Фильм покажет последствия войны на Донбассе

Автор: facebook.com Актриса Маргарита Бурковская в фильме "Спас" исполнила роль ветеранки российско-украинской войны, которая забеременела в результате изнасилования в плену

Авторы украинской психологической драмы о последствиях войны на Донбассе "Спас" сообщили о новой копродукции фильма. Получили поддержку шведского фонда Swedish Film Institute.

По сюжету, аэроразведчица добровольческого батальона Лилия с позывным "Бабочка" возвращается домой после того, как два месяца провела в плену боевиков. Дома ее ждут муж, мать и другие члены семьи. Впоследствии девушка узнает, что беременна от надзирателя, который изнасиловал ее в плену.

"Сценарий вымышленный. Но вдохновлен опытами реальных ветеранов, с которыми я сталкивался или просто по жизни, или при производстве документальных фильмов. Мы находимся как страна в состоянии войны, которое требует "черно-белых" решений и позиций, что есть свои и есть чужие. Но вообще получается, что реальность гораздо сложнее и серее. Я бы хотел, чтобы это также подталкивало зрителя к поиску ориентира в ситуациях, когда легко потерять ориентир", - говорит режиссер Максим Наконечный.

Авторы сценария - Ирина Цилык и Максим Наконечный. В ленте сыграли Маргарита Бурковская, Любомир Валивоць, Мирослава Вытриховская-Макар, Наталья Ворожбит, Мирослав Гай.

Картина является копродукцией Украины, Хорватии, Чехии и Швеции. В октябре 2020-го получила поддержку от фонда Eurimages. Сейчас находится в стадии производства.

Максим Наконечный спродюсировал документальный фильм "Этот дождь никогда не закончится" режиссера Алины Горловой. Рассказывает о волонтере Красного Креста Андрее Сулеймане. Он - сын сирийского курда и украинки. В 2012-м переехал из Сирии на Донбасс, чтобы спастись от войны. Премьера состоялась в международном конкурсе 18-го Фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA.