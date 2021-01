Каннский кинофестиваль снова перенесли

Международный Каннский кинофестиваль перенесен с мая на июль.

Причиной стала нестабильная ситуация с пандемией коронавируса, сообщают организаторы.

"Сначала запланирован на 11-22 мая 2021 Каннский фестиваль пройдет с 6 по 17 июля 2021", - говорится в сообщении.

74th FESTIVAL DE CANNES: CHANGE OF DATES

Initially scheduled from 11 to 22 May 2021, the Festival de Cannes will now take place from Tuesday 6 to Saturday 17 July 2021. #Cannes2021