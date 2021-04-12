Лучшие фильмы Docudays UA покажут онлайн

18-й Фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA продолжил работу онлайн-кинотеатра. Фильмы-победители конкурсных программ и фестивальные хиты можно посмотреть до 23 апреля.
"Возвращаем к просмотру ленты, которые особенно понравились зрителям", - говорится в сообщении.
Полный список фильмов, которые можно посмотреть на платформе Docuspace до 23 апреля:
Победители конкурсных программ 18 Docudays UA
"Земля Ивана", реж. Андрей Лисецкий, Украина - победитель конкурса DOCU/УКРАИНА
"Соль из Бонневиля", реж. Семен Мозговой, Украина, Польша, Грузия - особая награда конкурса DOCU/УКРАИНА и студенческого жюри
"Май далеко - май хорошо", реж. Анна Ярошевич, Украина - приз имени Андрея Матросова
"Укрощение сада", реж. Саломе Джаши, Швейцария, Германия, Грузия - победитель конкурса DOCU/МИР
"А ночи уже больше не будет", реж. Элеонор Вебер, Франция - приз зрительских симпатий и особая награда в конкурсе DOCU/МИР
"ОКЕАН", реж. Пауль Шойфлер, Германия - победитель конкурса DOCU/КОРОТКО
"Белая смерть черного колдуна", реж. Родриго Рибейру, Бразилия - особая награда конкурса DOCU/КОРОТКО
"Колумбийская семья", реж. Таня Воль Серенсен, Дания - главная награда "RIGHTS NOW!"
"Вещи, на которые мы не решаемся", реж. Бруно Сантамария Раcо, Мексика - особая награда "RIGHTS NOW!"
"Малый САМДОМ", реж. Палома Сермон-Дай, Бельгия - фаворит студенческого жюри
"Невидимые", реж. Майя Мартиняк, Словакия - особая награда "RIGHTS NOW!" и студенческого жюри
Международный конкурс DOCU/МИР
"Однажды в Венесуэле", реж. Анабель Родригес Риош, Венесуэла, Соединенное Королевство, Бразилия, Австрия
"Маленький Том", реж. Андре-Лин Бопарлен, Канада
"Дети", реж. Ада Ушпиз, Израиль
Программа "Полное выздоровление?"
"Коллектив", реж. Александр Нанау, Румыния, Люксембург
"Гражданин Био", реж. Триш Долман, США
Программа DOCU/ХИТЫ
"Разбитый нос, пустые карманы", реж. Билл Росс IV, Тернер Росс, США
Программа МАСТЕРА
"Живые", реж. Ай Вэйвэй, Германия, Мексика
Программа DOCU/АРТ
"Дом режиссера", реж. Марк Айзекс, Соединенное королевство
"Последний лучник", реж. Дасиль Манрике де Лара Миярес, Испания
"Криминалистическая мания", реж. Хлоя Галибер-Лене, Франция, Германия
"Просматривая чужую боль", реж. Хлоя Галибер-Лене, Франция
Специальные показы 18 Docudays UA
"Животное чутье", реж. Эмма Дэйви, Питер Меттлер, Швейцария, Соединенное Королевство
Программа "Борис Петер. Тихая пауза"
"Украинская шерифы", реж. Роман Бондарчук
"Время жизни объекта в кадре", реж. Александр Балагура
"Мой отец Евгений", реж. Андрей Загданский
"В. Сильвестров", реж. Сергей Буковский
Программа DOCU/ЮНОСТЬ
"Аксель в стране мнимых болезней", реж. Дороте Лоран, Давид Ботру, Франция
Картины можно посмотреть, воспользовавшись фестивальным абонементом и аккредитацией. Просмотр фильмов "Укрощение сада", "Украинские шерифы" и цикла "Украинский док: любимое" возможен только по билетам.
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18-й Международный кинофестиваль Docudays UA длился с 26 марта по 4 апреля. Представили 105 фильмов из более чем 30 стран. Провели 36 трансляций бесед с кинематографистами и правозащитниками.
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