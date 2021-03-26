ТОП-5 документальных фильмов, которые стоит посмотреть онлайн

18-й Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA стартует сегодня, 26 марта. Проходит онлайн.
Предлагаем пятерку интересных фильмов, на которые стоит обратить внимание.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лучший способ пережить карантин - посмотреть умный фильм
"Коллектив" - реж. Александр Нана, Румыния, Люксембург
27 человек погибли и 180 были ранены в результате пожара в бухарестском клубе "Коллектив" в 2015-м. Еще больше скончались в больнице от несмертельных ран. За расследование дела берется главный редактор и журналист "Спортивной газеты". Вместе с коллегами раскрывают мошенничество и коррупцию в сфере медицины, печатают разоблачительные, скандальные материалы. Новоназначенный министр здравоохранения позволяет прессе следить как за своими усилиями по реформированию коррумпированной системы, так и за преградами на этом пути.
Картина имеет 2 номинации на нынешний "Оскар" - "лучший документальный фильм" и "лучший международный фильм".
"Одна из самых мощных лент о коррупции - и к чему она приводит. Неважно, что это о Румынии. Могло бы быть и об Украине. "Коллектив" - это самим провидением созданный коллективный портрет целой страны, которая гниет с головы, но видно это только тогда, когда начинаешь присматриваться к хвосту. Шокирующе, честно, откровенно и максимально документально.
История о пожаре в ночном клубе распространилась от румынских больниц к политике. Охватила все общество. Привела к отставке сначала министра здравоохранения, затем всего правительства, к внеочередным выборам. И теперь еще и оказалась актуальной для другой страны, Украины, которая так же тотально коррумпирована и требует таких же изменений", - пишет кинокритик Ярослав Пидгора-Гвяздовский.
"Соль из Бонневиля" - реж. Семен Мозговой, Украина, Польша, Грузия
Любители мотоциклов и быстрой езды Назар и Макс проводят большую часть времени в гараже на Святошино в Киеве, готовятся к соревнованиям в США.
"Спортивная драма с влажными от волнения ладонями. Двое украинцев мечтают поставить мировой рекорд скорости на пересобранном собственноручно "Иж-49". Для этого им необходимо попасть в Соединенные Штаты, на специальные заезды в соляной пустыне. И еще преодолеть внутренний конфликт - ведь мотоцикл принадлежит одному, а порой более искусный ездок - другой.
Внутренний конфликт со своими амбициями и возможностями, подавленный конфликт с ближайшим товарищем, языковой барьер, препятствия на пути к мечте и удивительной красоты схваченные моменты. Все здесь есть. Как в большой спортивной драме", - пишет писатель и культуролог Александр Михед.
"Май далеко - май хорошо" - реж. Анна Ярошевич, Украина
Немец Мишель мечтал жить в гармонии с природой, для чего поселился в карпатском селе. Разрывается между любовью на родине и спасением буйволов на Закарпатье.
"Робинзонада карпатских склонов с рефреном" No man is an island". История немца, который приехал в Украину разводить буйволов и жить подальше от шума больших городов. As far as possible, как говорит английская версия названия фильма.
Мишель говорит на украинском, той, что и местные. Вкалывает. Но при этом имеет, с одной стороны, преодолеть украинскую инертность - сцена отчаяния с вздутий пастухами есть. А с другой - выяснить отношения и обязательства, которые держат его с Германией.
Очень светлая история, в последней трети набирает неожиданного поворота, когда даже сам Мишель ломает четвертую стену и спрашивает зрителя: ну что, ждали? И что делать зрителю, как смотрел на праведника, а тут такое. Чудо как здесь все крутится ", - пишет Александр Михед.
"Этот дождь никогда не закончится" - реж. Алина Горлова, Украина, Латвия, Германия, Катар
Семья 20-летнего Андрея Сулеймана переехала на Донбасс из Сирии, чтобы спастись от войны. После начала российской агрессии становится волонтером Красного Креста в зоне боевых действий. Но после смерти отца отправляется в Сирию, чтобы похоронить его на родине.
"Украинская лента о войне. Причем не о войне на Востоке, а как явлении и как присутствии в наших жизнях. Фильм-фотогалерея, в котором каждый кадр и план - самопроизвольное произведение искусства. Такого уровня операторской работы мне мало где приходилось видеть. Размеренный, медитативный и обширный", - пишет писатель и переводчик Остап Украинец.
"Маленький Самди" - реж. Палома Сермон-Дай, Бельгия
60-летний Дамьен Самди живет в небольшом валлонском поселке. Борется с наркозависимостью большую часть жизни, о чем знает только его семья. Полагается на неизменную поддержку матери.
"Чрезвычайно вуаеристская картина. Сеанс подглядывания в жизнь и бытовые проблемы одного маленького человека в глухих дебрях Валлонии, который пытается завязать с героином и имеет очень химерные и непростые отношения с мамой. Несмотря на это, лента неожиданно оптимистичная и даже веселая", - пишет Остап Украинец.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новое украинское кино: 5 проектов представят в этом месяце
Эти и другие кинопремьеры фестиваля Docudays UA можно посмотреть на онлайн-платформе Docuspace.
Комментарии