Одесский кинофестиваль проведут в новом формате

 
Ексклюзивы
1/5
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Просмотров: 81
Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента
Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента
Просмотров: 198
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 378
Зеленский не выполнил обещание - почему ЕС может снять санкции из сына Януковича
Зеленский не выполнил обещание - почему ЕС может снять санкции из сына Януковича
Просмотров: 432
Дистанционную и надомную работу узаконили: что это значит для работников и работодателей
Дистанционную и надомную работу узаконили: что это значит для работников и работодателей
Просмотров: 288
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Просмотров: 414
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Высмеиваю символы романтической любви - художник
1 Просмотров: 576
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 765
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Просмотров: 405
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Просмотров: 567
Фото
Все фото
6
4
7
5
5
Тимоти Шаламе сыграл сына Эдварда Руки-ножницы
Тимоти Шаламе сыграл сына Эдварда Руки-ножницы
Быть Лесей Украинкой: развенчали мифы о писательнице
Быть Лесей Украинкой: развенчали мифы о писательнице
Боб Марли умел предсказывать судьбу – 12 фактов из жизни музыканта
Боб Марли умел предсказывать судьбу – 12 фактов из жизни музыканта
В свободный доступ выложили документы расстрелянного писателя
В свободный доступ выложили документы расстрелянного писателя
Анджелина Джоли продает картину Черчилля за рекордную сумму
Анджелина Джоли продает картину Черчилля за рекордную сумму
Видео
Все видео
Полтора часа ссорится с любимой - реакция соцсетей на карантинный фильм "Малкольм и Мари"
Полтора часа ссорится с любимой - реакция соцсетей на карантинный фильм "Малкольм и Мари"
Скандальный фильм с Моникой Беллуччи покажут на больших экранах в новой версии
Скандальный фильм с Моникой Беллуччи покажут на больших экранах в новой версии
Первый фильм о легендарном музыканте выходит в прокат
Первый фильм о легендарном музыканте выходит в прокат
Marvel, Форсаж, Шьямалан: трейлеры главных кинопремьер года показали на Супербоуле
Marvel, Форсаж, Шьямалан: трейлеры главных кинопремьер года показали на Супербоуле
Шоу за $7 млн: The Weeknd выступил на Супербоуле 2021 - видео
Шоу за $7 млн: The Weeknd выступил на Супербоуле 2021 - видео
Интервью
1/5
11 тысяч стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тысяч стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 135
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 378
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Просмотров: 414
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 765
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Просмотров: 990
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 февраля 2021
Просмотров: 72
Мій Тікич
У січні хворів два тижні. Взяв перечитати "Оповідання про тварин" Сетона-Томпсона. Дійшов до місця, де чорно-бурий лис Доміно рятується від погоні ...
четверг, 11 февраля 2021 18:42

Одесский кинофестиваль проведут в новом формате

  Комментировать
Одесский кинофестиваль проведут в новом формате
В этом году ОМКФ состоится в Одессе с 14 по 21 августа. Фото: facebook.com

12-й Одесский международный кинофестиваль пройдет 14-21 августа в оффлайн-формате. Будет приурочен к 30-летию независимости Украины с акцентом на национальное кино.

Единственной конкурсной программой обновленного фестиваля станет Национальный конкурс - полный и короткий метр. Программа "Гала-премьеры" будет состоять из мировых арт-хитов. Также будет внеконкурсная секция "Фестиваль фестивалей" и серия ретроспективных показов. Продолжит работу секция Film Industry Office и образовательная программа "Летняя киношкола".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каннский кинофестиваль снова перенесли

Функции программного отдела 12-го ОМКФ будет выполнять кинокомпания "Артхаус Трафик".

"В последние годы украинское кино стало мощным и самобытным явлением, - говорит руководитель "Артхаус Трафик" Денис Иванов. - Отечественные фильмы участвуют в основных фестивалях класса "А", заметно увеличили свою аудиторию в Украине и за рубежом. Одесский фестиваль, где традиционно проходят премьеры главных украинских лент, также не может стоять в стороне от этих важных изменений. Для нашей команды большая честь присоединиться к воплощению обновленной концепции ОМКФ".

Также основали Наблюдательный совет ОМКФ. В состав вошли президент ОМКФ Виктория Тигипко, исполнительный директор фестиваля Анна Мачух, программный консультант Алик Шпилюк, директор "Артхаус Трафик", продюсер Денис Иванов. Внешним независимым экспертом будет заместитель представителя Украины в Совете правления фонда "Евримаж", заместитель председателя Совета по государственной поддержке кинематографии Сергей Зленко.

Форму для подачи заявок на участие в Национальной программе откроют во второй половине февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский фильм покажут на Берлинском кинофестивале

11-й Одесский кинофестиваль проходил онлайн. Длился с 25 сентября по 3 октября 2020-го. Обсуждения и мастер-классы транслировались в Facebook и YouTube. Большинство кинематографистов подключались через видеосвязь.

Гран-при получила комедия "Ужин в Америке" американского режиссера Адама Ремеера. Лучшим фильмом Международного конкурса жюри признало драму украинского режиссера Валентина Васяновича "Атлантида". В Национальном конкурсе победила документальная лента "Не все будет хорошо" румына Адриана Пирву и украинки Елены Максьом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Одесский кинофестиваль проведут в новом формате». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
февраля

Пасечники, магнаты и агрономы - кто развивал известную украинскую организацию

Уитни Хьюстон нашли мертвой в ванне

Год на посту: что говорил Ермак из кресла председателя ОП

Родился основатель электрической лампочки и телефона

Кремль начал поставлять ресурсы стране-агрессору

Ведущую партию возглавила новая лидерка

Грабитель убил сестру писателя

Самое читаемое
&quot;Мисс идеальная грудь&quot; сняли обнаженной в бассейне
"Мисс идеальная грудь" сняли обнаженной в бассейне
5
 Просмотров: 82219
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
6
 Просмотров: 38917
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
6
 Просмотров: 34074
Белла Хадид показала загар в бикини
Белла Хадид показала загар в бикини
6
 Просмотров: 16471
Музыкант с семьей разбился на трассе
Музыкант с семьей разбился на трассе
6
 Просмотров: 7137
Культура
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
 Просмотров: 90
Полтора часа ссорится с любимой - реакция соцсетей на карантинный фильм "Малкольм и Мари"
Полтора часа ссорится с любимой - реакция соцсетей на карантинный фильм "Малкольм и Мари"
 Просмотров: 108
Смерти давно не боюсь. Знаю, как это, когда вывозят в лес, когда ты опрометчиво занял деньги на фестиваль у бандитов - в свежем номере журнала "Країна" вспоминаем Сергея Проскурню
Смерти давно не боюсь. Знаю, как это, когда вывозят в лес, когда ты опрометчиво занял деньги на фестиваль у бандитов - в свежем номере журнала "Країна" вспоминаем Сергея Проскурню
 Просмотров: 387
Киану Ривз сыграет россиянина
Киану Ривз сыграет россиянина Просмотров: 198
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Высмеиваю символы романтической любви - художник
11
 1 Просмотров: 576
Больше всего комментируют
5
Перемирия на Донбассе больше нет - Кравчук
3
Налог на Google. За что Украине будут платить Facebook и Netflix
3
Зеленскому доверяют все меньше украинцев - рейтинг
2
Суд Киева сделал просп. Бандеры снова Московским
1
Украина готова к резкому увеличению больных коронавирусом
Голосов: 32
Голосование Какой лучший украинский роман 2020 года?
  • София Андрухович "Амадока"
  • Сергей Сергеевич Saigon "Юпак"
  • Мария Матиос "Букова земля"
  • Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  • Олег Сенцов "Вторую также стоит приобрести"
  • Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  • Марина Гримич "Юра"
  • Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
  • Петро Яценко "Магнетизм"
Просмотреть