Австралийское кино покажут бесплатно

Британский актер индийского происхождения Дев Патель в фильме "Лев" сыграл парня из штата Мадхья-Прадеш в Индии, который потерялся в возрасте 5 лет и попал в город Калькутта. Впоследствии его усыновляет пара из Австралии. Пытается найти своих биологических родителей, по сюжету.

4 фильма вошли в программу онлайн-фестиваля "Кенгуру Фест". Осмотр современного австралийского кино проходит на платформе "Виртуальный киноклуб".

"Лев"

Главное событие - мелодрама режиссера Гарта Дэвиса, которая 2017-го получила 6 номинаций на премию "Оскар", в том числе "лучший фильм". Центральные роли исполнили Дев Патель, Руни Мара и Николь Кидман.

Рассказывает правдивую историю Сару, который в 5-летнем возрасте сел не на тот поезд и уехал на другой конец Индии за тысячи километров от дома. Через 25 лет, воспитанный приемными родителями в Австралии, он решает найти свою семью, вооружившись воспоминаниями из детства и картами Google Earth, по сюжету.

"Выжить в глуши"

Работа инструктора по выживанию и искателя приключений Майкла Аткинсона. Снял свое путешествие по глуши Австралии. Хочет проверить, удастся ли ему выжить без команды и обычных средств коммуникации и добраться до цивилизации самостоятельно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каннский кинофестиваль снова перенесли

"2040"

Оптимистический взгляд на ближайшее будущее Земли. Режиссер Дэймон Гамо путешествует по отдаленным уголкам Земли и берет интервью у специалистов различных отраслей, работающих над решением глобальных проблем. Исследует, как будет выглядеть будущее 2040 года, если использовать доступные человечеству современные экотехнологии для улучшения жизни на планете, а не дальнейшего ее разрушения.

"Мой друг мистер Персиваль"

Приключенческая картина для семейного просмотра режиссера Шона Смита - хит прошлогоднего "Чилдрен Кинофеста". По сюжету, бизнесмен и отец семейства вспоминает детство, которое провел на скрытом от всего мира берегу океана. Рассказывает своей внучке историю мальчика по прозвищу Шторм и пеликана-сироты - мистера Персиваля.

Чтобы бесплатно и легально посмотреть фильмы, необходимо выбрать существующий киноклуб на платформе "Виртуальный киноклуб" и присоединиться к его онлайн-показам. Или зарегистрировать на сайте собственный киноклуб для единомышленников и начать организовывать просмотры в нем.

Фестиваль продлится до 31 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Режиссер "Паразитов" возглавил жюри Венецианского кинофестиваля

Осмотр "Кенгуру Фест" проводится компанией "Артхаус Трафик" при поддержке посольства Австралии в Украине.