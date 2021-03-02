Коррупция, безумные деньги и российский бодибилдер - что скрывает премия "Золотой глобус"

Британский актер Саша Барон Коэн в фильме "Борат 2" играет казахского журналиста Бората Сагдиева. Стал звездой в США. Теперь должен выдавать себя за других людей, чтобы брать интервью у американцев, по сюжету. Лента получила 2 награды "Золотой глобус" - "лучший фильм - комедия или мюзикл" и "лучшая мужская роль". Фото: twitter.com

78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" состоялась в ночь на 1 февраля в Нью-Йорке и Беверли-Хиллз, США. Отметили лучшие фильмы и сериалы 2020-го в 25-ти номинациях.

Об особенностях награды и нынешних лауреатах Gazeta.ua рассказал кинокритик Денис Буданов.

"Золотой глобус" часто называют репетицией, разминкой перед "Оскаром". Справедливо ли такое определение? Ограничивается ли этим премия?

- И да, и нет. Репетицией назвать трудно, потому что "Оскар" - профильная награда, которую вручают профессионалы. На "Глобусе" голосуют совсем другие люди, которые не имеют отношения к киноиндустрии. Непонятная шайка-лейка из 87 человек. Практически никто не знает, кто это такие. По их уставу, это ассоциация иностранной прессы, аккредитованной в Голливуде. То есть журналисты и фотокорреспонденты, которые должны проживать в Южной Калифорнии.

Кто эти люди – списка нет. Не топовые киножурналисты

Чтобы попасть в эту секретную организацию, должны писать или делать фоторепортажи для иностранных изданий не менее 3-х лет на момент вступления. Кто эти люди – списка нет. Не топовые киножурналисты, например, из Variety. Просто закрытая кучка, которая публикуют на своем сайте в основном интервью либо превью. Любой корреспондент может это сделать. Суть их "киножурналистки" трудно понимаема, потому что туда принимают даже фотографов. Какой он киножурналист? При этом человек чисто формально писал статьи куда-то, которые никто не видел, подал заявку в комитет, уплатил членский взнос, и его приняли.

Самый одиозный член "Золотого глобуса" – российский "актер" и бодибилдер Александр Невский. С позапрошлого года также входит в комитет по иностранным фильмам, принимает участие в их отборе.

Этот факт уже показательный касательно того, можно ли воспринимать всерьез такую премию.

- Вокруг "Глобуса" скандалы чуть ли не каждый год. В этом году тоже был громкий. Началось с газеты Los Angeles Times, которая опубликовала разгромную статью про безумные денежные потоки и коррупционные связи. А за 3 дня до вручения выявилось, что в ассоциации нет ни одного темнокожего. Тепер оправдываются, что да, будем меняться.

Представители "Золотого глобуса" - люди, далекие от мирового кинопроцесса. Сосредоточены на Голливуде. Вечеринки, банкеты, селфи со звездами – это их стихия

Частое нарекание - выбор номинантов . В этом году среди них был сериал "Эмили в Париже", о котором некоторые узнали только после номинации. Оказалось, что Netflix приглашал часть комитета премии в столицу Франции, когда только снималось шоу. Жили там в фешенебельном отеле и ни в чем себе не отказывали.

Почему такое внимание к "Золотому глобусу"?

- Потому что это порождение Голливуда. "Глобус" уже как бренд. Странная организация, которая смогла сделать себе имя, раскрутить себя. Сейчас имеют хороший контракт с телеканалом NBC, большие деньги на рекламу. Напоминает нынешний тренд с тиктокерами. 18-летние подростки, которые были никем – стали миллионерами.

В половине случаев угадывают, кто получит "Оскар"

Представители "Золотого глобуса" - люди, далекие от мирового кинопроцесса. Сосредоточены на Голливуде. Вечеринки, банкеты, селфи со звездами – это их стихия. Студии самостоятельно направляют свои ленты на получение награды и изначально воспринимают "Глобус" как пиар-ход.

Единственное, что стоит отдать должное – принимают участие в формировании ландшафта наградного сезона, становятся инфлюенсерами. В половине случаев угадывают, кто получит "Оскар".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лучшие актеры, музыка, жанры: вручили кинопремию "Золотой глобус"

Есть еще, например, Международная академия прессы, на премию которой в этом году номинировали "Атлантиду" Валентина Васяновича. Была создана в 1996 году как альтернатива "Глобусу", но так и не смогла ею стать.

На что прежде всего ориентируются в своей оценке журналисты Голливудской ассоциации иностранной прессы? Какое кино чаще всего награждают?

- Никто не знает, какие именно критерии при голосовании у этих 87-ми человек. Но в целом награждают арт-мейнстрим. Стоит учитывать, что это одна из первых премий, которая вручается в сезоне. Например, в этом году Американская киноакадемия начнет голосовать за номинантов на "Оскар" только 5 марта. А сейчас все медиа уже пестрят лауреатами "Глобуса". Академики, естественно, не в космосе живут. Видят, что эти наградили так-то. И в своем выборе могут идти либо "от противного", либо "а почему бы и нет".

