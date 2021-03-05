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суббота, 06 марта 2021 23:17

"Безумное порно" победило на Берлинском кинофестивале

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Автор: twitter.com
  Румынская актриса Катя Паскариу в трагикомедии "Неудачный трах, или Безумное порно" играет учительницу одной из бухарестских школ. Записала частное видео, на котором занимается сексом со своим мужем. Кто-то выставил ролик в интернет, по сюжету. Фильм признали лучшим на Берлинале 2021
Румынская актриса Катя Паскариу в трагикомедии "Неудачный трах, или Безумное порно" играет учительницу одной из бухарестских школ. Записала частное видео, на котором занимается сексом со своим мужем. Кто-то выставил ролик в интернет, по сюжету. Фильм признали лучшим на Берлинале 2021

Объявили победителей 71-го Берлинского международного кинофестиваля.

Главный приз "Золотой медведь" получил фильм "Неудачный трах, или Безумное порно" румынского режиссера Раду Жуде. Рассказывает об учительнице истории, чье интимное видео попало в сеть. После этого ее ждут неприятности в школе и длительное выяснение инцидента, по сюжету.

"Лента фиксирует на экране содержание и сущность, разум и тело, ценности и обнаженную плоть нынешнего времени. Именно этого момента человеческого существования. Бросает вызов настоящему и самому кино, движением камеры сотрясая наши социальные и кинематографические традиции. Это изысканный фильм, а также дикий, умный и детский. Он нападает на зрителя, вызывает несогласие, но никого не оставляет равнодушным", - говорится в выводе жюри.

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"Жизнь в равной степени является трагедией и комедией. А взгляд на него художника может быть и остросатирическим. Что и имеем в случае с фильмом Раду Жуде, - пишет для издания "Украина молодая" киновед Сергей Трымбач. - Кино о несовершенстве современной цивилизации. По крайней мере в ее румынском варианте. Который, впрочем, вряд ли принципиально отличается от украинского.

Уродливее всего выглядят здесь люди. Они кричат, шумят, апеллируют к вечным ценностям. И невечным тоже Потом и с кулаками пойдут.

Сатира злая и беспощадная. Редкий случай в современном искусстве. В то же время лента является примером национальной самокритики. То, что так же встречается сейчас редко. Проще заглядываться в экранные зеркальца и изо всех сил нахваливать себя".

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Гран-при вручили картине "Колесо фортуны и фантазии" японского постановщика Рюсуке Хамагути.

Приз жюри присудили документалистике "Господин Бахман и его класс" немки Марии Шпет.

Лучшим режиссером признали венгра Денеша Надя за фильм "Естественный свет". Лучшим сценаристом - корейца Хон Сан Су за "Вступление".

Награду за лучшую роль получила немецкая актриса Марен Эггерт за ленту "Я твой муж". За лучшую роль второго плана - венгерка Лилли Кизлингер за картину "Лес - я вижу тебя везде".

За выдающийся художественный вклад отметили мексиканца Ибрана Асуада - за монтаж фильма "Полицейское кино".

Всего в основной конкурсной программе было представлено 15 работ.

Берлинский кинофестиваль проводится с 1951-го и считается одним из самых престижных мировых киносмотров вместе с Каннами и Венецией. В этом году проходит в два этапа. С 1 по 5 марта проходил в формате онлайн. Открытые показы запланированы с 9 до 20 июня: как в обычных кинотеатрах, так и под открытым небом.

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