля", реж. Семен Мозговой, Украина, Польша, Грузия - особая награда конкурса DOCU/УКРАИНА и студенческого жюри

"Май далеко - май хорошо", реж. Анна Ярошевич, Украина - приз имени Андрея Матросова

"Укрощение сада", реж. Саломе Джаши, Швейцария, Германия, Грузия - победитель конкурса DOCU/МИР

"А ночи уже больше не будет", реж. Элеонор Вебер, Франция - приз зрительских симпатий и особая награда в конкурсе DOCU/МИР

"ОКЕАН", реж. Пауль Шойфлер, Германия - победитель конкурса DOCU/КОРОТКО

"Белая смерть черного колдуна", реж. Родриго Рибейру, Бразилия - особая награда конкурса DOCU/КОРОТКО

"Колумбийская семья", реж. Таня Воль Серенсен, Дания - главная награда "RIGHTS NOW!"

"Вещи, на которые мы не решаемся", реж. Бруно Сантамария Раcо, Мексика - особая награда "RIGHTS NOW!"

"Малый САМДОМ", реж. Палома Сермон-Дай, Бельгия - фаворит студенческого жюри

"Невидимые", реж. Майя Мартиняк, Словакия - особая награда "RIGHTS NOW!" и студенческого жюри

Международный конкурс DOCU/МИР

"Однажды в Венесуэле", реж. Анабель Родригес Риош, Венесуэла, Соединенное Королевство, Бразилия, Австрия

"Маленький Том", реж. Андре-Лин Бопарлен, Канада

"Дети", реж. Ада Ушпиз, Израиль

Программа "Полное выздоровление?"

"Коллектив", реж. Александр Нанау, Румыния, Люксембург

"Гражданин Био", реж. Триш Долман, США

Программа DOCU/ХИТЫ

"Разбитый нос, пустые карманы", реж. Билл Росс IV, Тернер Росс, США

Программа МАСТЕРА

"Живые", реж. Ай Вэйвэй, Германия, Мексика

Программа DOCU/АРТ

"Дом режиссера", реж. Марк Айзекс, Соединенное королевство

"Последний лучник", реж. Дасиль Манрике де Лара Миярес, Испания

"Криминалистическая мания", реж. Хлоя Галибер-Лене, Франция, Германия

"Просматривая чужую боль", реж. Хлоя Галибер-Лене, Франция

Специальные показы 18 Docudays UA

"Животное чутье", реж. Эмма Дэйви, Питер Меттлер, Швейцария, Соединенное Королевство

Программа "Борис Петер. Тихая пауза"

"Украинская шерифы", реж. Роман Бондарчук

"Время жизни объекта в кадре", реж. Александр Балагура

"Мой отец Евгений", реж. Андрей Загданский

"В. Сильвестров", реж. Сергей Буковский

Программа DOCU/ЮНОСТЬ

"Аксель в стране мнимых болезней", реж. Дороте Лоран, Давид Ботру, Франция

Картины можно посмотреть, воспользовавшись фестивальным абонементом и аккредитацией. Просмотр фильмов "Укрощение сада", "Украинские шерифы" и цикла "Украинский док: любимое" возможен только по билетам.

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18-й Международный кинофестиваль Docudays UA длился с 26 марта по 4 апреля. Представили 105 фильмов из более чем 30 стран. Провели 36 трансляций бесед с кинематографистами и правозащитниками.

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