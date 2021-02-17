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среда, 17 февраля 2021 14:14

Показали трейлер украинского фильма-участника Берлинале

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Автор: facebook.com
  Яна Исаенко, Мария Федорченко и Арсений Марков (слева направо) играют одноклассников в фильме "Стоп-Земля". Ленту покажут на кинофестивале Берлинале 2021
Яна Исаенко, Мария Федорченко и Арсений Марков (слева направо) играют одноклассников в фильме "Стоп-Земля". Ленту покажут на кинофестивале Берлинале 2021

Авторы украинской драмы "Стоп-Земля" представили международный трейлер. Фильм примет участие в 71-м Берлинском международном кинофестивале.

Рассказывает о троих друзьях, которые учатся в 11-м классе киевской школы и чувствуют себя аутсайдерами. Готовятся к экзаменам, влюбляются, пытаются выяснить, кем они являются, по сюжету.

"Это чувственная история о взрослении, исследовании себя, о подростках и взрослых, стремящихся их понять", - говорится в синопсисе.

"Стоп-Земля" - первая полнометражная игровая работа режиссера Екатерины Горностай. В основу сюжета положила собственные воспоминания. Во время подготовки к съемкам взяла интервью у более 200 подростков. Набрала полноценный школьный класс для фильма. Все роли исполнили непрофессиональные актеры в возрасте от 14 до 18 лет.

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Мировая премьера состоится в рамках конкурсной программы Generation 14plus нынешнего Берлинале. Пройдет 1-5 марта онлайн.

"Обычно к Generation 14plus особенно приковано внимание аудитории: синемафилов, кинематографистов и дистрибьюторов. Вся наша группа радуется тому, что и мы, и отборщики Берлинале выбрали домом фильма именно эту секцию, - говорит изданию VGL cinema продюсер Наталья Либет. - Я считаю, что "Стоп-Земля" - это событие для украинского и международного кинематографа. Прежде всего потому, что это полнометражный дебют режиссера, который глубоко, но деликатно понимает нас с вами и передает это на экране. Для меня Катерина - это новая Кира Муратова. Строгая, пристальная к деталям, но чувственная и эмпатичная. Ее ленту международная и национальная аудитории ждали уже несколько лет, наблюдали за путем проекта - как и с кем он превращается в фильм".

В Украине кинотеатральный релиз планируется во 2-й половине 2021-го.

Ленту "Стоп-Земля" создала компания ESSE Production House при поддержке Госкино и Украинского культурного фонда. Продюсеры - Виталий Шереметьев, Наталья Либет, Ольга Бесхмельницина, Виктория Хоменко.

Проект презентовали на питчингах в Одессе, Котбусе, Таллинне, Карловых Варах, Вроцлаве, Висбадене. В 2019 году стал одним из победителей 11-го конкурсного отбора Госкино. Снимали в прошлом году в Киеве и области.

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