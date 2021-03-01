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понедельник, 01 марта 2021 09:06

Лучшие актеры, музыка, жанры: вручили кинопремию "Золотой глобус"
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Впервые в истории церемония вручения престижной кинопремии "Золотой глобус" состоялась в виртуальном формате.

28 февраля 78-я церемония транслировалась из 2 американских мегаполисов - Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Номинанты также были представлены дистанционно.

В этом году впервые в номинации "Лучший кинорежиссер" были представлены сразу 3 женщины. Лучшим режиссером стала Хлоя Чжао с лентой "Земля кочевников". Кроме того, награждение вели актрисы Элизабет Фэй и Эми Мередит Полер.

Победителями в номинациях стали:

Лучший драматический фильм - "Земля кочевников" Хлои Чжао;

Лучшая драматическая женская роль - Андра Дэй за ленту "Соединенные Штаты против Билли Холидей";

Лучшая драматическая мужская роль - Чедвик Боузман за роль в "Ма Рейни: мать блюза";

Лучший комедийный фильм - "Борат 2";

Лучшая комедийная женская роль - Розамунд Пайк в ленте "Аферистка";

Фото: Reuters

Лучшая комедийная мужская роль - Саша Барон Коэн, "Борат-2";

Лучшая женская роль второго плана - Джоди Фостер, "Мавританец";

Лучшая мужская роль второго плана - Дэниел Калуя, "Иуда и черный Мессия";

Лучший сценарий - Аарон Соркин, "Суд над Чикагской семеркой";

Лучший анимационный фильм - "Душа";

Лучший фильм на иностранном языке - "Минари";

Лучшая музыка к фильму - Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист, работавшие для мультфильма "Душа";

Лучший драматический телесериал - "Корона";

Лучшая драматическая женская роль в сериале - Эмма Коррин, "Корона";

Лучшая драматическая мужская роль в сериале - Джош О'Коннор, "Корона";

Лучший комедийный телесериал - "Шиттс Крик";

Лучшая комедийная женская роль в сериале - Кэтрин О'Хара, "Шиттс Крик";

Лучшая комедийная мужская роль в сериале - Джейсон Судейкис, "Тед Лассо";

Лучший мини-сериал - "Ферзевый гамбит";

Лучшая женская роль мини-сериала - Аня Тейлор-Джой, "Ферзевый гамбит";

Лучшая мужская роль мини-сериала - Марк Руффало "В этом я уверен";

Лучшая женская роль второго плана на телевидении - Джиллиан Андерсон, "Корона";

Лучшая мужская роль второго плана на телевидении - Джон Боега, "Маленький топор".

Помимо объявленных победителей в номинациях также вручили дополнительные награды. Джейн Фонда получила премию Сессиля де Милля, а сценариста и режиссера Нормана Лира наградили премией Кэрол Бернет.

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В прошлом году лидером по числу номинаций стала драма о разводе "Брачная история" режиссера Ноя Баумбаха, представленная в 6 категориях. По 5 номинаций - у биографической криминальной драмы "Ирландец" Мартина Скорсезе и "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино.

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