Какие впечатления от результатов нынешней премии? Что стало сюрпризом?

- Среди фильмов-лауреатов особых сюрпризов не было. Все прогнозируемо.

Для категории телевидения это финальная остановка после "Эмми". Дальше престижных наград нет. Поэтому "Глобус" уже не влияет ни на что в выборе победителей. Неожиданно было, что отметили как лучшие сериалы британско-американскую "Корону" и канадский "Шиттс Крик". Обычно не любят награждать финальные сезоны или середину. Отдают предпочтение первому-второму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Золотой глобус 2021". Самые эффектные образы звезд на церемонии награждения

Слот по драматическими сериалам в этом году был необычный. Нечасто можно увидеть там фантастику, а тут в номинанты пробились и "Мандалорец", и "Страна Лавкрафта".

Сказалась ли пандемия на результатах, на количестве и качестве представленных фильмов?

- Пандемия сказалась на всей индустрии и на всех премиях. Тут нет исключений. "Золотой глобус" и так расширяет свои списки, учитывая, что у них разделение категорий на драму и комедию. Единственное, что это узкая премия – полностью игнорирует документалистику, которая не может попасть ни в одну номинацию. Они их изначально не рассматривают.

"Земля кочевников" идет таким победоносным катком к "Оскару", что трудно остановить

Также игнорируют иностранную продукцию. По правилам, лента не на английском может попасть в любую другую номинацию, кроме основной - "лучший фильм". Но происходит это крайне редко. Единственное гетто для таких картин - несчастная категория "лучший фильм на иностранном языке".

В этом году был скандал по поводу драмы "Минари". Прочат как одного из неплохих претендентов на "Оскар". А на "Глобусе" засунули в единственную номинацию для иностранных фильмов, где лента и победила. При этом стопроцентно американское кино — просто диалоговый ряд на 70 процентов на корейском.

Главными триумфаторами стали драма "Земля кочевников" и комедия "Борат 2". Обе получили по 2 награды. Почему именно эти ленты признали лучшими?

- "Земля кочевников" идет таким победоносным катком к "Оскару", что трудно остановить. Это чистейшее независимое кино. Кроме Фрэнсис Макдорманд и Дэвида Стрэтэйрна, почти все роли играют непрофессиональные актеры — реальные кочевники. Американский режиссер китайского происхождения Хлои Чжао не первая размывает границы между художественным и документальным кино. Но если бы не промокампания — лента осталась бы неизвестной. А так в эту маленькую историю поверили и вложили студийные деньги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фильм "Земля кочевников" пересматривает американскую мечту

Это фильм-прорыв Хлои Чжао. Ее предыдущая работа "Наездник" - сокровище американского инди, которое все проигнорировали. А теперь постановщицу наконец-то заметили и отметили. До "Глобуса" победила на престижных фестивалях в Венеции и Торонто. В последние годы это оскаровские трамплины.

"Борат" высмеивает темноту и незнание американцев, их некультурное поведение

"Борат 2" - это прежде всего смешное кино. Саша Барон Коэн второй раз получает "Глобус" за одну и ту же роль. Он — специфическая личность. Второго такого комика надо еще поискать. Точнейшее попадание в образ. Полфильма — это пранк. Причем связанный с актуальными темами — коронавирус, Обама и Трамп. Часть эпизодов постановочные, а часть — документальные. У некоторых героев размыты лица — то есть не получено разрешение на использование в кадре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фильмов про Бората больше не будут снимать

Саша Барон Коэн реально разводит людей. Показывает в сатирическом ключе, как американцы реагируют на человека из якобы далекой страны. Никто в США не знает, где находится Казахстан. Для них это как Нарния. "Борат" высмеивает темноту и незнание американцев, их некультурное поведение.

Кого можно назвать главным неудачником премии в этом году?

- "Манк" Дэвида Финчера. Имел больше всего номинаций — 6. И ничего не получил. Не повезло. Повторяет судьбу "Ирландца" Скорсезе. Большое хорошее кино, которому ничего не светит в наградном сезоне. Может, какая-нибудь техническая награда достанется на "Оскаре".

Кто сейчас ключевой претендент на "Оскар"?

- Самый очевидный пока — это "Земля кочевников". Особенно, если получит еще BAFTA и премии гильдий. Если победит на "Оскаре", может стать лучшим фильмом с самыми маленьким кассовыми сборами. За полмесяца в американском прокате собрал всего $1 млн.

Также номинантами на "фильм года" должны стать "Манк", "Суд над чикагской семеркой", "Перспективная девушка", "Отец". Возможно, мультик "Душа".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Оскар-2021". Киноакадемия опубликовала шорт-лист

Голливудская ассоциация иностранной прессы учредила премию "Золотой глобус" в 1943 году. Вручают за достижения в области американского кинематографа и телевидения.