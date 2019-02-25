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понедельник, 25 февраля 2019 11:38

Леся Украинка в Египте, Крыму, Италии, на Кавказе - редкие фото поэтессы облетели Сеть
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Леся Украинка в волынском народном костюме. 1878-1879 годы
Лариса Косач (Леся Украинка) с братом Михаилом. Фото 1880..1881 гг.
1887 р.
1887 р.
1888 р.

25 февраля отмечаем 148-ю годовщину со дня рождения Ларисы Петровны Косач-Квитки, ставшей известной под псевдонимом Леся Украинка. Умерла писательница, переводчица и культурная деятельница 1 августа 1913, когда ей было всего 42 года.

Писала прозу, поэзию и драматургию. Обогатила украинскую поэзию новыми темами и мотивами. Представила украинскую литературу миру. Произведения Леси Украинский переведены на языки многих народов мира, в том числе на грузинский, немецкоий, абхазский, русский.

Именно ее Иван Франко называл "единственным мужчиной в нашей литературе".

100-летие со дня рождения Леси Украинки по решению международной организации ЮНЕСКО отмечалось во всем мире.

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Ко Дню рождения писательницы Gazeta.ua предлагает пересмотреть редкие фотографии из его жизни, которые прошли сквозь века.

В Египте состоялась презентация сборника произведений и писем украинской поэтессы Леси Украинский. Их перевели на арабский директор Египетского Центра арабского языка и культуры института филологии Киевского национального университета им.Т.Г.Шевченко Елена Хомицкая и египетский профессор Самир Мунди.

lviv1256.com
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25
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