Самые интересные американские фильмы покажут на большом экране

Американская актриса Кэтрин Уотерстон (слева) и британка Ванесса Кирби в драме "Грядущий мир" играют жен фермеров, живущих по соседству. Близость женщин обнаруживает пустоту в их жизни, которую раньше не замечали, по сюжету. Действие происходит в штате Нью-Йорк в 1850-е. Фильм вошел в программу фестиваля американского кино "Независимость". Фото: twitter.com

10 художественных и 9 документальных фильмов покажут на 11-м Фестивале американского кино "Независимость". Пройдет 15-21 апреля в киевском кинотеатре "Жовтень".

В программы мероприятия вошли номинанты и лауреаты премий "Оскар" и "Золотой глобус", кинофорумов Сандэнс, Канны и Берлинале.

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Фестиваль откроет лента "Звук металла" режиссера Дариуса Мардера. Панк-барабанщик Рубен чувствует постепенную потерю слуха. После заключения врача и предупреждения о неотвратимой глухоте понимает, что его музыкальная карьера и жизнь оказались под угрозой, по сюжету.

"Драма о потере и отчаянии, о силе духа и человеческом выборе, когда жизнь подвергается необратимым изменениям", - говорится в анонсе.

Главную роль исполнил британский актер Риз Ахмед. Картина получила 6 номинаций на "Оскар", в том числе за "лучший фильм".

"Режиссер использует звук и тишину как основные персонажные элементы. Наводит частые резкие контрасты между тем, что слышит герой, и тем, что слышим мы. Не только для того, чтобы указать на то, что Рубен потерял. Это также напоминание: тишина способна разрушать. Быть прекрасной. И примирять", - говорит кинокритик Билл Гудикоонц.

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Среди других премьер будет "Минари" - полуавтобиографическая драма о корейской семье, которая пытается приспособиться к роли иммигрантов в Америке. "Глории" - байопик о журналистке, социальной и политической активистке, лидере феминистического движения 1960-х-1970-х Глории Стайнем. "Мейнстрим" - комедия о разрушительной силе социальных медиа от Джии Копполы, самой молодой режиссерки из итальянско-американской семьи кинематографистов.

Специальным событием станет ретроспектива Дэвида Линча, посвященная 75-му дню рождения режиссера и 25-й годовщине его триллера "Малхолланд Драйв". Кроме него, в программе представлены работы "Синий бархат" 1986-го и "Дикие сердцем" 1990 года.

В этом году фестиваль пройдет в смешанном формате. Показы состоятся в кинотеатре "Жовтень", а несколько документальных работ будут доступны для онлайн-просмотра.

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Фестиваль "Независимость" проводится с 2011 года. Показывает актуальные игровые и документальные фильмы на социально значимые темы, демонстрирующие разнообразие американского кинематографа. Проходит при поддержке Посольства США в Украине.