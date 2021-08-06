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понедельник, 09 августа 2021 08:20

Атомные бомбы уничтожили два города

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Атомные бомбы уничтожили два города
После взрыва в Нагасаки убиты и пропали без вести более 73 тыс. Человек, от облучения и ранений умерло еще 35 тыс. Человек. Фото: Army Signal Corps photographer LT. Stephen E. Korpanty

Через три дня после атомной бомбардировки Хиросимы 9 августа 1945-го США сбросили вторую атомную бомбу "Толстяк" на японский город Нагасаки.

1944 года США начали подготовку к атомной бомбардировки. На авиационном заводе в штате Небраска было заказано 15 тяжелых бомбардировщиков В-29 с измененной конструкцией. Самолеты могли взлетать на высоту 12 км и были недоступны для японской авиации. Для атомных бомб "Малыш" и "Толстяк", было выбрано четыре цели: города Хиросима, Нагасаки, Кокура и Нииґата.

Сначала тем атаковали Хиросиму. 6 августа бомбардировщик B-29 "Энола Гей" сбросил урановую бомбу "Малыш". От взрыва погибли от 70 до 100 тыс. человек. От города остались одни развалины. Экипаж американского самолета-носителя 9 августа в 11:02 сбросил атомную бомбу "Fat Man" массой 4,5 т. на японский город Нагасаки. Бомба взорвалась высоко над промышленной долиной, между сталелитейными и вооруженными производствами и торпедным заводом.

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Город Нагасаки имел важное военное значение из-за множества судостроительных, вооруженных и сталелитейных заводов. Убито и пропало без вести более 73 тыс. Человек, позже облучения и ранений умерло еще 35 тыс. Человек.

Более 50% пострадавших были поражены ожогами, до 30% получили повреждения от ударной волны, 20% подверглись действию радиации. Пожары уничтожили большую часть жилых зданий. Дома осветило так, будто загорелись сотни солнц, людей оглушил грохот. Ударная и тепловая волны разрушали бетонные и сжигали деревянные жилища.

Япония капитулировала в сентябре.

В гавани Токио на борту американского лайнера 2 сентября 1945-го в 9:00 подписали Акт о капитуляции Японии. После 20-минутной процедуры закончилась Вторая мировая война.

Акт о капитуляции подписал министр иностранных дел Японии Мамору Шигемицу от правительства страны, генерал Йошихиро Умезу от вооруженных сил и верховный главнокомандующий союзных войск Макартур. За Советский Союз документ на борту линкора Миссури подписал генерал-полковник Кузьма Деревянко - украинец по происхождению.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
09
августа

Атомные бомбы уничтожили два города

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