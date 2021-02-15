Кинофестиваль Docudays UA объявил фильмы национального конкурса

"Документальный трагикомический мюзикл исследует вершины жанра современного кабаре, раскрывая истории семи артисток интеллектуального фрик-кабаре Dakh Daughters Band. Мы откроем для себя 7 ролей, 7 образов женственности, 7 способов быть собой и 7 жизненных кредо", - говорится в описании ленты "Розы. Фильм-кабаре". Покажут на кинофестивале Docudays UA. Фото: docudays.ua

5 фильмов вошло в национальный конкурс 18-го Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA. В этом году начнется 26 марта.

"Ленты программы Docu/Украина - национальные или мировые премьеры. Через призму личных поисков находят ответы на вечные вопросы. Мы присмотримся к повседневности, мечтаниям и размышлениям героев", - говорится в анонсе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Одесский кинофестиваль проведут в новом формате

Фильмы национального конкурса:

"Май далеко - май хорошо" - режиссер Анна Ярошевич

Немец Мишель мечтал жить вдали от цивилизации, в карпатском селе, и заниматься разведением и спасением вымирающего вида водяных буйволов. Влюбился в девушку из своего города в Германии. У Веры двое маленьких детей от предыдущего брака. На 2 года Мишель возвращается в Германию, чтобы построить новую семью с Верой. Оказывается перед выбором: остаться с любимой или вернуться в Карпаты.

"Земля Ивана" - режиссер Андрей Лисецкий

Иван Приходько - один из последних народных художников Украины. Он самоучка, живет в деревне, и все, что выходит из-под его кисточек или резца - наивное и честное искусство. Однажды картины Ивана попадают на выставку в Художественном арсенале - главном выставочном центре страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Итальянскую киноклассику покажут на большом экране

"Соль из Бонневилля" - режиссер Семен Мозговой

Назар и Макс загорелись идеей сделать самый быстрый в мире мотоцикл Иж-49. Преодолевают сотни километров по дороге к Бонневиллю в штате Юта, США. Это высохшее соленое озеро является главной в мире площадкой по установлению рекордов скорости. Туда съезжаются тысячи людей, чтобы решить, кто будет новым чемпионом.

"Сказка о Конике" - режиссеры Ульяна Осовская, Денис Страшный

Бывший антисоветский активист, а ныне монах в миру и художник Анатолий Лютюк живет в каменной башне в Таллинне, столице Эстонии. Каждый день молится за природу и создает самодельные книги в собственной мастерской. После начала войны на Донбассе отправляется в прифронтовые города с волонтерской миссией. С 2014-го постоянно ездит на Донбасс, чтобы доставить гуманитарную помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Французское кино покажут бесплатно онлайн

"Розы. Фильм-кабаре" - режиссер Ирена Стеценко

Фильм рассказывает о 7 артистках фрик-кабаре Dakh Daughters Band. Во время Революции достоинства искусство становится для группы способом осмысления событий в Украине.

Из 5 картин конкурса жюри выберет фильм, который станет победителем.

Во время фестиваля зрители смогут узнать больше о создании лент в рамках Q&A с режиссерами.

18-й Docudays UA посвященный праву человека на здоровье. Пройдет в Киеве с 26 марта по 4 апреля. После завершения лучшие фильмы представят в регионах Украины в пределах Странствующего фестиваля.