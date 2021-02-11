Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи

На этой неделе в украинский прокат выходят две американские ленты и одна британская. Также состоится онлайн-фестиваль французского кино.

"Дэвид Боуи: История человека со звезд", реж. Гэбриэл Рейндж, США

"Фильм заслуживает внимания, потому что это байопик про культового музыканта Дэвида Боуи, - говорит гендиректор кинокомпании Arthouse Traffic Денис Иванов. - Постоянно менял стиль и музыкальные направления, но при этом всегда оставался собой. Фильм рассказывает про не очень известный эпизод из жизни Боуи, про его персональной кризис. Он не просто из него вышел, но и создал легендарного персонажа Зигги Стардаста - андрогенную звезду, которая прибыла с Марса, чтобы спасти Землю.

Это не экранизация страницы в Википедии

По жанру это роудмуви. Двое не очень близких людей становятся лучшими друзьями. Напоминает оскароносную "Зеленую книгу" 2018-го. Даже если зритель не знает, кто такой Дэвид Боуи, для него это будет лента об отношениях людей. Это не экранизация страницы в Википедии. Опирается на определенные факты из жизни музыканта, но творчески их использует. Хотя мне трудно представить украинца, которые вообще никогда не слышали о Боуи.

Насколько я знаю, это выдумка СМИ, что семья Боуи раскритиковала фильм. Хотя сам он не был в восторге, что его жизнь перенесут на экран. Поэтому близкие использовали принципы, которые завещал. Создатели фильма достаточно творчески подошли к запрету использования песен Боуи. Дело в том, что он во время американского тура выполнял не только собственные композиции, но и каверы на известные хиты, в том числе Жака Бреля. В фильме они и звучат".

"Заступник", реж. Роберт Лоренц, США

Бывший военный Джим живет на отдаленном ранчо, патрулирует границу США и Мексики. Однажды замечает женщину с ребенком, за которой гонятся боевики наркокартеля. Перед Джимом встает выбор: дать беглецам пересечь границу и спасти их жизни, или соблюсти закон, но при этом оставить их в опасности, по сюжету.

Роли сыграли Лиам Нисон, известный по фильмам "Список Шиндлера" и сериями "Бэтмен" и "Звездные войны", а также американская актриса украинского происхождения, звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник.

Автор: Arthouse Traffic 37-летний британец Джонни Флинн воплотил культового музыканта в байопике "Дэвид Боуи: История человека со звезд". Также написал музыку к фильму.

"Вечера французского кино"

На онлайн-фестивале французских кинопремьер покажут: семейную драму "Правда", комедию "Удалить историю", детективный триллер "Только животные", драму "ДНК" и комедию "Отчаянные беглецы".

Наряду с комедией о смертельной болезни есть триллер посреди снежной бури

"Пытались отобрать лучшие французские фильмы, снятые в течение прошлого года, еще до пандемии, - говорит программный директор фестиваля Илья Дядик. - В этом году программа насыщена звездами, например актрисы Катрин Денев и Фанни Ардан. Ленты достаточно разноплановые, чтобы заинтересовать как можно большую аудиторию. Поэтому наряду с комедией о смертельной болезни есть триллер посреди снежной бури, в окрестностях альпийского поселка. Это не стереотипные французские фильмы с поцелуями на фоне Эйфелевой башни. "Удалить историю" снят в копродукции с Бельгией. Жители провинциального городка пытаются овладеть соцсетями. Становятся жертвой кибербуллинга и интернет-звездами, а кого-то шантажируют интимными снимками, по сюжету. Фильм "Правда" снял японец Хирокадзу Кореэда, а главную роль играет американец Итан Хоук. Получается, что творческие коллективы из разных стран, поэтому французская культура пересекается с другими.

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"Роковая встреча", реж. Деон Тейлор, США



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