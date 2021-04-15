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четверг, 15 апреля 2021 18:39

Донбасс можно показать так, что будет похож на Сирию
5

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Автор: facebook.com
  Фильм "Этот дождь никогда не закончится" представлял Украину в международном конкурсе 18-го кинофестиваля Docudays UA. Получил специальную награду от Current Time TV в размере тыс. Рассказывает историю Андрея Сулеймана (на фото) и его родителей - курда и украинки, которые из-за войны в Сирии переселились на Донбасс
Фильм "Этот дождь никогда не закончится" представлял Украину в международном конкурсе 18-го кинофестиваля Docudays UA. Получил специальную награду от Current Time TV в размере тыс. Рассказывает историю Андрея Сулеймана (на фото) и его родителей - курда и украинки, которые из-за войны в Сирии переселились на Донбасс

Фильм "Этот дождь никогда не закончится" лучше всего противодействует устоявшимся стереотипам о беженцах.

Об этом говорит правозащитник Максим Буткевич. Принял участие в онлайн-беседе с авторами ленты на 18-м Международном фестивале документального кино о правах человека Docudays UA.

Главный герой - волонтер Красного Креста 23-летний Андрей Сулейман, сын сирийского курда и украинки. В 2012-м переехал в Лисичанск Луганской области, чтобы спастись от войны в Сирии. После смерти отца решает похоронить его на родине, где осталась часть семьи.

- Украинцы, которые никогда в жизни не видели сирийцев, представляют себе кровожадных мусульман с кинжалами в зубах. Которые будут непонятно что делать, но что-то плохое. Они не увидели одного настоящего конкретного человека, а имеют эти нагромождения. Это можно изменить, дав возможность посмотреть глазами Андрея, - продолжает Буткевич. - Для фильма характерно отстраненное восприятие изображаемого. Герой - немногословный, замкнутый и не очень эмоциональный. Война на определенном расстоянии. Если стреляют, то далеко. Если цвета, то полутона серого. Это то, что переживают многие из беженцев. Потому что это новая страна, но не родина. Есть друзья, но не совсем те. Владеют языком, но не своим.

Картину представили режиссер Алина Горлова и продюсер Максим Наконечный.

Автор: facebook.com
 

Почему фильм черно-белый? Когда приняли такое решение?

- С самого начала, - отвечает Алина Горлова. - Фильм вообще начался с того, что я впервые попала на Донбасс, но это не чужая для меня земля. Половина моей семьи оттуда. Когда туда приехала, была поражена красотой этих территорий, природой. Но в то же время уже шли военные действия, и там было опасно.

Хотела видеть на экране Донбасс в черно-белом. Начала искать героя в этом пространстве. Нашла Андрея Сулеймана с его дуальной идентичностью. Поняла, что Донбасс можно так снять в черно-белом, что будет похож на Сирию. С этого началось выстраиваться, что Украина и Сирия - как одно пространство, в котором герой существует между двух войн, мигрирует между ними. Когда мы уже снимали, поняла, что рифмы в фильме ярче, если в черно-белом снято. Параллели легче угадываются. Также такое решение добавляло настроения, атмосферы фильму.

Были моменты, когда мне становилось немного страшно. Черно-белый фильм - это риск. Захотят ли его смотреть? Как его продвигать? Не очень зрительский. Но отказались менять концепцию. Было понимание: есть возможность сделать зрительский фильм, а есть - создать что-то уникальное. Мы выбрали второй вариант.

Партнеры по копродукции не высказывали опасений, предостережений? Трудно ли было убедить?

- Мы понимали, что не надо делать копродукцию с теми, кто высказывал, - говорит Максим Наконечный. - Стоило находить сотрудничество на несколько лет с теми людьми, которые разделяют видение Алины. Потому что так или иначе это авторский проект. С ее идеи все началось и ее слово будет последним.

Во время питчингов нам говорили, что это кино обо всем сразу, грубо говоря. О герое, семье, нескольких странах, границах, цикле войны и мира. Получали отзывы типа "выберите что-то одно". Когда у тебя как автора уже есть какое-то имя, то можешь выйти и сказать: "Хочу сделать фильм обо всем и ни о чем одновременно". И все такие: "О, конечно, мы ждем этого". А выходит Алина и говорит похожее, то ей в ответ: "Окей, девушка, сделай об этом парне и все".

Автор: facebook.com
 

С проектом ленты вы были на многих воркшопах. Больше помогали или мешали воплощать идею?

- Зависело от воркшопа, - говорит режиссер. - Были разные ситуации, но на самом деле помогло. До карантина это были прежде всего путешествия. Посещение воркшопов позволило видеть другие страны, погружаться в их культуры, разговаривать с людьми, получать инсайты. Находишься в движении, диалоге. Это способствует осознанию, что ты хочешь сделать. И когда тебе там говорят "я ничего не понял", злой встаешь и работаешь еще. Чтобы доказать: твое кино имеет право быть таким, каким его видишь.

Кто ваша аудитория?

- Пытались делать кино универсальным, - отвечает продюсер. - Первоначальная целевая аудитория - это ценители авторской документалистики. Но прежде всего это история о курдской семье. Поэтому было бы интересно достичь курдских диаспор в странах, где будем показывать ленту. Увидеть их реакцию.

