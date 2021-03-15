Объявили номинантов на "Оскар"

Американская киноакадемия объявила номинантов на премию "Оскар" 2021-го. Церемония состоится 25 апреля.

Лучший фильм

"Отец"

"Иуда и черный мессия"

"Манк"

"Минари"

"Земля кочевников"

"Перспективная девушка"

"Звук металла"

"Суд над чикагской семеркой"

Лучшая мужская роль

Риз Ахмед - "Звук металла"

Чедвик Боузман - "Ма Рейни: Мать блюза"

Энтони Хопкинс - "Отец"

Гари Олдман - "Манк"

Стивен Ян - "Минари"

Лучшая мужская роль второго плана

Саша Барон Коэн - "Суд над чикагской семеркой"

Дэниэл Калуя - "Иуда и черный мессия"

Лакит Стэнфилд - "Иуда и черный мессия"

Пол Раджи - "Звук металла"

Лесли Одом мл. - "Одна ночь в Майами"

Лучшая женская роль

Виола Дэвис - "Ма Рейни: Мать блюза"

Андра Дэй - "Соединенный Штаты против Билли Холидэй"

Ванесса Кирби - "Фрагменты женщины"

Фрэнсис Макдорманд - "Земля кочевников"

Кэри Маллиган - "Перспективная девушка"

Лучшая женская роль второго плана

Мария Бакалова - "Борат 2"

Юн Е-джон - "Минари"

Гленн Клоуз - "Деревенская эллегия"

Оливия Колман - "Отец"

Аманда Сайфред - "Манк"

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Лучший режиссер

Томас Винтенберг - "Еще по одной"

Дэвид Финчер - "Манк"

Хлоя Чжао - "Земля кочевников"

Эмиральд Феннел - "Перспективная девушка"

Ли Айзек Чун - "Минари"

Лучший оригинальный сценарий

"Иуда и черный мессия"

"Минари"

"Перспективная девушка"

"Звук металла"

"Суд над чикагской семеркой"

Лучший адаптированный сценарий

"Борат 2"

"Отец"

"Земля кочевников"

"Одна ночь в Майам"

"Белый тигр"

Лучшая песня

Fight for You (Иуда и черный мессия)

Hear My Voice (Суд над чикагской семеркой)

Húsavíkt (Евровидение: История огненной саги)

Io Si (Seen) (Вся жизнь впереди)

Speak Now (Одна ночь в Майами)

Лучшая музыка к фильму

"Пятеро одной крови"

"Манк"

"Минари"

"Новости со всех концов света"

"Душа"

Лучший фильм на иностранном языке

"Еще по одной"

"Лучшие дни"

"Коллектив"

"Человек, который продал свою кожу"

"Куда ты идешь, Аида?"

Лучший анимационный полнометражный фильм

"Вперед"

"Душа"

"Легенда о волках"

"Путешествие на Луну"

"Барашек Шон: Фермагеддон"

Лучший анимационный короткометражный фильм

"Нора"

"Гений Локи"

"Если что-нибудь случится, я тебя люблю"

"Опера"

"Да-Люди"

Лучший документальный полнометражный фильм

"Коллектив"

"Лагерь калек"

"Время"

"Крот"

"Мой учитель-осьминог"

Лучший документальный короткометражный фильм

"Колетт"

"Концерт - это беседа"

"Не делить"

"Отделение голода"

"Любовная баллада для Наташи"

Лучший художественный короткометражный фильм

"Чувство насквозь"

"Комната с письмами"

"Настоящее"

"Два далеких незнакомца"

"Белый глаз"

Лучшая работа художника-постановщика

"Отец"

"Ма Рейни: Мать блюза"

"Манк"

"Новости со всего света"

"Тенет"

Лучшая операторская работа

"Манк"

"Иуда и черный мессия"

"Земля кочевников"

"Суд над чикагской семеркой"

"Новости со всех концов света"

Лучший монтаж

"Отец"

"Земля кочевников"

"Перспективная девушка"

"Звук металла"

"Суд над чикагской семеркой"

Лучший звук

"Грейхаунд"

"Манк"

"Новости со всего света"

"Душа"

"Звук металла"

Лучшие визуальные эффекты

"Любовь и монстры"

"Полуночное небо"

"Мулан"

"Айван, единственный и неповторимый"

"Тенет"

Лучший дизайн костюмов

"Емма"

"Манк"

"Ма Рейни: Мать блюза"

"Мулан"

"Пиноккио"

Лучший грим и прически

"Емма"

"Деревенская элегия"

"Ма Рейни: Мать блюза"

"Манк"

"Пиноккио"

В так называемый длинный список премии "Оскар" попали 2 украинских ленты. В категории "Лучший международный фильм" представлена ​​драма Валентина Васяновича "Атлантида". Рассказывает о Донбассе после освобождения от оккупантов. События разворачиваются 2025-го, через год после окончания войны с Россией, по сюжету.

В категорию "Лучший документальный фильм" вошла лента Ирины Целик "Земля голубая, будто апельсин". Рассказывает о семье из городка Красногоровка Донецкой области. Мать-одиночка Анна Гладкая воспитывает 4 детей - 2 старших дочерей и 2 сыновей. Имеют различные увлечения, играют на музыкальных инструментах. Вместе снимают кино "2014" о своей жизни во время войны. К созданию привлекают родственников, соседей, украинских военных. Берут друг у друга интервью о пережитом, по сюжету.