Что смотреть в марте: самые ожидаемые фильмы месяца

Автор: twitter.com Американская актриса Фрэнсис МакДорманд в драме "Земля кочевников" играет женщину, которая в фургоне путешествует по штатам Среднего Запада США. Нанимается на временные низкооплачиваемые работы - упаковщицей на складе, уборщицей на стоянке для жилых трейлеров, работницей фастфуд-ресторана. Фильм выходит в украинский прокат 25 марта

Какие фильмы стоит успеть посмотреть в этом месяце в кино и онлайн. Gazeta.ua предлагает вашему вниманию 7 интересных премьер марта.

"Эвакуация" - реж. Евгений Титаренко, Украина, 2021

Документальный фильм рассказывает об уникальной системе эвакуации раненых бойцов на Донбассе, благодаря которой спасены десятки тысяч жизней.

"Кто создал эту систему? Каким образом и почему именно такую? Как за считанные часы происходит эвакуация? Лента даст ответы на эти вопросы из первых уст. Реальные съемки будут держать зрителя с першоï минуты до финальных титров", - говорится в анонсе.

Премьера: 11 марта

"Учитель из Виджевано" - реж. Элио Петри, Италия, 1963

Действие разворачивается в итальянском городке Виджевано. У учителя младших классов Антонио Момбелли есть жена и сын, и он доволен жизнью. Однако жена Ада постоянно упрекает мужа, что он не может покупать ей модные и красивые вещи. Чтобы обогатиться, Антонио решает открыть собственную фабрику обуви. Однако его ожидают еще большие проблемы.

Ленту 1963 года можно посмотреть в столичном кинотеатре "Жовтень" в рамках серии показов "Киноклуб итальянской классики". В целом 10 работ итальянских режиссеров ХХ века появятся на большом экране накануне 50-летия кинофестиваля "Молодость".

Показ: 17 марта.

"Лига справедливости Зака Снайдера" - реж. Зак Снайдер, США, 2021

Действие происходит через 2 года после гибели Супермена. Бэтмен и Чудо-женщина создают команду Лига справедливости. Вместе с другими супергероями Флэшем, Акваменом и Киборгом пытаются оборонять мир от катастрофы. Должны защитить Землю от инопланетных захватчиков Степного волка и Дарксайда.

Режиссерская версия супергеройского боевика 2017 года выходит на стриминговом сервисе HBO Max. Длится 4 ч. Это самая длинная экранизация комиксов за всю историю.

Премьера: 18 марта.

"Антон и красная химера" - реж. Заза Урушадзе, Украина, Грузия, Литва, 2021

События разворачиваются в 1919 году в немецком поселении Гильдендорф недалеко от Одессы. Главные герои - 10-летние мальчики Антон и Яша. Когда начинается большевистский террор, они дальше мечтают и верят в сказочный мир без погромов и смертей. Их дружбу не могут разрушить ни советская оккупация, ни Голодомор.

Съемки прошли в 2017-м в Одессе и области, на Херсонщине и в Германии. Сценарий создали по мотивам книги потомка немецких колонистов, канадского писателя Дейла Эйслера "Антон, его друг и русская революция". Писал на основе воспоминаний своего дяди, который стал прототипом главного героя.

Это последний фильм грузинского режиссера Зазы Урушадзе, который умер в 2019 году. Его ленту о войне в Абхазии "Мандарины" в 2015-м номинировали на "Золотой глобус" и "Оскар".

Премьера: 18 марта.

"Откуда ты родом?" - реж. Бассам Тарик, США, Великобритания, 2020

Карьера нью-йоркского рэпера Зеда наконец-то пошла в гору. Накануне долгожданного европейского тура летит в родной Лондон, чтобы увидеться со своей пакистанской семьей. Но у него начинается аутоиммунное заболевание, которое ставит под угрозу всю дальнейшую карьеру.

"Для британского актера и рэпера Риза Ахмеда фильм стал почти биографическим. Личная история о национальных корнях и поисках собственной идентичности. О творчестве и ответственности, когда твоя музыка превращается в голос целого сообщества", - говорится в синопсисе.

Мировая премьера драмы состоялась на Берлинском кинофестивале в прошлом году.

Премьера: 18 марта.

"Бегущий по лезвию" - реж. Ридли Скотт, США, 1982

Действие происходит Лос-Анджелесе будущего. Люди разработали репликантов - гуманоидных андроидов, которых используют в космических колониях, но которым запрещено находиться на Земле. Четверо из них нарушают это правило. Детектив Декард вынужден вернуться из отставки, чтобы найти группу беглецов. Получает задание выяснить мотивы действий репликантов, а затем уничтожить их.

Научно-фантастический фильм по роману Филипа Дика "Мечтают ли андроиды об электрических овцах?" появится в украинском прокате почти через 40 лет после выхода. В кинотеатрах покажут отреставрированную режиссерскую версию Ридли Скотта.

Премьера 25 марта

"Земля кочевников" - реж. Хлоя Чжао, США, 2020

Ферн потеряла жилье и работу вследствие экономического краха промышленного городка в сельской Неваде. Собирает свой фургон и отправляется в путешествие по Соединенным Штатам. Изучает жизнь вне привычного общества как современный кочевник.

Все роли в драме, кроме актеров Фрэнсис МакДорманд и Дэвид Стрэтэйрна, исполнили реальные номады. По сюжету, становятся наставниками и спутниками главной героини в исследовании ландшафтов американского Запада.

Лента получила "Золотого льва" на 77-м Венецианском кинофестивале, а также 2 премии "Золотой глобус" - за "лучший драматический фильм" и "лучшую режиссуру".

Премьера: 25 марта

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С 4 марта продолжается прокат мелодрамы "Любовное настроение" гонконгского режиссера Вонга Карвая. Показывают отреставрированную версию фильма 2000 года в разрешении 4К. Действие происходит в Гонконге в 1962-м. Две супружеские пары одновременно поселяются в соседних квартирах. Пока их половинки на работе и в заграничных командировках, журналист господин Чоу и секретарша госпожа Су проводят много времени в одиночестве. Начинают общаться. Выясняют, что их партнеры - любовники. Постепенно и сами сближаются, по сюжету.