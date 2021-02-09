Быть Лесей Украинкой: развенчали мифы о писательнице

Фото: Издательско-образовательный проект "Портал"

Львовская писательница Наталка Малетич написала нон-фикшн книгу о Лесе Украинке "Леся. Странствующий клубочек". Издание для подростков 11-16 лет.

Выйдет в феврале в киевском издательстве "Портал" к 150-летию со дня рождения Леси Украинки.

Книга изображает писательницу в необычном свете. Рассказывает о ее интересах, семье и круге общения, быте, путешествиях. Развенчивает популярные мифы о ней.

"Мы ежедневно встречаем Лесю Украинку в памятниках и названиях улиц, на купюрах и в школьных кабинетах. Но каким ежедневно видела мир сама Леся? Живой человек, а не официальный портрет. Что она любила, с чего смеялась и грустила, о чем писала письма родным, с кем дружила? Смешные прозвища для братьев-сестер, домашнее обучение, стильные наряды, неприязнь к публичным выступлениям, дальние странствия. Вероятно, каждый найдет что-то общее с Лесей, которая называла себя boule vagabonde - "странствующий клубочек", - говорится в анонсе.

Издание содержит иллюстрации киевской художницы Маши Фои.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Леся Украинка в Египте, Крыму, Италии, на Кавказе - редкие фото поэтессы облетели сеть

Также к юбилею Леси Украинки "Портал" запустил флешмоб на странице в Facebook. Призывают читателей делиться фотографиями с мест, где бывала автор.

"В условиях ограниченного передвижения такая виртуальная прогулка - это прекрасная возможность полистать собственные фотоархивы и вспомнить былые путешествия".

Онлайн-презентация новинки состоится 11 февраля в 16:00.

Издательско-образовательный проект "Портал" об истории и культуре Украины в мировом контексте основали в прошлом году. Цель - взросление украинцев на новой ценностной основе. Разрабатывают книжные серии и образовательные материалы, призванные формировать новое поколение украинцев - сознательных и ответственных, с независимым мышлением, которые творят будущее с пониманием уроков прошлого.