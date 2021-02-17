На сцене покажут бунтарку Лесю Украинку

Фото: Лидия Карпенко

Режиссер Влад Троицкий и формация Nova Opera представят Re:post-оперу LE. Премьера состоится 25 февраля к юбилею писательницы Леси Украинки.

По словам создателей, LE - это исследование пространства и звуков в тесном контакте со словом Леси Украинки. История о том, чем она жила, о чем мечтала и как ее мечта осуществилась.

"Продумывая проект, я много читал Лесины тексты, - говорит Влад Троицкий. - А также о ней, ее семье, времени, в которое творили эти отчаянные: Елена Пчилка, Михаил Драгоманов, Иван Франко, Михаил Старицкий, Тарас Шевченко.

Мы до сих пор до конца не осознали, что именно они заложили основы украинской государственности. Лелеяли мечту о будущем государстве. Это было в определенной степени бунтарство. Когда с одной стороны Россия, с другой - Австро-Венгрия, это было утопией, которая реализовалась в Украину, которую мы имеем сегодня.

Вместо этого этих деятелей искусства мумифицировали и сделали абстрактными. Для большинства Франко - Каменяр, Шевченко - Кобзарь, Леся - Мавка. Или еще проще: 20, 100, 200 грн соответственно.

С формацией музыкантов Nova Opera хотим открыть Лесю Украинку для людей по-новому. Показать ее живым человеком, бунтаркой, борцом. Интеллектуалом и просветительницей, которая знала много языков и делала все для того, чтобы на украинском зазвучала мировая классика. Вписывала отечественную культуру в международный контекст".

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Поэзию и переводы автора в опере обрамили современной академической музыкой в ​​эстетике минимализма, добавили live-электронику и архивные записи голоса Леси Украинки. Микросцены символизируют различные состояния героини - от лирического до бунтарского.

Оперу покажут в рамках художественного проекта "Леся Украинка: 150 имен" по случаю 150-летия со дня рождения поэтессы. Событие состоится в центральном атриуме Украинского дома в Киеве. Действо дополнит световое шоу и видеопроекция, которая будет разворачиваться на 360° на всех уровнях атриума.

В спектакле звучат украинский, английский и немецкий языки.

Онлайн-трансляцию постановки будет осуществлять "UA: Культура".

До 28 февраля в Национальном музее Тараса Шевченко проходит выставка "История в костюме". Содержит сценические костюмы к постановкам по произведениям Леси Украинки. Коллекцию представил Киевский театр им. Леси Украинки. В рамках проекта также показывают работы художников - от Анатолия Петрицкого до Марии Левитской.