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четверг, 18 марта 2021 17:37

Переехал на Донбасс, чтобы спастись от войны

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Автор: facebook.com
  Главный герой документального фильма "Этот дождь никогда не закончится" - волонтер Красного Креста Андрей Сулейман. Он - сын сирийского курда и украинки. Хочет попасть в Сирию, где осталась часть его семьи. Когда-то он с родителями переехал на Донбасс, чтобы спастись от войны
Главный герой документального фильма "Этот дождь никогда не закончится" - волонтер Красного Креста Андрей Сулейман. Он - сын сирийского курда и украинки. Хочет попасть в Сирию, где осталась часть его семьи. Когда-то он с родителями переехал на Донбасс, чтобы спастись от войны

Фильм "Этот дождь никогда не закончится" режиссера Алины Горловой представит Украину в международном конкурсе XVIII Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA. Состоится с 26 марта по 4 апреля.

Лента рассказывает о 20-летнем Андрее Сулеймане, который вместе с отцом переехал из Сирии в Украину. Пытается обеспечить себе стабильное будущее, одновременно работая с жертвами вооруженных конфликтов. Он - волонтер Красного Креста. После смерти отца Андрей решает похоронить его тело на родине.

"Кино ведет зрителей в мощном и визуально увлекательном путешествии сквозь бесконечный цикл войны и мира. От конфликта в Сирии до войны на Донбассе - существование главного героя будто обрамлено вечным потоком жизни и смерти", - говорится в анонсе.

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По словам режиссера, это история о вечной войне, переплетении войны и мира, светлого и темного, контрастах, которые образуют наш мир.

"Это настолько красивый фильм с попыткой найти возвышенное в каждом кадре, что и не передать. Но в то же время тот печальный случай, когда в кадрировании и монтаже документалки преднамеренного и крайне тонкого юмора больше, чем во всей постсоветской украинской комедиографии", - говорит писатель Остап Украинец .

Картину создавали почти 4 года. В прошлом году победила в конкурсе дебютов на Международном фестивале документального кино в Амстердаме, Нидерланды.

Всего в секцию DOCU/МИР вошли 10 фильмов:

"Этот дождь никогда не закончится", реж. Алина Горлова, Украина, Латвия, Германия, Катар;

"Однажды в Венесуэле", реж. Анабель Родригес Риош, Венесуэла, Соединенное Королевство, Бразилия, Австрия;

"Дети", реж. Ада Ушпиз, Израиль;

"Маленький Том", реж. Андре-Лин Бопарлен, Канада;

"Колумбийская семья", реж. Таня Воль Серенсен, Дания;

"А ночи уже больше не будет", реж. Элеонор Вебер, Франция;

"Маленький Самди", реж. Палома Сермон-Дай, Бельгия;

"Укрощение сада", реж. Саломе Яши, Швейцария, Германия, Грузия;

"Любовь и хлам", реж. Джудит Гелфанд, США;

"Одинокий танец", реж. Антти Лемпияйнен, Финляндия.

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"Это ленты о непростых семейных историях, одиночестве, сюрреалистической реальности, борьбе с личными демонами, коррупцией и охваченной войной повседневностью. Во время отбора наша команда посмотрела 937 работ. Дебаты были горячими и продолжительными, но мы сформировали объемную программу с широкой географией, многообразием тем и мировыми премьерами", - говорит программный директор фестиваля Виктория Лещенко.

18-й Docudays UA посвящен праву человека на здоровье. Организаторы предлагают погрузиться глубже в процессы новых явлений и оценить масштаб мировых изменений с началом пандемии.

Фильмы можно будет посмотреть в столичном кинотеатре "Жовтень" и онлайн-кинотеатре DOCUSPACE.

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