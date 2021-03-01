Премьера украинского фильма состоялась на Берлинском кинофестивале

Автор: facebook.com Мария Федорченко в фильме "Стоп-Земля" играет старшеклассницу. Кроме будущих экзаменов, выйти из зоны комфорта ее заставляет влюбленность в одноклассника. Лента представляет Украину на кинофестивале Берлинале 2021

Сегодня, 1 марта, стартовал 71-й Берлинский международный кинофестиваль. Среди премьер - украинская драма "Стоп-Земля". Участвует в программе Generation 14Plus.

16-летняя Маша учится в столичной школе в 11 классе. Готовится к экзаменам. Чувствует себя отстраненно в коллективе. Уверена в себе только рядом с друзьями. Влюбляется в одноклассника Сашу. Должна решиться проявить свою симпатию, чтобы знать, есть ли взаимность, по сюжету.

"Стоп-Земля" - полнометражный игровой дебют режиссера Екатерины Горностай. Чтобы достоверно показать жизнь подростков, привлекла к проекту непрофессиональных актеров. Для поиска героев посещала уроки в киевских школах. Наблюдала за работой класса и делала фотопортреты. Провела интервью с более чем 200 учениками, отобрала 25. Работала с ними в актерской лаборатории осенью 2019-го. Для съемок сформировали собственный класс.

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"Екатерина Горностай сочетает принципы художественного и документального кино, - говорит продюсер фильма Ольга Бесхмельницина. - В работе с героями идет от их сути. Создает на площадке такие условия, чтобы актеры чувствовали себя органично, самими собой. Сценарий менялся в зависимости от исполнителей. Манера съемки похожа на документальную.

В основе сюжета - автобиографическая история. При этом режиссер раскрывает мир современных старшеклассников. Кино концентрируется на ощущениях героев. Дает возможность побыть на месте 16-летних. Понять их мышление и общение, переживания и тревоги, чувственное отношение к будничным ситуаций. Заинтересует не только подростков, но и родителей. Поможет лучше понять своих детей.

Дебютный полный метр - хорошая возможность открыть миру кино новое имя. А Берлинале - один из важнейших кинофестивалей, к которому приковано внимание в Европе и далеко за ее пределами. Это и масштабная площадка кинорынка, где собираются дистрибьюторы, бродкастеры и закупщики со всего мира. Премьера гарантирует попадание в поле зрения киносообщества и широкого круга зрителей. Украине нужна качественная презентация на таких мероприятиях, чтобы быть заметным игроком в глобальной киносистеме".

71-й Берлинале проходит в формате онлайн 1-5 марта.

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В основном конкурсе нынешнего Берлинале представлено 15 фильмов. Ни одного американского или британского. Всего на фестивале - 139 лент из 59 стран. Жюри определит победителей в пятницу. Церемонию награждения планируют провести в июне.