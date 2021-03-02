Стоит посмотреть каждому: топ-5 самых интересных фильмов из премии "Золотой глобус"

Автор: twitter.com Американская актриса Аня Тейлор-Джой в фильме "Эмма" играет Эмму Вудхаус. Она - богатая и самоуверенная владелица поместья, которая с увлечением сватает своих знакомых и соседей

"Золотой глобус" - сомнительная премия, но все равно приковывает внимание. Почти любой фильм, который попадает в номинацию — уже заслуживает интереса.

Так считает кинокритик Денис Буданов. Поделился с Gazeta.ua пятеркой самых ярких лент, представленных на "Золотом глобусе 2021".

"Перспективная девушка" - реж. Эмеральд Феннелл, США

Женщина стремится отомстить за изнасилование своей подруги, которое привело к суициду.

Авторское кино с сильным женским голосом. Об очевидной проблеме, которую большинство замалчивают, а она существует.

Это первый фильм режиссера и сценаристки Эмеральд Феннелл. К дебютам всегда снисхождение, а когда классный — как в этом случае — то вообще вау.

Жанровое кино соприкасается с остросоциальной повесткой, которую невозможно игнорировать. Всегда есть вероятность, что занесет куда-то в одну сторону. Тут все плавно и одно другому не мешает. Безумно классная Кэри Маллиган в главной роли и крутой финал в стиле триллера. Хоть и просчитывается, но при этом не разочаровывает. Такой фильм было бы трудно снять два-три год назад, а теперь это возможно.

"Зависнуть в Палм-Спрингс" - реж. Макс Барбаков, США

Найлз и Сара познакомились во время свадьбы. Оба застревают в петле времени. Ежедневно вынуждены слушать те же тосты и песни. Однако находят и преимущества. Имеют возможность прожить бесконечное количество жизней и реализовать самые безумные идеи и мечты.

Лента дебютировала в прошлом году на фестивале независимого кино "Сандэнс" и установила там рекорд по самой дорогой продаже прав.

Милая романтическая комедия, основанная на концепции временной петли а-ля "День сурка". Представляет свежий взгляд на заезженную тему. Вспомните еще один фильм, где герой, попавший в петлю во времени, выучил бы квантовую физику, чтобы выбраться.

"Двое" - реж. Филиппо Менегетти, Франция

Две пенсионерки десятилетиями скрывали свою любовь. Живут на одной лестничной площадке, но не могут съехаться. Дети одной из них не в курсе об отношениях матери.

Французская ЛГБТ-драма рассказывает романтичную и трагичную историю. О том, как даже самые близкие люди не могут воспринять простые темы, не способны понять чувства.

Сюжет схематичный и простой. При этом здесь есть потрясающая работа тандема исполнительниц главных ролей и драматическая линия, которая не уходит в сопли и слезы. Держится на уровне. При этом зрительское кино.

На Киевском кинофестивале "Молодость" в прошлом году получил приз жюри Международной федерации кинопрессы и приз зрительских симпатий. Скорее всего, попадет в номинанты на "Оскар".

"Эмма" - реж. Отем де Уайлд, Великобритания, США

Эмма Вудхаус считает, что хорошо разбирается в характерах и поэтому может выполнять роль свахи для всех, кто ее окружает. Отговаривает свою подругу Гарриет выходить замуж за фермера и выбирает для нее викария Элтона. Однако тот влюбляется в самую Эмму. Получив отказ, уезжает, а Гарриет остается без жениха. Тогда Эмма пытается свести девушку со своим новым знакомым Фрэнком.

Ревизия наоборот произведения 1815 года. Новизна фильма в том, что все по тексту. Тогда как все подвержены постмодернизму, тут полностью следуют слову и духу оригинала. Такого мы давно не видели на экране.

Это легкая костюмная комедия, но с ревизионистским взглядом. Например, есть сцена обнаженки. В Джейн Остин вроде бы должно смотреться пошло и вульгарно, но нет – вписалось замечательно. Игра Ани Тейлор-Джой – едкая, сатиричная. Это та же самая Эмма из романа, но в жестах и мимике чувствуется что-то другое, более современное. Антураж и одежда не дают повода сомневаться, что перед нами Англия XIX века. Но благодаря нюансам и подколкам создается новое, нескучное прочтение. Это как сериал "Бриджертоны", только без радикального решения с темнокожими исполнителями.

"Звук металла" - реж. Дариус Мардер, США

Барабанщик начинает терять слух. Должен смириться с неизбежностью: отныне всегда жить в тишине.

Нарушения слуха - нечастая тема в кино. Лента является иллюстрацией всех стадий принятия неизбежного. Герой сначала не соглашается с потерей слуха, потом впадает в депрессию и в конце концов приходит к пониманию ситуации и находит внутренний баланс.

Отличная картина, которая может попасть в номинанты "Оскара" не только на "лучшую мужскую роль" для Риза Ахмеда, но и на "лучший фильм".

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На "Золотом глобусе" голосуют люди, не имеющие отношения к киноиндустрии. Непонятная шайка-лейка из 87 человек. Практически никто не знает, кто они такие. Об этом рассказал кинокритик Денис Буданов. 78-я церемония вручения премии состоялась в ночь на 1 февраля в Нью-Йорке и Беверли-Хиллз. Отметили лучшие фильмы и сериалы 2020-го в 25-ти номинациях.