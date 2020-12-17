Berlinale-2021 меняет формат

Берлинский кинофестиваль проведут в виртуальном формате. Фото: Reuters

Берлинский кинофестиваль Berlinale, который 2021 года состоится уже 71-й раз, проведут в виртуальном формате.

Сначала организаторы планировали, что мероприятие состоится 11-21 февраля в привычном виде, но с соблюдением необходимых мер безопасности. Однако из-за длительной пандемии коронавируса конкурсные показы решили перенести в онлайн-режим на начало марта, сообщает Variety.

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На начало июня также запланирован мини-фестиваль, на котором в традиционном формате пройдут несколько мировых премьер. Представители Berlinale заявили, что подробнее объявят о своих планах позже.

"Золотого медведя" - главный приз 70-го Берлинского фестиваля, проходившего в конце февраля 2020 года, - получил иранский фильм "Зла не существует" Мохаммада Расулофа. Элиза Хиттман получила Гран-при жюри за фильм "Никогда редко, иногда всегда".