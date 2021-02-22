Юбилей Леси Украинки - вызов для всего украинского общества - Забужко

Именно Леся Украинка выдала украинцам паспорт, мы - культурная нация - Оксана Забужко. Фото: radiosvoboda.org

Сегодня европейская культура доходит до определенных вещей, которые Лариса Косач заявила в начале ХХ века. Это писательница первой величины. Без нее история европейской литературы не просто не полная, а зияет огромной дырой.

Так считает Оксана Забужко. В интервью "Радио Свобода" рассказала о важности празднования 150-летия со дня рождения Леси Украинки.

"Меня что в ней поражает? - говорит Забужко. - В тогдашней Украине, которой политически и на карте не существовало, очень мало людей верили в будущее Украины. Большинство мирилось с тем, что есть какие-то себе там "малоросские губернии". Каким образом тогда могла появиться писательница, которая писала так, будто Украина уже есть, будто это модерная нация. Но как она могла в самом деле опередить самые развитые европейские литературы своего времени?"

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По мнению писательницы, именно Леся Украинка "выдала украинцам паспорт, мы - культурная нация, европейская нация".

"Насколько мы этот паспорт в этом году для себя актуализируем - это вопрос открытый".

По словам Забужко, она не уверена, что 2021-й станет годом Леси Украинки для власти.

"Власть особой образованностью не отмечается. И Леся Украинка ей не по зубам никаким боком. Здесь вызов для всего украинского общества. Вижу попытки под юбилей как-то что-то по крайней мере взять и прочитать. Заинтересованность есть. Но это все частные инициативы. Общественные, индивидуальные: а давайте сделаем, а давайте поставим.

Вызов именно интеллектуальной верхушке, насколько она это популяризирует и дальше сделает Лесю Украинку предметом гордости для каждого украинца. Даже того, который может не понимать, что такое "Руфин и Присцилла", и кто такая Долорес, и кто такая Кассандра. Но все равно он будет знать, чем может гордиться", - говорит писательница.

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Оксана Забужко также посоветовала книгу для подростков "Леся. Странствующий клубочек" Наталки Малетич. "Я назвала бы "Все о Лесе Украинке". Хорошо рассортировано с иллюстрациями и схемами, с кем дружила, что читала, где путешествовала. Такие актуализированные соцсети, своего рода аккаунт Леси Украинки, который сегодняшнего подростка сможет познакомить с этой фигурой. Так же, как они знакомятся с аккаунтов в фейсбуке или в инстаграме. Но это вменяемая презентация биографии основательного и одновременно популярного изложения". Однако отмечает, что "нет другого способа познать писателя, кроме как его читать". "3-томное собрание писем Леси Украинки, полное, без купюр, изданное издательством "Комора" в последние годы - это действительно достижение. То, что должно стоять на полке у каждого образованного украинца. Это читается тоже, как блоги", - добавляет Забужко.