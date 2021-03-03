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среда, 03 марта 2021 13:21

Новое украинское кино: 5 проектов представят в этом месяце

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Новое украинское кино: 5 проектов представят в этом месяце
Архитектор Флориан Юрьев (слева) узнает, что его главное произведение "Летающая тарелка" в Киеве может превратиться в шопинг-мол. Несмотря на преклонный возраст и состояние здоровья, решает дать отпор застройщикам. Такой сюжет документального фильма "Свидетели Флориана". Проект находится на финальной стадии монтажа. Премьера запланирована в этом году. Фото: docudays.ua

5 проектов будущих фильмов представят на 18-м Международном фестивале документального кино о правах человека Docudays UA. Пройдет с 26 марта по 4 апреля в Киеве и онлайн.

Авторы расскажут о своих работах отборщикам мировых фестивалей, представителям международных фондов, сейлз-компаний и вещателей. Событие состоится 29 марта в рамках презентации Ukrainian Doc Preview.

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Представят такие документальные ленты:

"Экспедиция 49" - реж. Алиса Коваленко

5 подростков ищут себя в маленьких городках на линии фронта Донбасса. Борются с серостью и скукой и нарушают правила. Пока закрываются шахты и продолжается война, мечтают, чтобы в их жизни наконец-то что-то произошло. Искатель приключений и путешественник Валентин Щербачев приглашает их принять участие в уникальной экспедиции-терапии. Пункт назначения - Гималаи.

"Хрупкая память" - реж. Игорь Иванько

Кинооператор Леонид Бурлака, работавший на Одесской киностудии с середины 1960-х, внезапно начал терять память из-за болезни Альцгеймера. В это же время его внук Игорь, также оператор, нашел заброшенную и поврежденную часть фотоархива деда. Поняв, что почти ничего не знает о деде, Игорь начинает поиск всего, что хотя бы немного проливало свет на Леонида и его путь. Переосмысливает влияние советской киноиндустрии на семью и страну в целом. Находит ниточки, объединяющие его с дедом.

"Фрагменты льда" - реж. Мария Стоянова

Отец режиссера, фигурист когда-то всемирно известного украинского ансамбля "Балет на льду", гастролировал за границу и снимал свою жизнь на камеру во времена перестройки. Сегодня Мария открывает его аматорский архив - 15 видеокассет 1986-1994 годов, чтобы увидеть западную утопию глазами позднесоветского человека и инициировать с ним личный диалог.

"Свидетели Флориана" - реж. Алексей Радинский

Главный герой - архитектор, художник, скрипичный мастер и поэт 91-летний Флориан Юрьев. Чтобы спасти свой авторский архитектурный проект - киевскую "Летающую тарелку" - от превращения в часть торгового центра, начинает кампанию против произвола столичных застройщиков.

"Привоз" - реж. Ева Нейман

Фильм документирует жизнь одного из старейших и крупнейших базаров Европы - одесского "Привоза".

Все картины находятся на стадии производства или постпродукции.

Посмотреть шоукейс проектов можно будет на сайте docuspace.org.

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События индустриальной платформы DOCU/PRO в рамках 18 Docudays UA проходят совместно с Украинским институтом и при поддержке Посольства Швеции и Украинского культурного фонда.

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