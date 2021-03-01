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понедельник, 01 марта 2021 13:12

"Золотой глобус 2021". Самые эффектные образы звезд на церемонии награждения
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В этом году церемония вручения кинопремии "Золотой глобус" состоялась 28 февраля. Съемки проходили в Лос-Анджелесе и Калифорнии, куда пришли актеры. Некоторые звезды не смогли присутствовать на мероприятии, поэтому присоединились к церемонии онлайн.

Gazeta.ua собрала лучшие наряды голливудских актрис.

Звезда фильма "Малефисента: Владычица тьмы" Эль Феннинг выбрала для церемонии атласное длинное платье от Gucci. Волосы собрала в высокий пучок. Образ дополнила нежным макияжем и длинными серьгами.

Джейн Леви, известная благодаря главной роли в сериале "Пригород", надела платье синего цвета с вырезом на спине. Волосы распущены.

Аманда Сайфред, которая сыграла главную героиню в фильме "Дорогой Джон", приняла участие в мероприятии онлайн. Она появилась в вечернем платье с обнаженной спиной.

Эль Феннинг выбрала для церемонии атласное длинное платье от Gucci
Фото: instagram.com/ellefanning
Джейн Леви надела платье синего цвета с вырезом на спине
Аманда Сайфред появилась в вечернем платье с обнаженной спиной
Реджина Кинг появилась в вечернем темном платье от Louis Vuitton
Сальма Хайек надела красное платье от Alexander McQueen

Актриса с мини-сериала "Ход королевы" Аня Тейлор-Джой выбрала изумрудное платье с пикантным декольте и пальто от Dior.

Режиссер и оскароносная актриса Реджина Кинг появилась в вечернем черном платье от Louis Vuitton.

Сальма Хайек надела красное платье от Alexander McQueen. Образ дополнила вечерним макияжем и драгоценностями.

Кейт Хадсон появилась в темном платье бренда Louis Vuitton. Сделала дневной макияж и волнистые волосы.

Актриса из сериала "Теория большого взрыва" Кейли Куоко выбрала серое пышное платье Oscar De La Renta.

Лили Коллинз, сыгравшая главную роль в сериале "Эмили в Париже", позировала в наряде, который удачно подчеркивает ее стройную фигуру. Образ дополнила драгоценностями и ярким макияжем.

Николь Кидман надела черное платье от Louis Vuitton. Волосы собрала в прическу.

Впервые в истории церемония вручения престижной кинопремии "Золотой глобус" состоялась в виртуальном формате. 28 февраля 78-я церемония транслировалась из 2 американских мегаполисов - Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Номинанты также были представлены дистанционно. В этом году впервые в номинации "Лучший кинорежиссер" были представлены сразу 3 женщины. Лучшим режиссером стала Хлоя Чжао с лентой "Земля кочевников". Кроме того, награждение вели актрисы Элизабет Фэй и Эми Мередит Полер.

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