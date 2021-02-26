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пятница, 26 февраля 2021 16:56

Фильмов про Бората больше не будут снимать

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Фильмов про Бората больше не будут снимать
Британский комик Саша Барон Коэн в серии комедий воплотил казахского журналиста Бората, путешествующего по США. Больше не будет играть эту роль из-за нападений и угроз. Фото: Amazon

Британский комик Саша Барон Коэн рассказал, почему не будет третьей части фильма "Борат". В серии комедий воплотил казахского журналиста, который путешествует по США, снимает об этом фильм и берет интервью.

Третью часть комик не будет снимать, опасаясь за свою жизнь. Во время съемок на митинге в США за ним погнались сторонники бывшего президента Дональда Трампа с праворадикальной группы Three Percenters.

"В какой-то момент у вас заканчивается удача. И поэтому я больше никогда не хотел бы этим заниматься. Помню, как перед съемкой сцены я надевал бронежилет, посмотрел в зеркало в соседнем отеле. Спросил у гримера:" Как ты думаешь, меня сегодня застрелят?". А он-мне: "Нет, нет, нет, нет". Я сказал: "А зачем тогда я одеваю бронежилет?". И он ничего мне не смог ответить", - говорит актер.

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Оригинальный фильм вышел в 2004-м. Журналист с Казахстана Борат Сагдиев путешествует по Америке. Мечтает жениться на Памеле Андерсон. Позволяет себе антисемитские, политические и пошлые шутки, по сюжету. Образ журналиста воплотил британский комик Саша Барон Коэн. 2007-го получил за него Золотой глобус. Фильм вошел в 50 лучших комедий мира, по версии журнала Rolling Stone.

Вторая часть вышла в 2020 году, накануне президентских выборов в США.

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