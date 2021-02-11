 
Ексклюзивы
1/5
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 99
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Просмотров: 216
Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента
Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента
1 Просмотров: 441
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 405
Зеленский не выполнил обещание - почему ЕС может снять санкции из сына Януковича
Зеленский не выполнил обещание - почему ЕС может снять санкции из сына Януковича
Просмотров: 459
Дистанционную и надомную работу узаконили: что это значит для работников и работодателей
Дистанционную и надомную работу узаконили: что это значит для работников и работодателей
Просмотров: 297
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Просмотров: 432
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Высмеиваю символы романтической любви - художник
1 Просмотров: 585
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 774
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Просмотров: 405
Фото
Все фото
6
4
7
5
5
Тимоти Шаламе сыграл сына Эдварда Руки-ножницы
Тимоти Шаламе сыграл сына Эдварда Руки-ножницы
Быть Лесей Украинкой: развенчали мифы о писательнице
Быть Лесей Украинкой: развенчали мифы о писательнице
Боб Марли умел предсказывать судьбу – 12 фактов из жизни музыканта
Боб Марли умел предсказывать судьбу – 12 фактов из жизни музыканта
В свободный доступ выложили документы расстрелянного писателя
В свободный доступ выложили документы расстрелянного писателя
Анджелина Джоли продает картину Черчилля за рекордную сумму
Анджелина Джоли продает картину Черчилля за рекордную сумму
Видео
Все видео
Полтора часа ссорится с любимой - реакция соцсетей на карантинный фильм "Малкольм и Мари"
Полтора часа ссорится с любимой - реакция соцсетей на карантинный фильм "Малкольм и Мари"
Скандальный фильм с Моникой Беллуччи покажут на больших экранах в новой версии
Скандальный фильм с Моникой Беллуччи покажут на больших экранах в новой версии
Первый фильм о легендарном музыканте выходит в прокат
Первый фильм о легендарном музыканте выходит в прокат
Marvel, Форсаж, Шьямалан: трейлеры главных кинопремьер года показали на Супербоуле
Marvel, Форсаж, Шьямалан: трейлеры главных кинопремьер года показали на Супербоуле
Шоу за $7 млн: The Weeknd выступил на Супербоуле 2021 - видео
Шоу за $7 млн: The Weeknd выступил на Супербоуле 2021 - видео
Интервью
1/5
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 261
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 405
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Просмотров: 432
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 774
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Просмотров: 999
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 февраля 2021
Просмотров: 108
Мій Тікич
У січні хворів два тижні. Взяв перечитати "Оповідання про тварин" Сетона-Томпсона. Дійшов до місця, де чорно-бурий лис Доміно рятується від погоні ...
четверг, 11 февраля 2021 19:29

Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи

  Комментировать

На этой неделе в украинский прокат выходят две американские ленты и одна британская. Также состоится онлайн-фестиваль французского кино.

"Дэвид Боуи: История человека со звезд", реж. Гэбриэл Рейндж, США

"Фильм заслуживает внимания, потому что это байопик про культового музыканта Дэвида Боуи, - говорит гендиректор кинокомпании Arthouse Traffic Денис Иванов. - Постоянно менял стиль и музыкальные направления, но при этом всегда оставался собой. Фильм рассказывает про не очень известный эпизод из жизни Боуи, про его персональной кризис. Он не просто из него вышел, но и создал легендарного персонажа Зигги Стардаста - андрогенную звезду, которая прибыла с Марса, чтобы спасти Землю.

Это не экранизация страницы в Википедии

По жанру это роудмуви. Двое не очень близких людей становятся лучшими друзьями. Напоминает оскароносную "Зеленую книгу" 2018-го. Даже если зритель не знает, кто такой Дэвид Боуи, для него это будет лента об отношениях людей. Это не экранизация страницы в Википедии. Опирается на определенные факты из жизни музыканта, но творчески их использует. Хотя мне трудно представить украинца, которые вообще никогда не слышали о Боуи.

Насколько я знаю, это выдумка СМИ, что семья Боуи раскритиковала фильм. Хотя сам он не был в восторге, что его жизнь перенесут на экран. Поэтому близкие использовали принципы, которые завещал. Создатели фильма достаточно творчески подошли к запрету использования песен Боуи. Дело в том, что он во время американского тура выполнял не только собственные композиции, но и каверы на известные хиты, в том числе Жака Бреля. В фильме они и звучат".

"Заступник", реж. Роберт Лоренц, США

Бывший военный Джим живет на отдаленном ранчо, патрулирует границу США и Мексики. Однажды замечает женщину с ребенком, за которой гонятся боевики наркокартеля. Перед Джимом встает выбор: дать беглецам пересечь границу и спасти их жизни, или соблюсти закон, но при этом оставить их в опасности, по сюжету.

Роли сыграли Лиам Нисон, известный по фильмам "Список Шиндлера" и сериями "Бэтмен" и "Звездные войны", а также американская актриса украинского происхождения, звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник.

Автор: Arthouse Traffic
  37-летний британец Джонни Флинн воплотил культового музыканта в байопике "Дэвид Боуи: История человека со звезд". Также написал музыку к фильму.
37-летний британец Джонни Флинн воплотил культового музыканта в байопике "Дэвид Боуи: История человека со звезд". Также написал музыку к фильму.

"Вечера французского кино"

На онлайн-фестивале французских кинопремьер покажут: семейную драму "Правда", комедию "Удалить историю", детективный триллер "Только животные", драму "ДНК" и комедию "Отчаянные беглецы".

Наряду с комедией о смертельной болезни есть триллер посреди снежной бури

"Пытались отобрать лучшие французские фильмы, снятые в течение прошлого года, еще до пандемии, - говорит программный директор фестиваля Илья Дядик. - В этом году программа насыщена звездами, например актрисы Катрин Денев и Фанни Ардан. Ленты достаточно разноплановые, чтобы заинтересовать как можно большую аудиторию. Поэтому наряду с комедией о смертельной болезни есть триллер посреди снежной бури, в окрестностях альпийского поселка. Это не стереотипные французские фильмы с поцелуями на фоне Эйфелевой башни. "Удалить историю" снят в копродукции с Бельгией. Жители провинциального городка пытаются овладеть соцсетями. Становятся жертвой кибербуллинга и интернет-звездами, а кого-то шантажируют интимными снимками, по сюжету. Фильм "Правда" снял японец Хирокадзу Кореэда, а главную роль играет американец Итан Хоук. Получается, что творческие коллективы из разных стран, поэтому французская культура пересекается с другими.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян

"Роковая встреча", реж. Деон Тейлор, США

Спортивный агент Деррик в Лас-Вегасе проводит ночь с незнакомкой. Она оказывается детективом, которая втягивает его в расследование убийства, по сюжету.

В эротическом триллере сыграли двукратная обладательница "Оскара" Хилари Суонк и Майкл Или.

Скандальный фильм с Моникой Беллуччи покажут на больших экранах в новой версии. Французско-аргентинский режиссер Гаспар Ноэ перемонтировал свой триллер "Необратимость" 2002 года. Новая версия под названием "Необратимость. Полная инверсия" выйдет в украинский прокат 18 февраля.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
февраля

Пасечники, магнаты и агрономы - кто развивал известную украинскую организацию

Уитни Хьюстон нашли мертвой в ванне

Год на посту: что говорил Ермак из кресла председателя ОП

Родился основатель электрической лампочки и телефона

Кремль начал поставлять ресурсы стране-агрессору

Ведущую партию возглавила новая лидерка

Грабитель убил сестру писателя

Самое читаемое
&quot;Мисс идеальная грудь&quot; сняли обнаженной в бассейне
"Мисс идеальная грудь" сняли обнаженной в бассейне
5
 Просмотров: 83722
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
6
 Просмотров: 43013
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
6
 Просмотров: 37206
Белла Хадид показала загар в бикини
Белла Хадид показала загар в бикини
6
 Просмотров: 17272
Гороскоп на 11 февраля: как надо встречать год Быка
Гороскоп на 11 февраля: как надо встречать год Быка
 Просмотров: 7650
Культура
Одесский кинофестиваль проведут в новом формате
Одесский кинофестиваль проведут в новом формате Просмотров: 18
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
 Просмотров: 225
Полтора часа ссорится с любимой - реакция соцсетей на карантинный фильм "Малкольм и Мари"
Полтора часа ссорится с любимой - реакция соцсетей на карантинный фильм "Малкольм и Мари"
 Просмотров: 117
Смерти давно не боюсь. Знаю, как это, когда вывозят в лес, когда ты опрометчиво занял деньги на фестиваль у бандитов - в свежем номере журнала "Країна" вспоминаем Сергея Проскурню
Смерти давно не боюсь. Знаю, как это, когда вывозят в лес, когда ты опрометчиво занял деньги на фестиваль у бандитов - в свежем номере журнала "Країна" вспоминаем Сергея Проскурню
 Просмотров: 414
Киану Ривз сыграет россиянина
Киану Ривз сыграет россиянина Просмотров: 198
Больше всего комментируют
5
Перемирия на Донбассе больше нет - Кравчук
3
Налог на Google. За что Украине будут платить Facebook и Netflix
3
Суд Киева сделал просп. Бандеры снова Московским
3
Зеленскому доверяют все меньше украинцев - рейтинг
1
Платежки за отопление вырастут на 10%: назвали причину
Голосов: 32
Голосование Какой лучший украинский роман 2020 года?
  • София Андрухович "Амадока"
  • Сергей Сергеевич Saigon "Юпак"
  • Мария Матиос "Букова земля"
  • Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  • Олег Сенцов "Вторую также стоит приобрести"
  • Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  • Марина Гримич "Юра"
  • Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
  • Петро Яценко "Магнетизм"
Просмотреть