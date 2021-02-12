Французское кино покажут бесплатно онлайн

Автор: frenchevenings.com.ua Валерия Бруни-Тедески (слева) и Надя Терешкевиш исполняют главные роли в фильме французского режиссера Доминика Молля "Только животные". Вышел онлайн в рамках фестиваля "Вечера французского кино"

5 фильмов вошли в программу 16-го фестиваля "Вечера французского кино". Стартовал сегодня, 12 февраля, в онлайн-формате.

"Очистить историю"

Комедия-лауреат "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля 2020 Рассказывает о 3-х жителях провинциального городка, жизни которых подчинены новейшим технологиям и переплетены с социальными сетями. Разведенную Мари шантажируют сексуальными снимками. Дочь отца-одиночки Бертрана стала жертвой кибербуллинга. Водителя такси Кристин раздражает отсутствие положительных отзывов клиентов. Втроем они бросают вызов интернет-гигантам и обращаются к хакеру за помощью, по сюжету.

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"Только животные"

Во время снежной бури в окрестностях альпийского поселка исчезает богатая парижанка Эвелин Дюка, по сюжету детективного триллера. К этому причастны несколько человек. Фермер и его жена. Молодая официантка, страдающая от неразделенной любви. Местный затворник. А также мошенник-африканец, который никогда не бывал за пределами родины и заключил союз с духами зла.

За роль в ленте актриса Надя Терешкевич получила премию Токийского международного кинофестиваля 2019.

"ДНК"

Драма рассказывает о девушке по имени Неж, которая после смерти деда получает неожиданные результаты генетического теста. Решает исследовать свои корни и восстановить связь с дедовой родиной - Алжиром.

Главные роли исполнили Фанни Ардан и Луи Гаррель. Картину номинировали на приз зрительских симпатий Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне 2020.

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"Правда"

Главные героини семейной драмы - французская кинозвезда Фабьен и ее дочь, которая приехала к матери в Париж. Фабьен выпускает мемуары под названием "Правда". Дочь не находит в них ничего правдивого. Тем временем актриса готовится к новой роли, которая отражает ее настоящую семью.

В фильме снялись Катрин Денев и Жюльет Бинош. Ленту номинировали на приз зрительских симпатий Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне 2019 и "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля 2019.

"Отчаянные беглецы"

По сюжету комедии, Сюзи узнает о смертельной болезни. Времени осталось мало, и теперь она может сделать то, чего давно хотела. В компании двух мужчин отправляется в путешествие.

Фильмы из программы можно бесплатно посмотреть на языке оригинала с украинскими субтитрами на сайте frenchevenings.com.ua. Фестиваль продлится до 21 февраля.

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"Вечера французского кино" ежегодно с 2006-го показывают свежие работы французского кинематографа. Обычно киносмотр проходит в Киеве и крупнейших городах Украины. Однако в этом году доступен для жителей всей страны онлайн. Организаторы фестиваля - Французский институт в Украине и компания "Артхаус Трафик".