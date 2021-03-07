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воскресенье, 07 марта 2021 00:45

Премьеры недели: Новая принцесса "Диснея" и певица с аутизмом

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В украинский прокат выходят американские ленты, новая версия фильма "Дьявол носит "Прада" и 4К-реставрация классики "Любовное настроение".

Мой год в Нью-Йорке

Драму сняли по мотивам фильма "Дьявол носит "Прада" 2006 года и сериала от Netflix "Эмили в Париже" 2020-го.

В 1990-х в Нью-Йорк приезжает молодая филологиня Джоан. Устраивается ассистенткой в литературное агентство, представляющего Джерома Сэлинджера. Ее задача - читать письма писателю. Работа становится невыносимой из-за давления начальницы. С отчаяния Джоан начинает отвечать на письма, открывая в себе писательский талант, по сюжету.

Руководительницу агентства воплотила Сигурни Уивер. Ведущая роль в ее карьере - Элен Рипли в серии фильмов "Чужой". Филологиню - Маргарет Кволли. Получила номинацию от Гильдии киноактеров за роль участницы секты Чарльза Мэнсона в фильме Квентина Тарантино "Однажды в ... Голливуде".

Мьюзик

14-летняя американка Мьюзик болеет аутизмом. Постоянно ходит в яркой одежде и больших наушниках. Умирает бабушка девочки, остается без опекуна. Единственная родственница - тетя по имени Зу. Пытается побороть алкогольную зависимость, занимается наркоторговлей, по сюжету.

Фильм раскритиковали за стереотипное изображение аутизма. Считают, что 18-летняя актриса переигрывала и не имела права сниматься, так как не имеет болезни. Петиция о запрете ленты собрала 85 тыс. сторонников.

"Мьюзик" - режиссерский дебют австралийской певицы Сиа. Для него создала 10 новых песен. Стала известной после сингла Chandelier. Имела 9 номинаций на "Грэмми". Прячет лицо за париком и большими шляпами. Мьюзик в фильме воплотила Мэдди Зиглер, с 11-ти лет снимается в клипах певицы.

Boss Level: Спасти прежнюю

Отставной спецназовец Рон Палвер погибает во время покушения киллеров. Попадает во временную петлю. Переживает собственную смерть день за днем. Чтобы остановить это, должен наладить отношения с бывшей женой, по сюжету.

"Концепция "Дня сурка" - это же идеальная метафора не для принятия жизни, как она есть, а для ее изменения. Вот Рой Палвер и меняется на ходу, - говорит исполнитель главной роли Фрэнк Грилло в интервью "24 каналу". - Наоми Уоттс сыграла бывшую возлюбленную. Ее героиня - успешная красавица-ученый с очень плохим боссом Мелом Гибсоном. Вот этот австралийский тандем помог нашему фильму быть круче. Мел Гибсон с сигарой и бородой просто обязан быть главным злодеем".

Автор: Youtube
  Мел Гибсон сыграл главного злодея боевика "Boss Level: Спасти бывшую".
Мел Гибсон сыграл главного злодея боевика "Boss Level: Спасти бывшую".

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Рая и последний дракон

Давным-давно люди и драконы жили сообща. На планету напали монстры клана Друун. В битве с ними погибли все драконы. Остался только один. Никто не знает, где он спрятался от темных сил. Прошло 5 тысяч лет. Друун вернулись захватить Землю. Дочь вождя Рая покидает дом, чтобы найти последнего дракона. Должна отыскать волшебный камень, чтобы вернуть ему магию, по сюжету.

Рая стала следующей диснеевской принцессой. Фильм отличается от других студии тем, что это не мюзикл.

"Действие происходит в несколько разбитом мире. Хотели создать главную героиню, которая может надрать зад плохим парням, а не нравиться им, - говорит малазийская продюсер и шоураннерка Адель Лим. - Чтобы это понравилось тем, кто вырос на гонконгских боевиках. Поэтому выглядело бы странно, если бы посреди битвы Рая подняла меч и запела: "Это мой меч ...". Именно для этого проекта отказались от жанра мюзикла".

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Как пишет издание The Verge, главная героиня и атмосфера "Рая и последний дракон" напоминают "Аватар: легенда о Корре". Анимационный сериал объединял аниме с элементами азиатской и западной культур. Актриса Келли Мэри Трэн, которая озвучила Раю, снималась в двух последних частях "Звездных войн". Поэтому в мультфильме есть кадры, напоминающие пустыню с космической киносаги и силуэт робота R2-D2.

"Любовное настроение", реж. Вонг Карвай, Гонконг

В прокат вышла 4К-реставрация фильма 2000 года "Любовное настроение". Занимает 2 место в рейтинге "100 лучших фильмов ХХ века" по версии ВВС, и 5 место в аналогичном рейтинге от The Guardian.

В Гонконге 1962 две супружеские пары, Чоу с женой и Су с мужем, одновременно поселяются в соседних квартирах. Пока партнеры на работе или в командировках, Чоу и Су становятся любовниками, по сюжету.

Премьера состоялась на Каннском кинофестивале в 2000 году. На тот момент картина была едва завершена. Режиссер продолжал снимать новые сцены еще за неделю до фестиваля, параллельно монтируя накопленный материал. Лента получила награды Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль, Европейской киноакадемии за лучший неевропейский фильм, "Сезар" за лучший иностранный фильм.

5 проектов будущих фильмов представят на 18-м Международном фестивале документального кино о правах человека Docudays UA. Пройдет с 26 марта по 4 апреля в Киеве и онлайн. Авторы расскажут о своих работах отборщикам мировых фестивалей, представителям международных фондов, сейлз-компаний и вещателей.

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