При этом фильм не политический. Единственное заявление звучит, когда герой говорит, что у курдов нет своей страны. Надеется, что когда-то будет.

Автор: facebook.com
 

В ленте показан не набор войн - одна в Сирии, другая на Донбассе, а перетекание войны. Отдает безысходностью. В одной ситуации герой пытается попасть в Сирию. Для этого надо перейти мост, но он затоплен. "Сможешь туда попасть, когда кончится дождь", - говорит один из присутствующих. Но название фильма отрицает такую ​​возможность.

Закладывали ли вы этот момент мрачности и безысходности?

- Алина имеет режиссерскую смелость браться за темы, в которых хэппи-энда нет, - говорит Наконечный. - Герой не попадают в Сирию, но это не важно на самом деле на каком-то уровне. Андрей спрашивает дядю: "Ты давно видел наш дом?" А тот говорит: "Там живут другие люди, уже нет дома". Даже если бы снова физически оказался на территории своей родины, возвращения домой нет.

В центре внимания - люди, которые не собирались выезжать из родного города. Семья Сулеймана не планировала стать разбросанной по четырем разным странам. Вынуждены были. Андрей с родителями бежал от войны и оказался там, где вскоре по приезде началась другая. Де-факто он беженец, хотя и не имел такого статуса, потому что мать - гражданка Украины.

Это один из немногих отечественных фильмов о вынужденной миграции. Это отличает нас от европейских стран, где с середины 2010-х гораздо внимательнее освещается тема.

- Представители европейских телеканалов говорили: "Это очередная история о беженце из Сирии. Мы таких уже показывали миллион", - говорит продюсер. - А в Украине об этом не говорим. Так же как и о внутренне перемещенных лицах. Это странно. При том, что мы являемся массивной транзитной точкой для беженцев. Во-вторых, огромный слой нашего населения имеет опыт переселения, ассимиляции, новой социализации. Мы могли бы сделать тему творческим процессом своей идентичности и заявить о себе на международной арене. Но эта часть украинской жизни мало репрезентуется.

Автор: facebook.com
  Мировая премьера ленты "Этот дождь никогда не закончится" состоялась в ноябре прошлого года на Международном фестивале документального кино в Амстердаме, Нидерланды. Получил награду за лучший фильм в секции полнометражных дебютов "Первое появление"
Мировая премьера ленты "Этот дождь никогда не закончится" состоялась в ноябре прошлого года на Международном фестивале документального кино в Амстердаме, Нидерланды. Получил награду за лучший фильм в секции полнометражных дебютов "Первое появление"

На Docudays UA вы получили специальную награду от Current Time TV. Надеялись на большее или вообще не ожидали что-то конкретное?

- Я удивлена, что они нас наградили, - отвечает Алина Горлова. - Потому что на телевидении не очень воспринимают черно-белое кино. Каналы, которые хотят приобрести фильм, спрашивают: "А есть у вас цветная версия?" Нет и не может быть.

Поэтому это такой знак для нас. Вижу, что представители канала поняли это кино тонко, точно. Поэтому радуемся награде.

Какие планы на прокат?

- Дата выхода была все еще не определена перед фестивалем, - говорит Наконечный. - Понимаем, что надо достичь определенной договоренности как с прокатчиками, так и с кинотеатрами. Быть на низком старте, готовыми. Как откроются кинотеатры, как только есть возможность - сразу запускаться в прокат. Конечно, из-за этого сложнее провести адекватную, привычную промо-кампанию, но будем стараться.

18-й Docudays UA проходил в формате онлайн с 26 марта по 4 апреля. Представили 105 лент из более чем 30 стран. Провели 36 трансляций бесед с кинематографистами и правозащитниками.

Список лауреатов:

Национальный конкурс Docu/Украина: победитель - "Земля Ивана", реж. Андрей Лисецкий; особая награда - "Соль из Бонневилля", реж. Семен Мозговой.

Международный конкурс Docu/Мир: победитель - "Укрощение сада", реж. Саломе Джаши, Швейцария, Германия, Грузия; особая награда - "А ночи уже больше не будет", реж. Элеонор Вебер, Франция.

Международный конкурс Docu/Коротко: лучший фильм - "Океан", реж. Пауль Шойфлер, Германия; особая награда - "Белая смерть черного колдуна", реж. Родриго Рибейру, Бразилия.

Rights Now!: победитель номинации - "Колумбийская семья", реж. Таня Воль Серенсен, Дания; особая награда - "Вещи, на которые мы не решаемся", реж. Бруно Сантамария Раcо, Мексика.

Приз студенческого жюри: победитель номинации - "Маленький Самди", реж. Палома Сермон-Дай, Бельгия; особые награды - "Соль из Бонневилля", реж. Семен Мозговой, Украина; "Невидимые", реж. Майя Мартиняк, Словакия.

Приз зрительских симпатий - "А ночи уже больше не будет", реж. Элеонор Вебер, Франция.

Премия имени Андрея Матросова: победитель - "Май далеко - май добре", реж. Анна Ярошевич, Украина; особая награда - "Розы. Фильм-кабаре", реж. Ирена Стеценко, Украина.

Специальную награду от Current Time TV в размере $5000 получила лента "Этот дождь никогда не закончится", реж. Алина Горлова; награду в $2000 - "Экспедиция 49", реж. Алиса Коваленко.

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