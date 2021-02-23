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вторник, 23 февраля 2021 18:19

Актер единственного художественного фильма о Лесе Украинке душил себя шарфом под простыней

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Автор: facebook.com
  Актриса московского театра на Таганке Алла Демидова сыграла Лесю Украинку в фильме "Иду к тебе"
Актриса московского театра на Таганке Алла Демидова сыграла Лесю Украинку в фильме "Иду к тебе"

25 февраля исполняется 150 лет со дня рождения Леси Украинки. К юбилею писательницы рассказываем о самом интересном ее следе в украинском кино.

Драма "Иду к тебе" - первый и на сегодня единственный игровой фильм о Лесе Украинке. В 1971 году снял режиссер Николай Мащенко на киностудии Довженко. Сценаристом был Иван Драч. В основу сюжета положил историю отношений Ларисы Косач и белорусского социалиста, члена киевского "Союза борьбы за освобождение рабочего класса" Сергея Мержинского.

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Впервые встретились в Ялте в 1897-м. Знакомство не поощряла мать писательницы Елена Пчилка. В начале 1901-го Лариса Косач приезжает в Минск для ухода за смертельно больным туберкулезом Мержинским. Он умер 15 февраля. В ту ночь Леся Украинка писала поэму "Одержимая", которую впоследствии Оксана Забужко назвала "чисто экзистенциалистским бунтом против смерти".

По словам Ивана Драча, это "почти документальная киноистория, воссозданная по стихам и письмам, поэмам и рассказам Леси Украинки, по воспоминаниям о ней и о ее современниках". Фильм планировался к 100-летию со дня рождения деятельницы искусств. Однако вышел летом 1972-го.

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"Сначала за постановку ленты взялся режиссер Роллан Сергиенко - ученик Александра Довженко, со знаменитого вгиковского курса, - пишет киновед Сергей Трымбач в книге" Кино рожденное Украиной". - Однако его довольно быстро отстранили от работы - были опасения, что слишком погружается в библейские сюжеты. Марксист Мержинский должен был смягчить религиозный смысл сцен с "Одержимой", однако Сергиенко не захотел идти на уступки.

Следующим режиссером был назначен куда более опытный Юрий Лысенко. Однако, видимо, неточно выбрал актрису на главную роль - балерина Киевского театра Элеонора Стебляк "не тянула".

В конце концов, председатель юбилейного комитета Олесь Гончар обратился к Николаю Мащенко с просьбой взяться за постановку. Как раз в Киеве гастролировал московский Театр на Таганке. Режиссер пригласил актрису театра Аллу Демидову на роль Леси Украинки - и этот выбор оказался на удивление удачным".

Автор: imdb.com
  Киевский актер Николай Олялин исполнил роль Сергея Мержинского
Киевский актер Николай Олялин исполнил роль Сергея Мержинского

По словам Трымбача, проблема заключалась в том, что первые два режиссера потратили половину бюджета картины.

"Но "минусы" сложившейся ситуации, Мащенко обратил на "плюсы". Лента снята в основном на крупных и средних планах, что существенно удешевило стоимость ее производства".

Это был дебют в кино оператора Александра Итыгилова.

"Риск его приглашения полностью оправдался. Камера почти безупречная в фиксации тончайших движений души героев. В воспроизведении - вспышками, импульсивно рожденными образными композициями - атмосферы, насыщенной духовной энергетикой".

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Трымбач также высоко оценивает актерские работы в фильме.

"Алла Демидова оказалась актрисой удивительно тонкой, акварельной техники проживания на экране. Достойным партнером был и киевский актер Николай Олялин (сыграл Мержинского. - Gazeta.ua), до того больше известный ролями эпического плана".

Автор: imdb.com
  Лента появилась в прокате в 1972 году
Лента появилась в прокате в 1972 году

Леся Украинка - символическая фигура. Об этом киновед отмечает в предисловии к сборнику сценариев и киноповестей Ивана Драча "Колодец для жаждущих".

"Она смогла заполнить пустоту национального космоса, национальной истории словом и жестом, которые обнаружили в себе твердость крицы и неуступчивого морального закона. В "Иду к тебе" Леся Украинка, та, что "единственный мужчина" на всю Соборную Украину, выныривает с черно-белой экранной графики. Между ее словом и поведением - ни малейшего промежутка, и это идеальная творческая и общественная позиция. Не только для Драча - для всего поколения", - добавляет Трымбач.

Всего о Лесе Украинке сняли около 8 лент. Все остальные - документальные.

Автор: imdb.com
  "Фильм "Иду к тебе" стал важным событием в интеллектуальной жизни Украины, - писал в 1972 году польский кинокритик Януш Газда в журнале Ekran. - Ведь он является не только любовной лирикой. Напоминает о фигуре выдающейся поэтессы, а также о ее страстях, ее любви к Украине. К родному языку, который, по ее словам, цитируемым в ленте, составляет "душу народа". Напоминает ее борьбу за существование Украины, ее позицию как революционную, так и национальную"
"Фильм "Иду к тебе" стал важным событием в интеллектуальной жизни Украины, - писал в 1972 году польский кинокритик Януш Газда в журнале Ekran. - Ведь он является не только любовной лирикой. Напоминает о фигуре выдающейся поэтессы, а также о ее страстях, ее любви к Украине. К родному языку, который, по ее словам, цитируемым в ленте, составляет "душу народа". Напоминает ее борьбу за существование Украины, ее позицию как революционную, так и национальную"

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"История была удивительная, писать можно бесконечно, - говорит режиссер Олег Фиалко. Работал ассистентом сначала у Юрия Лысенко, затем у Николая Мащенко. - Между прочим, согласно существующим дикими правилам, Итыгилов не имел права снимать самостоятельно - из-за тройки во ВГИКе. У него был конфликт. Ему фактически поставили крест на профессии. Но талант, как вода в колодце, прорывается, как бы его не прятали. Мы дружили тесно, он снял мне курсовую работу. Я его свел с Мащенко.

С Аллой Демидовой было многое: и дистанция, и конфликты, а также обещания на будущее. Николай Олялин сам пришел и заявил: "У меня есть свободных 18 дней. Берите, не пожалеете". Затем в кадре душил себя шарфом под простыней, чтобы быть натуралистично достоверным во время съемок приступа. Алла спросила Мащенко: "Вы снимаете фильм обо мне или об Олялине?" Он ответил: "О Лесе! А почему Вы шатаетесь?" "Потому что ветер сильный". Мащенко закричал: "Приготовились к съемкам! Ветер стихает! Мотор!"

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