Леся Украинка в кино: лучшие фильмы, которые стоит увидеть

Автор: youtube.com К фигуре Леси подступаться сам Бог велел. Потому что выразительная, талантливая, неординарная. С другой стороны, не так просто. Потому что ее жизнь и тексты - многомерные, неоднозначные, часто противоречивые - Владимир Войтенко

150 лет со дня рождения Леси Украинки отмечаем сегодня, 25 февраля. По случаю юбилея писательницы говорим о том, как адаптируют ее биографию и произведения в украинском кинематографе.

О 3 лучших фильмах, связанных с Лесей Украинкой, Gazeta.ua рассказал киновед, председатель Союза кинокритиков Украины Владимир Войтенко.

"Иду к тебе" - реж. Николай Мащенко, 1971

‒ Драма создана к 100-летнему юбилею. Охватывает четыре года из жизни писательницы - с 1897-го до 1901-го. Рассказывает о ее отношениях с белорусским социалистом Сергеем Мержинским. За одну ночь у постели смертельно больного любимого в Минске написала поэму "Одержимая".

Лесю играет российская актриса Алла Демидова. В ней чувствуется целостность, концентрированная воля и характер. Это хорошо ложится на образ писательницы, знакомый нам через ее произведения. В роли Мержинского - киевский актер Николай Олялин.

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Сценарист - Иван Драч. Были проблемы, как и с большинством его сценариев. Потому что переписывали по требованию отдела культуры ЦК Компартии Украины. Говорили, что текст, как всегда, "обозначен серьезными идейно-художественными недостатками". Затем фильм еще переделывали.

Это интересная работа талантливого режиссера с хорошими актерами. Хотя и содержит много элементов соцреализма.

Автор: imdb.com Алла Демидова исполнила роль Леси Украинки в фильме "Иду к тебе" 1971 года

"Лесная песня. Мавка" - реж. Юрий Ильенко, 1981

‒ Фильм вышел к другому юбилею через 10 лет после "Иду к тебе". Юрий Ильенко сделал зрелищное, бурлескное кино. Но не все восприняли. Якобы Мавка слишком много красуется в кадре, все время переодевается в что-то новое. Но получилось действительно изысканно и причудливо. Даже если в некоторой степени похоже на показ мод - это подходит для такой особенной героини.

На роль Мавки Ильенко взял свою жену Людмилу Ефименко. А Иван Миколайчук появился аж в двух ипостасях - дяди Лева и Лесовика.

Несмотря на всякую критику, это художественно выразительный, не проходной с художественной точки зрения фильм, которым можно любоваться. Однако сейчас в Украине нельзя найти украиноязычной версии. Возможно, она в Белых Столбах под Москвой. А может, и нет.

Автор: imdb.com Людмила Ефименко сыграла Мавку в ленте "Лесная песня. Мавка" 1981 года. Лукаша воплотил Виктор Кремлев

"Лесная песня" - реж. Виктор Ивченко, 1961

‒ Первая экранизация произведения вышла еще к 90-летию со дня рождения автора. Один из непреходящих украинских режиссеров Виктор Ивченко снял пронзительное, нежное кино. Более последовательно и буквально в отношении текста, чем картина Ильенко. Также это был большой дебют актрисы Раисы Недашковской, которая воплотила Мавку.

Эти две ленты по "Лесной песне" - отличаются по стилистике. Это разные кинематографические школы. У Ивченко - драматургически классический подход к экранизации. У Ильенко - образец украинского мифопоэтического кино.

Автор: imdb.com Раиса Недашковская сыграла Мавку в картине "Лесная песня" 1961 года. Лукаша воплотил Владимир Сидорчук

Какие еще экранизации Леси Украинки стоит отметить?

‒ "Искушение Дон-Жуана" по драме "Каменный хозяин". Сняли Григорий Колтунов и Василий Левин на Одесской киностудии в 1985-м.

2 произведения экранизировали на Укртелефильме. В 1988-м вышла двухсерийная "Голубая роза" Олега Биймы по первой драме Леси и первой психологической драме вообще в украинской литературе. А в 1971-м - "Каменный хозяин" Мирослава Джинджиристого. Главные роли исполняют одни из лучших актеров за всю историю нашего театра и кино. Дон Жуана сыграл Богдан Ступка, а донну Анну - Ада Роговцева.

Также в 1976-м Алла Грачева сделала анимационную "Лесную песню" на студии Киевнаучфильм.

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Каждая из названных лент имеет свои художественные достоинства. Несмотря на то, что их калечили, как ленту Николая Мащенко. Несмотря на различия в авторских видениях первоисточников. Все интересно смотреть. Потому что эти классические произведения во многом универсальны. А экранизации отражают время, в котором были сделаны. Как кто-то правильно сказал, несовременных фильмов не бывает.

К фигуре Леси подступаться сам Бог велел. Потому что выразительная, талантливая, неординарная. С другой стороны, не так просто. Потому что ее жизнь и тексты - многомерные, неоднозначные, часто противоречивые.

Википедия подает всего 9 фильмов по произведениям Леси Украинки. Последний - "На поле крови. Aceldama" 2001 года. Можно сказать, что нам не хватает киноадаптаций? Почему их так мало?

