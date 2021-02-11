Одесский кинофестиваль проведут в новом формате

В этом году ОМКФ состоится в Одессе с 14 по 21 августа. Фото: facebook.com

12-й Одесский международный кинофестиваль пройдет 14-21 августа в оффлайн-формате. Будет приурочен к 30-летию независимости Украины с акцентом на национальное кино.

Единственной конкурсной программой обновленного фестиваля станет Национальный конкурс - полный и короткий метр. Программа "Гала-премьеры" будет состоять из мировых арт-хитов. Также будет внеконкурсная секция "Фестиваль фестивалей" и серия ретроспективных показов. Продолжит работу секция Film Industry Office и образовательная программа "Летняя киношкола".

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Функции программного отдела 12-го ОМКФ будет выполнять кинокомпания "Артхаус Трафик".

"В последние годы украинское кино стало мощным и самобытным явлением, - говорит руководитель "Артхаус Трафик" Денис Иванов. - Отечественные фильмы участвуют в основных фестивалях класса "А", заметно увеличили свою аудиторию в Украине и за рубежом. Одесский фестиваль, где традиционно проходят премьеры главных украинских лент, также не может стоять в стороне от этих важных изменений. Для нашей команды большая честь присоединиться к воплощению обновленной концепции ОМКФ".

Также основали Наблюдательный совет ОМКФ. В состав вошли президент ОМКФ Виктория Тигипко, исполнительный директор фестиваля Анна Мачух, программный консультант Алик Шпилюк, директор "Артхаус Трафик", продюсер Денис Иванов. Внешним независимым экспертом будет заместитель представителя Украины в Совете правления фонда "Евримаж", заместитель председателя Совета по государственной поддержке кинематографии Сергей Зленко.

Форму для подачи заявок на участие в Национальной программе откроют во второй половине февраля.

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11-й Одесский кинофестиваль проходил онлайн. Длился с 25 сентября по 3 октября 2020-го. Обсуждения и мастер-классы транслировались в Facebook и YouTube. Большинство кинематографистов подключались через видеосвязь. Гран-при получила комедия "Ужин в Америке" американского режиссера Адама Ремеера. Лучшим фильмом Международного конкурса жюри признало драму украинского режиссера Валентина Васяновича "Атлантида". В Национальном конкурсе победила документальная лента "Не все будет хорошо" румына Адриана Пирву и украинки Елены Максьом.