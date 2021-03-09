Обстоятельства заставили. Журналист и секретарша сблизились после измены любимых

Автор: Arthouse Traffic Гонконгские актеры Тони Люн Чу Вай и Мэгги Чун исполнили главные роли в мелодраме "Любовное настроение". В этом месяце фильм 2000 года показывают в кинотеатрах в разрешении 4К

Второе место в рейтинге 100 величайших фильмов XXI века по версии ВВС заняла мелодрама "Любовное настроение" 2000 года. К юбилею фильма подготовили 4К-реставрацию. Идет в украинском прокате с 4 марта.

Действие происходит в Гонконге в 1962-м. Две супружеские пары одновременно поселяются в соседних квартирах. Пока их половинки на работе и в заграничных командировках, журналист господин Чоу и секретарша госпожа Су проводят много времени в одиночестве. Начинают общаться. Выясняют, что их партнеры - любовники. Постепенно и сами сближаются, по сюжету.

Показы проходят на языке оригинала - кантонский диалект китайского - с украинскими субтитрами.

Почему стоит сходить на ленту, Gazeta.ua рассказал Илья Дядик, программный директор кинокомпании Arthouse Traffic.

Почему решили взять в прокат кино 2000 года?

- Это реставрированная версия культового фильма, которому современные технологии придали свежего дыхания. Реставрацией начали заниматься еще в 2017-м, проходила непосредственно под руководством режиссера.

На самом деле мы уже показывали этот фильм в 2013-м в рамках фестиваля "Азия-кино", но рады вернуть шедевр на большие экраны. Поскольку, как выяснилось, многие его еще не видели. А те, кто уже смотрели, однозначно будут довольны просмотром высококачественной копии на больших экранах.

Лента считается современной классикой. Почему так?

- Фильм получил почти 50 различных наград, среди которых основными являются 2 приза Каннского кинофестиваля - за лучшую мужскую роль и технический гран-при. На протяжении своего существования его непременно вносят во все возможные списки лучших и обязательных к просмотру, сформированные как критиками, так и зрителями.

Какие ключевые особенности фильма можете выделить? Что отличает его от всех других мелодрам?

- Ответ на этот вопрос может поместиться в научной работе. Кино безупречное во всем: сценарий, музыка, визуальный ряд и операторская работа. Например, стоит оценить замысел режиссера - ритм повествования построен по принципам работы памяти. Мы запоминаем самые яркие моменты и эмоции вокруг них. Так и в фильме нет прямой линии истории - это скорее некий сон или попытка главных героев вспомнить важный эпизод жизни.

Почему стоит смотреть "Любовное настроение" сегодня, на большом экране?

- Я думаю, в целом кино создано для просмотра на больших экранах. Тем более такое визуально богатое. Но обычно это актуально только в течение нескольких недель после выхода ленты в прокат. Молодая же аудитория вообще не имела возможности попасть на множество культовых картин, потому что они прокатывались давно. Ретроспективные показы - редкая возможность посмотреть фильмы именно так, как это задумал режиссер.

В чем вообще феномен Вонга Карвая?

- Четверть века назад Карвая считали гонконгским режиссером. Сейчас он получил некий статус гения китайского кино. И это при том, что все его творчество построено на противостоянии и зависимости Гонконга от материкового Китая. Карвай родился в Шанхае, но его семья была вынуждена бежать в Гонконг. Эта печаль переезда и чувство одиночества присутствуют во всех его работах.

Пожалуй, главной заслугой кинематографиста является то, что вынес восприятие азиатского кино миром на новый уровень. Если раньше главными ассоциациями фильмов из Китая были боевые искусства, Джеки Чан, Брюс Ли, то Карвай смог показать чувственное и лирическое настроение Азии.

Стоит ли ожидать больше азиатских картин в украинском прокате?

- Интерес к кинематографу той или иной страны, как и любая мода, циклический. Ранее мы занимались организацией ежегодного фестиваля азиатского кино, и зрители с радостью его посещали. Затем по разным причинам интерес спал. С победой южнокорейской ленты "Паразиты" в Каннах и на "Оскаре" интерес к кино из Азии набирает новые обороты. Поэтому надеюсь, что сейчас будем видеть больше фильмов из этой части мира, тем более оно того действительно стоит.

"Вонг Карвай сделал для кино то, что Харуки Мураками для литературы - объединил культуры Востока и Запада, - пишет для интернет-издания Moviegram кинокритик Виталий Герасименко. - Его фильмы уже 30 лет имеют влияние на многочисленные сферы визуального искусства - от кино до рекламы. Не только сформировал взгляды и вкусы миллионов зрителей, но и постепенно проник в массовую культуру благодаря уникальному подходу к рассказыванию историй, построению кадра и мизансцен. А его биография обросла мифами с невероятными историями со съемок, многочисленными производственными задержками и казусами, постоянным отсутствием рабочего сценария, работой над монтажом в последние минуты и постоянным присутствием очков, которые своей узнаваемостью не уступают известным брендам. "Любовное настроение" - уже классическая лента. До статуса шедевра преподносит не сюжет, а именно настроение. То неописуемое чувство романтической тоски, тихий эмоциональный взрыв, подавленные чувства, о которых никто никогда не узнает. В названии один из ключей к пониманию - история не о любви как таковой. Скорее это фрагмент из жизни двух людей, находящихся в состоянии любовного настроения. Будто обстоятельства заставили их полюбить друг друга из-за любознательности, ради мести или острых ощущений от общего секрета. Режиссер точно передает ностальгическое настроение и изменчивую природу прошлого, которое всегда кажется счастливее постфактум".