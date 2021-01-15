Netflix впервые выпустил фильм на украинском

Главные роли ленты исполняют англичанин Дамсон Идрис и американец Энтони Маки, известный по роли Сокола в киновселенной Marvel. Фото: Netflix

На Netflix вышел американский научно-фантастический фильм Outside the Wire. Стал первым на платформе, который сразу доступен с украинским дубляжом и субтитрами.



Пилот дрона отправляется в смертоносную милитаризованную зону, чтобы найти устройство Судного дня. В этом ему поможет офицер-андроид, по сюжету. Частично события происходят на территории Украины.

Озвучку выполнила студия Postmodern на заказ Netflix.

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Вскоре на Netflix должен массово появиться украинский дубляж. 2 отечественные студии озвучки Postmodern Postproduction и "Так Треба Продакшн" стали официальными партнерами сервиса.

До этого на Netflix были только украинские субтитры к отдельным фильмам и сериалам: "Карточный домик", "Южный парк", "Викинги" и другие.

В ноябре 2020-го на Netflix впервые вышел мультфильм на украинском - "Губка Боб: Побег Губки".