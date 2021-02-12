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пятница, 12 февраля 2021 11:29

Итальянскую киноклассику покажут на большом экране

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Автор: facebook.com
  Проект "Киноклуб итальянской классики" пройдет в Киеве в кинотеатре "Жовтень". Будет состоять из знаковых фильмов прошлого века
Проект "Киноклуб итальянской классики" пройдет в Киеве в кинотеатре "Жовтень". Будет состоять из знаковых фильмов прошлого века

10 фильмов итальянских режиссеров ХХ в. покажут на большом экране. "Киноклуб итальянской классики" стартует в столичном кинотеатре "Жовтень" с 18 февраля.

Серию показов организует Киевский международный кинофестиваль "Молодость" накануне своего 50-летия. Среди лент - работы Федерико Феллини, Микеланджело Антониони, Лукино Висконти.

"Все картины - победители международных и итальянских региональных кинофестивалей. Раскроют давно знакомые темы с легким обаянием итальянского темперамента. От драмы о меркантильности до скандальной сатирической комедии, которая бросает вызов консюмеризму", - говорится в анонсе.

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1-й фильм киноклуба - "Рокко и его братья" 1960-го. Розария Паронди, обедневшая итальянская мать, вместе с 5 детьми переезжает в Милан. Отношения между двумя сыновьями - спокойным Рокко и дерзким Симоном - напрягаются, когда оба влюбляются в проститутку Надежду, по сюжету.

В центре драмы - тяжелый процесс адаптации крестьянской семьи в городе и любовный треугольник. Главные роли сыграли Ален Делон, Ренато Сальватори и Анни Жирардо.

Лента получила Специальный приз и Приз Международной федерации кинопрессы на Венецианском кинофестивале и 2 номинации на премию BAFTA - "лучший фильм" и "лучшая зарубежная актриса".

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Программа ближайших показов:

- 18 февраля. "Рокко и его братья" - реж. Лукино Висконти, 1960-го;

- 24 февраля. "Большая жратва" - реж. Марко Феррери, 1973-го;

- 4 марта. "Белый шейх" - реж. Федерико Феллини, 1973-го;

- 10 марта. "Затмение" - реж. Микеланджело Антониони, 1962-го;

- 17 марта. "Учитель из Виджевано" - реж. Элио Петри, 1963.

Фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими и английскими субтитрами. Мероприятие реализуется при поддержке Посольства Итальянской Республики в Киеве и Итальянского института культуры в Украине.

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