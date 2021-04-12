Фильм покажет последствия войны на Донбассе

 
Ексклюзивы
1/5
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 2556
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 765
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 306
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 1035
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2682
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 1080
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 909
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 2601
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 2025
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 585
Фото
Все фото
10
21
6
5
4
Казнили выдающегося теоретика украинского танца
Казнили выдающегося теоретика украинского танца
Netflix снимет продолжение хита &quot;Достать ножи&quot; с Дэниелом Крейгом
Netflix снимет продолжение хита "Достать ножи" с Дэниелом Крейгом
Тимур Мирошниченко отказался от фестиваля Лукашенко. Впервые за 10 лет не будет вести &quot;Славянский базар&quot;
Тимур Мирошниченко отказался от фестиваля Лукашенко. Впервые за 10 лет не будет вести "Славянский базар"
Украинец поставил провокационную оперу во Франции
Украинец поставил провокационную оперу во Франции
Самую большую картину в мире продали за рекордно высокую цену
Самую большую картину в мире продали за рекордно высокую цену
Видео
Все видео
Фильм покажет последствия войны на Донбассе
Фильм покажет последствия войны на Донбассе
Выпустили особенное видео из "Игры престолов"
Выпустили особенное видео из "Игры престолов"
Ребенок чуть не утонул. Воспитатель детсада просил не снимать
Ребенок чуть не утонул. Воспитатель детсада просил не снимать
Искусственный интеллект создал новую песню группы Nirvana
Искусственный интеллект создал новую песню группы Nirvana
"Ходячие мертвецы" вернутся в августе
"Ходячие мертвецы" вернутся в августе
Интервью
1/5
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 828
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2682
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 738
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 468
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 апреля 2021
Просмотров: 666
Хитрі схеми
– Довелося цілу схему придумати, аби отримати вакцину, – каже знайомий зі Львова. Минулого тижня з дружиною поза чергою щепилися від ...
понедельник, 12 апреля 2021 19:05

Фильм покажет последствия войны на Донбассе

  Комментировать
Автор: facebook.com
  Актриса Маргарита Бурковская в фильме "Спас" исполнила роль ветеранки российско-украинской войны, которая забеременела в результате изнасилования в плену
Актриса Маргарита Бурковская в фильме "Спас" исполнила роль ветеранки российско-украинской войны, которая забеременела в результате изнасилования в плену

Авторы украинской психологической драмы о последствиях войны на Донбассе "Спас" сообщили о новой копродукции фильма. Получили поддержку шведского фонда Swedish Film Institute.

По сюжету, аэроразведчица добровольческого батальона Лилия с позывным "Бабочка" возвращается домой после того, как два месяца провела в плену боевиков. Дома ее ждут муж, мать и другие члены семьи. Впоследствии девушка узнает, что беременна от надзирателя, который изнасиловал ее в плену.

"Сценарий вымышленный. Но вдохновлен опытами реальных ветеранов, с которыми я сталкивался или просто по жизни, или при производстве документальных фильмов. Мы находимся как страна в состоянии войны, которое требует "черно-белых" решений и позиций, что есть свои и есть чужие. Но вообще получается, что реальность гораздо сложнее и серее. Я бы хотел, чтобы это также подталкивало зрителя к поиску ориентира в ситуациях, когда легко потерять ориентир", - говорит режиссер Максим Наконечный.

Авторы сценария - Ирина Цилык и Максим Наконечный. В ленте сыграли Маргарита Бурковская, Любомир Валивоць, Мирослава Вытриховская-Макар, Наталья Ворожбит, Мирослав Гай.

Картина является копродукцией Украины, Хорватии, Чехии и Швеции. В октябре 2020-го получила поддержку от фонда Eurimages. Сейчас находится в стадии производства.

Максим Наконечный спродюсировал документальный фильм "Этот дождь никогда не закончится" режиссера Алины Горловой. Рассказывает о волонтере Красного Креста Андрее Сулеймане. Он - сын сирийского курда и украинки. В 2012-м переехал из Сирии на Донбасс, чтобы спастись от войны.

Премьера состоялась в международном конкурсе 18-го Фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фильм покажет последствия войны на Донбассе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
апреля

Автора стошнило, когда он описывал сцену смерти героини

Самое читаемое
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
16
 Просмотров: 22167
&quot;Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду&quot; - в аварии погиб Леонид Быков
"Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду" - в аварии погиб Леонид Быков
 Просмотров: 11781
Гороскоп на 11 апреля: в чью жизнь придет любовь и невиданный успех
Гороскоп на 11 апреля: в чью жизнь придет любовь и невиданный успех
 Просмотров: 11493
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
5
 Просмотров: 8550
55-летняя Элизабет Хёрли вызвала фурор фотографиями в купальнике
55-летняя Элизабет Хёрли вызвала фурор фотографиями в купальнике
4
 Просмотров: 5013
Культура
Книжный фестиваль возвращается в офлайн
Книжный фестиваль возвращается в офлайн Просмотров: 36
Назвали самые популярные книги в Instagram
Назвали самые популярные книги в Instagram Просмотров: 126
Автора стошнило, когда он описывал сцену смерти героини
Автора стошнило, когда он описывал сцену смерти героини
 Просмотров: 234
Назвали лучшие британские фильмы
Назвали лучшие британские фильмы Просмотров: 135
Болонская книжная ярмарка состоится онлайн
Болонская книжная ярмарка состоится онлайн Просмотров: 27
Больше всего комментируют
4
"У ваты припекло" - Стерненко записал новый видеоблог
4
Зеленский становится опасным, украинский русский язык и первый год после Путина: 5 блогов недели
3
Сбросили эпатажного диктатора, который провозгласил себя "королем Шотландии"
2
Главарь террористов готовит обращение к Путину - разведка
2
Вашингтон обеспокоен ситуацией на границе Украины и РФ - Блинкен
Голосов: 86
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом украинских исполнителей начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть