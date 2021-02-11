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четверг, 11 февраля 2021 18:24

Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян

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В столичном Национальном центре Александра Довженко проходит выставка по мотивам фильма "Полеты во сне и наяву" 1982-го.

Лента рассказывает о трех днях из жизни советского интеллигента Сергея Макарова накануне празднования его 40-летия. Переживает кризис среднего возраста. Не может найти себе места в обществе эпохи упадка тоталитарной империи.

О фильме рассказывает режиссер Роман Балаян.

"Всегда подчеркивал, что главный герой - положительный, - говорит Роман Балаян. - Хочу, чтобы его исследовали и поняли. На одном из первых показов на меня накричала женщина из зала: "Какой же это положительный герой? Это мой зять, который бросил мою дочь с двумя детьми!". Не все любят Макарова. Мне вообще не нравится, когда украинские журналисты пишут: "Фильм имел огромный успех". Это неправда. Шесть миллионов зрителей - в то время это ничто. Были и 70 и 80 миллионов. "Полеты во сне и наяву" крутили на задворках по приказу министра культуры. Бывало, что зрители уходили из фильма. Это нормально, тоже так делаю. "Полеты ..." полгода пролежали на полке. А когда презентовал, советские чиновники сказали: "Киностудия Довженко снимает такие замечательные фильмы. А Балаян откатил студию на 20 лет назад. Пусть "Полеты" у себя там в Украине крутят".

"Полеты во сне и наяву" крутили на задворках по приказу министра культуры. Бывало, что зрители уходили из фильма

В Киеве фильм восприняли хуже. Некоторые зрители говорили: "А где же здесь Украина? Одни московские артисты. Это не украинский фильм". Хотя снимал о советской интеллигенции. Чехи и венгры носили меня на руках, а тут дифирамбы не пели.

Слабость моих фильмов в том, что актер играет то, что хочу я. Пожалуй, это плохо. Перед дублями я всегда проговаривал начало текста. Артист вынужден копировать мой взгляд и жесты. Другие режиссеры любят актерам рассказывать целые биографии персонажей. Я никогда так не делал, редко репетировал.

Автор: 5tv5
  Олег Янковский (справа) в трагикомедии "Полеты во сне и наяву" сыграл инженера-архитектора. Знакомит молодую любовницу с женой, по сюжету. Последнюю воплотила актриса Людмила Зорина, на которой был женат Янковский в реальной жизни. Получила роль без прослушивания. Любовницу сыграла Елена Костина.
Олег Янковский (справа) в трагикомедии "Полеты во сне и наяву" сыграл инженера-архитектора. Знакомит молодую любовницу с женой, по сюжету. Последнюю воплотила актриса Людмила Зорина, на которой был женат Янковский в реальной жизни. Получила роль без прослушивания. Любовницу сыграла Елена Костина.

О финале фильма было много теорий. Одна из зрительниц увидела в тарзанке символ маятника, бросание из крайности в крайность. Я вообще об этом не думал. Один кинокритик написал: "Макаров бежит в красных макосинах, потому что под ним земля горит". Так с этого смеялся. Ведь на самом деле просто не было другой обуви. Зритель замечает, только когда актер движется, делает что-то динамичное. Я снимал много крупных планов. Когда Макаров просто смотрит в окно, например. Есть деталь, которую все не замечают, а мне она важна. Когда в сцене празднования дня рождения Макарова унизили, заставили под столом кукарекать. А он потом отходит и подпрыгивает с криком "Оп". Будто бы все равно выше них.

Накричала женщина из зала: "Какой же это положительный герой? Это мой зять, который бросил мою дочь с двумя детьми!"

Концовку "Полетов" планировал другой. Макаров должен был задуматься и упасть с дерева. Затем его мертвого нашла бы героиня Людмилы Гурченко. Но во время съемок случайно увидел стог сена посреди дороги. Все отменил. Сняли финал за 15 минут. Я так называемый режиссер-импровизатор. Что пришло в голову, то и сделал. Я не серьезный, мне это нравится.

Автор: Youtube
  Олег Янковский в трагикомедии "Полеты во сне и наяву" сыграл инженера-архитектора с кризисом среднего возраста. В конце ленты бегает вместе с детьми, потом закапывает сам себя в стоге сена. По словам режиссера Романа Балаяна, такой финал придумали и сняли за 15 минут. Затем Янковский бегал с криком: "Это Канны!".
Олег Янковский в трагикомедии "Полеты во сне и наяву" сыграл инженера-архитектора с кризисом среднего возраста. В конце ленты бегает вместе с детьми, потом закапывает сам себя в стоге сена. По словам режиссера Романа Балаяна, такой финал придумали и сняли за 15 минут. Затем Янковский бегал с криком: "Это Канны!".

Считаю себя учеником Сергея Параджанова. Он типичный гений. Не смотрел новости и не читал газеты, но мог сходить в магазин и рассказать обстановку во всем СССР. Любил унижать коллег-режиссеров. Давал задание, например, "вода с газом". Сразу же делал этюд на минуту или две. А я бы такое и за месяц не придумал. Посылал меня с миской взять в магазине вареников. Продавщицы у меня спрашивали: "Когда же Параджанов уже заплатит?".

В Киеве фильм восприняли хуже. Некоторые зрители говорили: "А где же здесь Украина? Одни московские артисты. Это не украинский фильм"

Автор: Youtube
  Людмила Гурченко в трагикомедии "Полеты во сне и наяву" сыграла Ларису, коллегу инженера-архитектора Сергея Макарова. Его воплотил Олег Янковский. Тайно влюблена в него больше 20 лет, по сюжету.
Людмила Гурченко в трагикомедии "Полеты во сне и наяву" сыграла Ларису, коллегу инженера-архитектора Сергея Макарова. Его воплотил Олег Янковский. Тайно влюблена в него больше 20 лет, по сюжету.

Каждый режиссер должен думать, что он гений. Если так не считает - это плохо. Не важно, какие при этом снимает фильмы. До 1979 года я считал, что буду не хуже Сергея Эйзенштейна. Потом успокоился. Стал более внимателен к семье, я же с Кавказа. Занял свою простую нишу, с которой смирился. В мире тысячи режиссеров, лучше меня. Ну и что? Был бы гением, если бы мог совмещать искусство и кино. Как фильм "Крестный отец" с Марлоном Брандо. И дураку, и критику нравится. Вот если бы мог создать такую ​​золотую середину, был бы великим".

Каждый режиссер должен думать, что он гений. Если так не считает - это плохо

Фильм "Полеты во сне и наяву" - важный для украинской культуры, - говорит кинокритик Андрей Алферов. - Это портрет эпохи брежневского застоя. Манифест интеллигенции, черты которой просматриваются в образе актера Олега Янковского. Растерянность, беспорядочность, неспособность выбирать и решать. В атмосфере душевной удушья.

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