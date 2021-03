ТОП-5 документальных фильмов, которые стоит посмотреть онлайн

Автор: docudays.ua Документальный фильм "Соль из Бонневиля" рассказывает о Максе и Назаре, которые имеют цель побить мировой рекорд скорости в соляной пустыне Бонневиль в американском штате Юта. Премьера ленты состоится на фестивале Docudays UA. Проходит в формате онлайн с 26 марта по 4 апреля

18-й Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA стартует сегодня, 26 марта. Проходит онлайн.

Предлагаем пятерку интересных фильмов, на которые стоит обратить внимание.

"Коллектив" - реж. Александр Нана, Румыния, Люксембург

27 человек погибли и 180 были ранены в результате пожара в бухарестском клубе "Коллектив" в 2015-м. Еще больше скончались в больнице от несмертельных ран. За расследование дела берется главный редактор и журналист "Спортивной газеты". Вместе с коллегами раскрывают мошенничество и коррупцию в сфере медицины, печатают разоблачительные, скандальные материалы. Новоназначенный министр здравоохранения позволяет прессе следить как за своими усилиями по реформированию коррумпированной системы, так и за преградами на этом пути.

Картина имеет 2 номинации на нынешний "Оскар" - "лучший документальный фильм" и "лучший международный фильм".

"Одна из самых мощных лент о коррупции - и к чему она приводит. Неважно, что это о Румынии. Могло бы быть и об Украине. "Коллектив" - это самим провидением созданный коллективный портрет целой страны, которая гниет с головы, но видно это только тогда, когда начинаешь присматриваться к хвосту. Шокирующе, честно, откровенно и максимально документально.

История о пожаре в ночном клубе распространилась от румынских больниц к политике. Охватила все общество. Привела к отставке сначала министра здравоохранения, затем всего правительства, к внеочередным выборам. И теперь еще и оказалась актуальной для другой страны, Украины, которая так же тотально коррумпирована и требует таких же изменений", - пишет кинокритик Ярослав Пидгора-Гвяздовский.

"Соль из Бонневиля" - реж. Семен Мозговой, Украина, Польша, Грузия

Любители мотоциклов и быстрой езды Назар и Макс проводят большую часть времени в гараже на Святошино в Киеве, готовятся к соревнованиям в США.

"Спортивная драма с влажными от волнения ладонями. Двое украинцев мечтают поставить мировой рекорд скорости на пересобранном собственноручно "Иж-49". Для этого им необходимо попасть в Соединенные Штаты, на специальные заезды в соляной пустыне. И еще преодолеть внутренний конфликт - ведь мотоцикл принадлежит одному, а порой более искусный ездок - другой.

Внутренний конфликт со своими амбициями и возможностями, подавленный конфликт с ближайшим товарищем, языковой барьер, препятствия на пути к мечте и удивительной красоты схваченные моменты. Все здесь есть. Как в большой спортивной драме", - пишет писатель и культуролог Александр Михед.

"Май далеко - май хорошо" - реж. Анна Ярошевич, Украина

Немец Мишель мечтал жить в гармонии с природой, для чего поселился в карпатском селе. Разрывается между любовью на родине и спасением буйволов на Закарпатье.

"Робинзонада карпатских склонов с рефреном" No man is an island". История немца, который приехал в Украину разводить буйволов и жить подальше от шума больших городов. As far as possible, как говорит английская версия названия фильма.

Мишель говорит на украинском, той, что и местные. Вкалывает. Но при этом имеет, с одной стороны, преодолеть украинскую инертность - сцена отчаяния с вздутий пастухами есть. А с другой - выяснить отношения и обязательства, которые держат его с Германией.

Очень светлая история, в последней трети набирает неожиданного поворота, когда даже сам Мишель ломает четвертую стену и спрашивает зрителя: ну что, ждали? И что делать зрителю, как смотрел на праведника, а тут такое. Чудо как здесь все крутится ", - пишет Александр Михед.

"Этот дождь никогда не закончится" - реж. Алина Горлова, Украина, Латвия, Германия, Катар

Семья 20-летнего Андрея Сулеймана переехала на Донбасс из Сирии, чтобы спастись от войны. После начала российской агрессии становится волонтером Красного Креста в зоне боевых действий. Но после смерти отца отправляется в Сирию, чтобы похоронить его на родине.

"Украинская лента о войне. Причем не о войне на Востоке, а как явлении и как присутствии в наших жизнях. Фильм-фотогалерея, в котором каждый кадр и план - самопроизвольное произведение искусства. Такого уровня операторской работы мне мало где приходилось видеть. Размеренный, медитативный и обширный", - пишет писатель и переводчик Остап Украинец.

"Маленький Самди" - реж. Палома Сермон-Дай, Бельгия

60-летний Дамьен Самди живет в небольшом валлонском поселке. Борется с наркозависимостью большую часть жизни, о чем знает только его семья. Полагается на неизменную поддержку матери.

"Чрезвычайно вуаеристская картина. Сеанс подглядывания в жизнь и бытовые проблемы одного маленького человека в глухих дебрях Валлонии, который пытается завязать с героином и имеет очень химерные и непростые отношения с мамой. Несмотря на это, лента неожиданно оптимистичная и даже веселая", - пишет Остап Украинец.

