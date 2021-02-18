Docudays UA пройдет в гибридном формате

"Полное выздоровление" - тема нынешнего кинофестиваля Docudays UA. Посвящен праву человека на здоровье. Стартует 26 марта. Фото: docudays.ua

18-й Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA состоится в гибридном формате. Будет работать в режимах онлайн и офлайн с 26 марта по 4 апреля.

Центром мероприятия станет киевский Подол. Там будут расположены локации: кинотеатр "Жовтень", пространство креативного сообщества IZONE и Dymchuk Gallery. Параллельно зрители смогут присоединиться к кинопоказам и событиям в виртуальном кинотеатре Docuspace.

"Docudays UA исполняется 18 лет. Хочу поздравить его с совершеннолетием, - говорит программный директор Виктория Лещенко. - Одна из самых интересных частей работы в этом году - полное обновление и расширение онлайн-кинотеатра. Мы много обсуждаем и думаем над тем, как сделать его максимально интерактивным и удобным для зрителей. Придерживая интригу, скажу, что DOCUSPACE будет работать как VoD-сервис (Video on Demand - видео по запросу. - Gazeta.ua) и как стриминговая платформа.

Конечно, в этом году мы все же попадем на большие экраны любимого столичного кинотеатра "Жовтень", где планируем разместить всю конкурсную и внеконкурсную программы. Контрапунктом каждый вечер будет вечерний показ и обсуждение после него, которые пройдут одновременно в "Жовтні" и на Docuspace. Мы хотим совместить обе аудитории и расширить возможности для общения, несмотря на действующие карантинные ограничения".

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В офлайн-формате состоятся:

Кинопоказы конкурсных и внеконкурсных программ в кинотеатре "Жовтень" и разговоры с украинским режиссерами фестивальных лент.

Выставки и ретроспектива анимации в рамках междисциплинарной программы в кинотеатре "Жовтень", Dymchuk Gallery и пространстве креативного сообщества IZONE.

В онлайн-формате состоятся:

Кинопоказы конкурсных и внеконкурсных программ, а также ретроспектива анимации междисциплинарной программы в онлайн-кинотеатре docuspace.org.

Публичные онлайн-трансляции правозащитных дискуссий программы RIGHTS NOW!, лекций и встреч DOCU/КЛАСС, дискуссий с режиссерами фестивальных лент Tête-à-tête, а также дискуссии с художниками междисциплинарной программы.

Эксклюзивные события для владельцев индустриальных аккредитаций DOCU/ПРО. Среди них Ukrainian Doc Preview - презентация актуальных украинских документальных фильмов на стадии производства, DOCU/PRO TALKS - серия лекций и мастер-классов на профессиональные темы.

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Фестиваль сохранит все конкурсные программы: DOCU/МИР, DOCU/УКРАИНА и DOCU/КОРОТКО. Традиционно будет оценивать жюри, в которое входят иностранные и украинские эксперты, документалисты, правозащитники. Одна из номинированных лент получит награду RIGHTS NOW! Вручат креативному документальному кино, которое исследует современный мир и вносит вклад в дискуссию о человеческом достоинстве, свободе и равенстве.