‒ Очевидно, что слишком мало. Видимо, нет интереса. Преимущественно фильмы создавали в какому-то юбилею. Это нормально. Но посмотрите, как британцы снимают по Шекспиру и о нем. Может, к юбилеям также, но имеют другие причины обращаться к этой фигуре. Очевидно, как писал Шевченко, мы живем "на нашей - не своей земле". До сих пор. Ведь речь идет не просто о почве, но о человеческом естестве, обществе.

У Леси Украинки много текстов, которые можно и нужно передать не только сцене, но и экрану. Но проблема глубже. Как когда-то сказала мне Оксана Забужко: "А ты знаешь, сколько в Великобритании написано биографий Шекспира?" Назвала какое-то безумно большое число. А что у нас о Лесе? А это важно, чтобы люди с разным видением и пониманием в разное время смотрели на жизнь ключевых культурных деятелей. После того в обществе просыпается и живет особый интерес к творчеству этих людей. Очевидно, у нас этого по понятным причинам не было.

Люди искусства должны обращать внимание других на то, что те не могут или не хотят заметить. Но это беда общеобщественная. Украинское общество не выдвинуло какой-то вменяемого и достойного ведущего слоя.

Регулярно экранизировать Шекспира - в англоязычном мире самоочевидная вещь. Без него нельзя представить современное британское и американское кино.

‒ Это часть естества британцев и западной культуры в целом. А мы в свое время из-за отсутствия государственности это не осознали. Государство нужно прежде всего для того, чтобы лелеять в мире что-то особенное, что принадлежит людям, которые в нем живут. Главное, что отличает от других - это культура.

Нам не удалось создать устойчивое государство хотя бы в первой половине XX века. Поэтому сейчас трудно. Много потеряли и продолжаем терять. Но уже 30 лет, как появилась украинская государственность. Это заставляет думать и осмысливать. Понимать, что без прошлого в культурном измерении не будет интересного и достойного будущего.

Сейчас разрабатываются 2 проекта, связанные с писательницей. Драма "Леся Украинка. Опушка" и мультфильм "Мавка. Лесная песня". Что от них ожидаете?

‒ Я жду вообще больше украинского кино. Здесь работает закон больших чисел. Количество будет влиять на шансы, что среди этого будет хоть что-то достойное.

Читал первый вариант сценария "Леся Украинка. Опушка" 3 года назад. Раскритиковал. Это классический байопик. Попытка показать всю жизнь писательницы - от рождения до смерти. Таким повествованием сложно заинтересовать зрителя. Обычно ленты о выдающихся персонах строятся вокруг какой-то ключевого события в их жизни. В этом случае можно было бы сосредоточиться, например, на истории написания "Лесной песни" - самого знаменитого и наиболее экранизированного произведения автора.

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У меня есть предостережения, но это не значит, что получится неудачный фильм. Можно выстроить таким образом, чтобы найти драматургические обострения. Будет зависеть от режиссера, актеров, интерпретации.

А вообще такой замысел мог бы воплотиться в формате сериала. Современная западная телевизионная практика это подтверждает. В 8 или 12 сериях можно проследить всю жизнь человека в выразительных ее частях.

Снимать картину должна грузинский режиссер Нана Джанелидзе. Лесю Украинку играет Дарья Полунина. Есть уже тизер в интернете. Выглядит симпатично. Но будет ли это кино и когда, пока неясно.

Что можете сказать об анимационной ленте?

‒ Интересно, что у них получится. Но проект выглядел неубедительно с творческой точки зрения. Рисунок шаблонизированный с американской анимации. Режиссера нашли не очень выразительного. За разработкой не было заметно серьезного подхода, основательного исследования, на котором строился бы визуальный ряд. Нарисовать можно что хочешь, но надо же от чего-то отталкиваться, на чем-то прорастать. Но бывает удивление в хорошем смысле. Поэтому посмотрим.

Главным украинским телехитом в прошлом году стал сериал "Поймать Кайдаша". Наталья Ворожбит осовременила и актуализировала классическое произведение Ивана Нечуя-Левицкого. Возможно ли сделать нечто подобное с текстами Леси Украинки?

‒ Как правило, классические сюжеты универсальные. Написаны хоть 100 или 200 лет назад, а все равно остаются современными. Подлежат интерпретациям и переосмыслениям. Так же с "Кайдашевой семьей", которую Наталья Ворожбит еще больше актуализировала к ситуации, в которой сейчас живем.

У Леси Украинки таких произведений тоже хватает. Просто кто-то должен это увидеть и захотеть адаптировать, как это сделала Ворожбит. Так всегда и было. Зависит от чьей-то потребности, видения, воли, желания. Иногда говорят: "Вот мы не знаем Лесю или Шевченко". Так читайте.

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Также Владимир Войтенко рекомендует увидеть спектакль Verba по "Лесной песне". В 2019-м поставил режиссер Сергей Маслобойщиков в столичном Театре Франко. "Этот спектакль - своеобразное кино без пленки. Маслобойщиков драматургически и сценографически переосмыслил произведение. Обычно по драме делали яркие представления, а у него монохромно, лапидарно. На сцене появляется уже срезанный лес - декорация сделана из досок. Герои в ней растворяются и появляются откуда-то, как из мира неизведанного. Постановка номинирована на соискание Шевченковской премии этого года. Возможно, и получит. Это будет также важный знак к юбилею Леси".