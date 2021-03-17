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среда, 17 марта 2021 13:24

Россия уничтожила "немецкий рай" в Украине

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Россия уничтожила &quot;немецкий рай&quot; в Украине
Актер Никита Шланчак (слева) в фильме "Антон и красная химера" сыграл мальчика из немецкой семьи. Живут на берегу лимана в Одесской области. В 1919-м туда приходят большевики, которые несут голод и смерть в мирные села. Льва Троцкого воплотил Олег Симоненко. Ленту показывают в украинских кинотеатрах с 18 марта. Фото: usfa.gov.ua

10-летние немец Антон и еврей Яша - лучшие друзья. Становятся свидетелями красного террора. Они - главные герои исторической драмы "Антон и красная химера" грузинского режиссера Зазы Урушадзе. Выходит в прокат 18 марта.

Действие происходит в 1919-м в немецком поселении Гильдендорф неподалеку Одессы. Большевики осуществляют военную агрессию в Украине, которая только что провозгласила государственную независимость. Отбирают продукты, скот, казнят неугодных. Крестьяне безуспешно пытаются организовать восстание. Дети воспринимают события вокруг как игру. Мечтают о сказочном мире без погромов и смертей, по сюжету.

Фильм совместного производства Украины, Грузии, Канады и Литвы. Это последняя работа Зазы Урушадзе, который умер от сердечного приступа в 2019-м в 53 года.

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О ленте Gazeta.ua рассказал продюсер Андрей Суярко.

Чем привлек проект?

- Прежде всего возможностью поработать с режиссером. К тому времени я уже посмотрел его драму о войне в Абхазии "Мандарины", которую в 2015-м номинировали на премии "Оскар" и "Золотой глобус". Хотелось попробовать создать с ним что-то вместе. И увидеть, как из этого материала сделает что-то понятное всем. Заза - мастер универсальных посланий. Говоря об уникальных локальных вещах, выводит их на широкую общественность. Воспринимаются во всем мире одинаково. Это мастерство.

Какое главное обобщение в картине "Антон и красная химера"?

- Очень простое самом деле. Мы должны узнавать о неизвестных страницах своей истории. Изучать эти уроки, чтобы такие события не повторялись вновь. Все 70 лет Советского Союза правду не говорили или искажали. Это впоследствии привело к войне на Донбассе. К тому, что пока одни пытаются создавать гражданское общество, некоторые думают, что живут в каком-то социализме.

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В начале XX века на юге Украины проживали более миллиона немцев. Эту богатую землю называли "немецким раем". Здесь были свои сорта винограда, сыра, овцеводство. Все уничтожено и стерто с лица земли во время русской революции. Тогда многие местные жители выехали в Германию. Приход большевиков разрушил их спокойную жизнь. А эти события вычеркнули из советской истории.

Насколько фильм соответствует историческим фактам?

- В основу сценария легла книга потомка немецких колонистов, канадского писателя Дейла Эйслера "Антон, его друг и русская революция". Писал на основе воспоминаний своего дяди Антона, который стал прототипом главного героя. Его отца убили большевики, захватившие их поселок летом 1919-го.

Кино не полностью историческое. Несколько гиперболизированное. Потому что автор писал со слов пожилого человека, который не все помнил с детства. Скажем, чекистка Дора действительно существовала в истории Одессы, но в нашем случае это собирательный образ. Так же Троцкий. В том году бывал в городе. Это позволило имплементировать его в сюжет. Чтобы создать ощущение красной химеры, которая нависла над мирной жизнью.

История показывается через призму детского взгляда.

- Лента прежде всего о дружбе, которую не разрушил ни красный террор, ни весь кровавый XX век. Все события видим глазами детей, которым выпало взрослеть во времена грандиозных потрясений. Какие-то вещи они понимают, какие-то - нет. Но главное - сохраняют свой собственный мир.

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Судьба разбросала друзей по разные стороны. Антон с семьей эмигрировал в Германию, где впоследствии ему пришлось принять участие во Второй мировой на стороне нацистов. Яков прошел концлагерь. Но в конце жизни они встречаются снова. Несмотря на все, остаются близкими. Сохранили что-то с детства.

В центре внимания режиссера - эмоции. На закрытых показах в США зрители не могли сдержать слез.

Какую сцену снимали дольше всего?

- 55 дублей ушло в первый день съемок, чтобы отснять начальную сцену. В ней герои лежат на сене и общаются. Немца Никиту Шланчака и одессита Никиту Дзядю выбрали из нескольких сотен детей. Мальчики тогда впервые были перед камерой. В кадре должны были смотреть на облака, но в тот день не было. Мы боялись, что сгорят на солнце. Температура воздуха более 30 градусов. Было трудно глаза открывать, все время щурились. Режиссер повторял, что нет кадра. В конечном итоге измученные актеры сыграли как надо.

Как бы вы охарактеризовали Зазу Урушадзе на съемочной площадке?

- Я работал со многими постановщиками. Заза - уникальный случай. Когда выходит на площадку - он фильм уже снял в голове. Далее просто фиксирует на камеру. Не делал лишних кадров. "Не нужно то снимать, - говорил в такие моменты. - Вот это сделаем и поедем на Оскар".

Какая музыка звучит в фильме?

- Мы использовали самое известное произведение композитора Мирослава Скорика - "Мелодия". Это музыка вечная, не требует реанимирования. Однако прозвучала по-новому. Композицию аранжировал Патрик Харрисон Каннелл из Нью-Йорка, сыграли американские музыканты.

Какая ваша целевая аудитория?

- Это всегда проблема, которую надо решать в начале производства - для кого это кино. Мы считаем, что для общей аудитории. Однако для юного поколения должно быть тоже интересно. Смогут лучше почувствовать показанный мир детства. А вообще об этих проблемах важно знать всем.

Как относитесь к термину "патриотическое кино"?

- Очень расплывчатое понятие. Кино должно быть правдивое. Любой хороший фильм сам по себе патриотический, если на нем можно воспитывать какие-то полезные качества - верность, достоинство, любовь к родине. Я против агиток, где напрямую говорится, что мы патриоты. К этим вещам зритель должен доходить самостоятельно и постепенно, после просмотра.

Главные съемки драмы "Антон и красная химера" состоялись в августе-сентябре 2017-го в окрестностях поселка Старая Эметовка Беляевского района Одесской области на берегу Куяльницкого лимана. Также в Одессе, на Херсонщине и в Германии.

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