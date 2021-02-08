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понедельник, 08 февраля 2021 15:45

Украинский фильм покажут на Берлинском кинофестивале

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Автор: facebook.com
  Фильм украинского режиссера Екатерины Горностай "Стоп-Земля" попал в конкурс Берлинале 2021. Главную роль сыграла Мария Федорченко
Фильм украинского режиссера Екатерины Горностай "Стоп-Земля" попал в конкурс Берлинале 2021. Главную роль сыграла Мария Федорченко

Украинскую драму "Стоп-Земля" покажут на 71-м Берлинском международном кинофестивале. Пройдет 1-5 апреля в формате онлайн.

Фильм режиссера и автора сценария Екатерины Горностай отобрали в конкурсную программу Generation 14plus.

16-летняя Маша учится в киевской школе в 11-А классе. Друзья Яна и Сеня помогают ей не чувствовать себя странно и отстраненно в коллективе, по-своему переживая школьную обыденность. Кроме будущих экзаменов, выйти из зоны комфорта Машу заставляет влюбленность в одноклассника Сашу, по сюжету.

Ленту называют "чувственной автобиографической историей об исследовании себя". Играют непрофессиональные актеры, с которыми Екатерина Горностай работала в актерской лаборатории осенью 2019-го.

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"За время подготовки к фильму я познакомилась с парой сотен людей в возрасте от 14 до 18 лет, - говорит постановщик. - Как-то не хочется называть их словом "подростки". Разница между взрослым человеком и подростком невелика. Это бурность внутреннего состояния, чрезмерная чувствительность к внешнему и события, происходящие с тобой впервые в жизни. Они открыты настолько, что это может быть опасно для них самих, глядя перед кем открываются. Улавливают малейшую фальшь - с ними нужно быть только честным и откровенным в ответ. А еще сильно любят. Такое количество любви, циркулирующей на площадке, я не ожидала почувствовать. Надеюсь, это будет ощутимо и с экрана".

Фильм создан при поддержке Госкино и Украинского культурного фонда. Продюсеры - Виталий Шереметьев, Виктория Хоменко, Наталья Либет и Ольга Бесхмельницина.

Релиз в Украине планируется во 2-й половине 2021-го.

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"Стоп-Земля" - полнометражный игровой дебют Екатерины Горностай. Ее 1-я работа - документалистика "Настоящие новости" в соавторстве с Дмитрием Красным - вышла 2011-го. Во время Революции достоинства делала фото и видео. Отснятый материал использовала в фильмах "Евромайдан. Черновой монтаж" и "Везде Майдан". В течение 2015-2018 годов сняла 4 игровые короткометражки. Имеет награды Одесского кинофестиваля, "Молодости", Docudays UA.

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