Режиссер "Паразитов" возглавил жюри Венецианского кинофестиваля

Южнокорейский режиссер Пон Джун Хо возглавил жюри 78-го Венецианского кинофестиваля.



В 2019 году режиссер за фильм "Паразиты" получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, "Золотого глобуса", две премии BAFTA и четыре статуэтки "Оскар". За лучший фильм, за режиссуру, оригинальный сценарий и зарубежную картину. Это первая в истории неанглоязычная лента, которая получила главную награду.



"Венецианский кинофестиваль имеет долгую и разнообразную историю, и я имею честь быть вовлеченным в его прекрасной кинематографической традиции. Как президент жюри - и, что более важно, как вечный Синефилы - я буду рад всем замечательным фильмам, которые будут отобраны фестивалем. Я полон настоящей надежды и вдохновения ", - написал режиссер в соцсетях.



В состав жюри войдет семь представителей киносообщества, включая режиссером Хлои Чжао, в прошлом году получила в Венеции Золотого льва за фильм "Земля кочевников".



В прошлом году жюри Венецианского кинофестиваля возглавляла австралийская актриса Кейт Бланшетт.

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"Основная тема "Паразитов" - социальное неравенство, - говорит кинокритик Дмитрий Десятерик в интервью журналу "Країна". - Это и психологический фактор, и фактор вечной драмы. Классы есть в любом обществе, но беда как раз в неравенстве. В частности возможностей. В фильме Пон Джун Хо неравенство выполняет функцию античного Рока. Это судьба, которая обрекает людей быть там, где они есть, и страдать.

Пон Джун Хо всматривается в то, как бедность разъедает людей изнутри и искажает отношения между ними. Заставляет семью Ким жить тайно и возвращаться в подвал. Режиссер также говорит о том, как обеспеченность влияет на другую семью. Не имеют достаточно сердца, чтобы обращать внимание на мир вокруг.

Отсутствие деления на черное и белое, на хороших и плохих, неоднозначные характеристики героев - сильная сторона фильма. В одних моментах все персонажи вызывают сочувствие. А в других - совершают недопустимые вещи. Нет призыва "бей богатых". Или наоборот - "бедные - негодяи". Люди в своей основе - хорошие, и те, и другие. Но такое положение вещей исказило их поступки и мысли, приводит к плохим последствиям".