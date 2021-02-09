Уникальную выставку к юбилею Леси Украинки открыли в столице

С 10 по 28 февраля в Национальном музее Тараса Шевченко работает выставка "История в костюме". Представлены сценические костюмы к постановкам Киевского театра имени Леси Украинки. Фото: facebook.com

Выставка костюмов для спектаклей по произведениям Леси Украинки открылась сегодня, 10 февраля, в Национальном музее Тараса Шевченко в Киеве. Посвящена 150-летию со дня рождения писательницы.

Коллекцию представил Киевский театр им. Леси Украинки.

Экспозиция содержит оригинальные костюмы, хранившиеся в фондах театра. Созданы с 1939-го до 2002 года для 4 версий воплощения на сцене драмы "Каменный хозяин" и драматической поэмы "В пуще". А также для постановки Юрия Щербака "Надеяться", главной героиней которой является Леся Украинка.

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"Итальянский режиссер Джорджо Стрелер когда-то сказал, что драматургия Антона Чехова похожа на китайскую шкатулку. Открываешь одну, а внутри нее - 2-я, открываешь 2-ю - а там 3-я, и так до бесконечности. Очевидно, драму Леси Украинки "Каменный хозяин" можно сравнить с такой же шкатулкой. Ведь она меняется со временем, открывает нам все новые грани, оставаясь актуальной вне времени и пространства. От романтики до жестокой трагедии любви", - говорит Михаил Резникович, генеральный директор и художественный руководитель Театра им. Леси Украинки.

В рамках проекту также показывают работы художников - от Анатолия Петрицкого до Марии Левитской.

Выставка "История в костюме" продлится до 28 февраля.

С 9 февраля в Национальном музее Тараса Шевченко работает художественно-документальная выставка плакатов "Большие земляки: род Капинистив". "Рассказывает о роде Капнистов, представители которого 3 века влияли на развитие политики, культуры, экономики, общества в целом - а значит, и на наше настоящее. Капнисты - дворянская и графская семья, которая происходит с казацко-старшинского рода. Среди представителей были министры, дипломаты, военные, ученые, педагоги, актеры. Капнисты занимались государственными делами и благотворительностью, коллекционировали предметы искусства. Потомки знаменитого рода сейчас живут в разных странах", - говорится в анонсе.