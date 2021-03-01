Премьера украинского фильма состоялась на Берлинском кинофестивале

 
Ексклюзивы
1/5
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему", - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему", - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 954
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1026
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5229
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 1332
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
6 Просмотров: 1710
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2214
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Просмотров: 1071
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 2268
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 1215
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
1 Просмотров: 1395
Фото
Все фото
8
4
5
6
4
Лучшие актеры, музыка, жанры: вручили кинопремию &quot;Золотой глобус&quot;
Лучшие актеры, музыка, жанры: вручили кинопремию "Золотой глобус"
&quot;Исчезает советский образ мужеподобной писательницы&quot; - показали уникальную фотографию Леси Украинки
"Исчезает советский образ мужеподобной писательницы" - показали уникальную фотографию Леси Украинки
Культовый дуэт Daft Punk распался после 28 лет существования: прощальное видео
Культовый дуэт Daft Punk распался после 28 лет существования: прощальное видео
На сцене покажут бунтарку Лесю Украинку
На сцене покажут бунтарку Лесю Украинку
Сыграл музыку над местами расстрелов Героев Небесной сотни
Сыграл музыку над местами расстрелов Героев Небесной сотни
Видео
Все видео
"Леся Украинка. Опушка": расширенный тизер неснятого фильма показали в сети
"Леся Украинка. Опушка": расширенный тизер неснятого фильма показали в сети
Что посмотреть о Лесе Украинке: топ-5 видео к юбилею
Что посмотреть о Лесе Украинке: топ-5 видео к юбилею
Том Холланд рассекретил название новой части "Человека-паука"
Том Холланд рассекретил название новой части "Человека-паука"
Леся Украинка в кино: лучшие фильмы, которые стоит увидеть
Леся Украинка в кино: лучшие фильмы, которые стоит увидеть
Вышел тизер-трейлер мультфильма "Мавка. Лесная песня"
Вышел тизер-трейлер мультфильма "Мавка. Лесная песня"
Интервью
1/5
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 297
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1548
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 666
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 3654
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 747
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 февраля 2021
Просмотров: 819
Остання крапля
– Подумати не могла, що кине через політику. Ідіот. Так і передай, як побачиш, – каже сусідка Ірина. Підіймаємося разом у ліфті. У ...
понедельник, 01 марта 2021 19:10

Премьера украинского фильма состоялась на Берлинском кинофестивале

  Комментировать
Автор: facebook.com
  Мария Федорченко в фильме "Стоп-Земля" играет старшеклассницу. Кроме будущих экзаменов, выйти из зоны комфорта ее заставляет влюбленность в одноклассника. Лента представляет Украину на кинофестивале Берлинале 2021
Мария Федорченко в фильме "Стоп-Земля" играет старшеклассницу. Кроме будущих экзаменов, выйти из зоны комфорта ее заставляет влюбленность в одноклассника. Лента представляет Украину на кинофестивале Берлинале 2021

Сегодня, 1 марта, стартовал 71-й Берлинский международный кинофестиваль. Среди премьер - украинская драма "Стоп-Земля". Участвует в программе Generation 14Plus.

16-летняя Маша учится в столичной школе в 11 классе. Готовится к экзаменам. Чувствует себя отстраненно в коллективе. Уверена в себе только рядом с друзьями. Влюбляется в одноклассника Сашу. Должна решиться проявить свою симпатию, чтобы знать, есть ли взаимность, по сюжету.

"Стоп-Земля" - полнометражный игровой дебют режиссера Екатерины Горностай. Чтобы достоверно показать жизнь подростков, привлекла к проекту непрофессиональных актеров. Для поиска героев посещала уроки в киевских школах. Наблюдала за работой класса и делала фотопортреты. Провела интервью с более чем 200 учениками, отобрала 25. Работала с ними в актерской лаборатории осенью 2019-го. Для съемок сформировали собственный класс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали трейлер украинского фильма-участника Берлинале

"Екатерина Горностай сочетает принципы художественного и документального кино, - говорит продюсер фильма Ольга Бесхмельницина. - В работе с героями идет от их сути. Создает на площадке такие условия, чтобы актеры чувствовали себя органично, самими собой. Сценарий менялся в зависимости от исполнителей. Манера съемки похожа на документальную.

В основе сюжета - автобиографическая история. При этом режиссер раскрывает мир современных старшеклассников. Кино концентрируется на ощущениях героев. Дает возможность побыть на месте 16-летних. Понять их мышление и общение, переживания и тревоги, чувственное отношение к будничным ситуаций. Заинтересует не только подростков, но и родителей. Поможет лучше понять своих детей.

Дебютный полный метр - хорошая возможность открыть миру кино новое имя. А Берлинале - один из важнейших кинофестивалей, к которому приковано внимание в Европе и далеко за ее пределами. Это и масштабная площадка кинорынка, где собираются дистрибьюторы, бродкастеры и закупщики со всего мира. Премьера гарантирует попадание в поле зрения киносообщества и широкого круга зрителей. Украине нужна качественная презентация на таких мероприятиях, чтобы быть заметным игроком в глобальной киносистеме".

71-й Берлинале проходит в формате онлайн 1-5 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хит Берлинале-2020 выходит в украинский прокат

В основном конкурсе нынешнего Берлинале представлено 15 фильмов. Ни одного американского или британского. Всего на фестивале - 139 лент из 59 стран.

Жюри определит победителей в пятницу. Церемонию награждения планируют провести в июне.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Премьера украинского фильма состоялась на Берлинском кинофестивале». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
марта

49 шахт начали забастовку

Ломаченко во время боя пропустил 41 удар ниже пояса

Apple Computer анонсировала выход нового устройства

Презентовали новое поколение iPad

Сына полковника похитили из имения

Самое читаемое
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
 Просмотров: 13905
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства Просмотров: 9387
&quot;Живой Кен&quot; сменил пол и стал женщиной
"Живой Кен" сменил пол и стал женщиной
6
 Просмотров: 8541
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
5
 Просмотров: 6867
Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане
Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане
 Просмотров: 6399
Культура
Супермен станет темнокожим
Супермен станет темнокожим Просмотров: 63
Лучшие актеры, музыка, жанры: вручили кинопремию "Золотой глобус"
Лучшие актеры, музыка, жанры: вручили кинопремию "Золотой глобус"
8
 Просмотров: 306
Украинский мультфильм создавали три года
Украинский мультфильм создавали три года Просмотров: 270
Картину Ван Гога покажут публике впервые за 133 года
Картину Ван Гога покажут публике впервые за 133 года Просмотров: 333
Джамала выпустила песню и анонсировала выход альбома
Джамала выпустила песню и анонсировала выход альбома Просмотров: 72
Больше всего комментируют
6
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
5
Зеленский вакцинируется от Covid-19 в прямом эфире
5
Аваков назвал Стерненка искусственным героем
2
В Польше издали обращение к украинцам
2
Бывшего главу разведки лишили охраны - Бутусов
Голосов: 45
Голосование Какой лучший украинский роман 2020 года?
  • София Андрухович "Амадока"
  • Сергей Сергеевич Saigon "Юпак"
  • Мария Матиос "Букова земля"
  • Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  • Олег Сенцов "Вторую также стоит приобрести"
  • Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  • Марина Гримич "Юра"
  • Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
  • Петро Яценко "Магнетизм"
Просмотреть