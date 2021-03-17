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среда, 17 марта 2021 17:39

Фильм раскрыл масштабные схемы в сфере медицины

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Фильм раскрыл масштабные схемы в сфере медицины
Документалистика "76 дней" показывает борьбу с ковидом в китайском городе Ухань во время 76-дневного локдауна. Ленту режиссеров Хао Ву, Вейши Чень и Анонима можно будет посмотреть на фестивале Docudays UA. Фото: docudays.ua

4 фильма о праве человека на здоровье покажут в рамках секции "Полное выздоровление" на Docudays UA.

Это центральная программа 18-го Международного фестиваля документального кино о правах человека. Пройдет с 26 марта по 4 апреля.

Одна из премьер - "76 дней" совместного производства США и Китая.

"Ровно столько дней с 23 января 2020 года продолжался карантин в китайском Ухане, откуда началась пандемия. В ленте подается хронология событий, как в закрытом 11-миллионном городе преодолевали первую волну коронавируса. Использованы кадры из четырех больниц. Один из трех режиссеров - аноним. Местный репортер решил не раскрывать своего имени. Когда работодатель отправил его фотографировать больницы во время локдауна, впервые начал снимать видео для себя", - рассказывает пиар-директор фестиваля Дарья Аверченко.

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Среди других фильмов программы - "Коллектив" о пожаре в бухарестском ночном клубе Collective в 2015-м. 27 человек погибли и 180 были ранены. Еще больше получили ожоги и скончались в больнице от несмертельных ран. Врач призывает команду журналистов расследовать дело. Раскрывают масштабные схемы в сфере медицины. В то же время новоназначенный министр здравоохранения пытается реформировать коррумпированную систему, но сталкивается с препятствиями на этом пути.

Лента "Что-то прекрасное осталось позади" рассказывает об организации "Хорошее горе" в американском штате Нью-Джерси. Создает уникальные центры психологической поддержки. Работают с детьми, недавно потерявшими родителей.

Картина "Гражданин Био" показывает подпольный мир биохакинга и радикальной медицины, где биопанки пытаются продлить человеческую жизнь.

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"Каждый наш фестиваль - тематический. Этим отличается от многих киносмотров мира, - продолжает Дарья Аверченко. - Ежегодно стараемся брать за основу какую-то актуальную проблему. Нам интересно обсуждать то, что волнует общество.

Пандемическая ситуация коснулась каждого уголка планеты. Поэтому мы решили поговорить о том, как изменился мир. Название нынешней темы "Полное выздоровление" звучит несколько иронично. Но нам хотелось бы, чтобы это стало амбициозной целью.

Однако вопросом коронавируса не ограничиваемся. Это было бы просто скучно. Мы не можем отменить всю остальную жизнь. К тому же общество уже сильно устало от этого. Поэтому широко коснемся темы здоровья. Это будет отражено не только в представленных фильмах, но и в событиях правозащитной программы RIGHTS NOW!

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Например, будем говорить с экспертами о правах рожениц в родильных домах. Среди тем дискуссий - реабилитация пострадавших от войны на Донбассе и аннексии Крыма. Лечение больных в пенитенциарных учреждениях. Опасности для детей в соцсетях. Иммунизация. Паллиативная медицина. Нужно ли строить новую гидроэлектростанцию ​​на Херсонщине. К каким экологическим последствиям это приведет и как отразится на здоровье людей, которые там живут.

В этом году проводим мероприятие в смешанном формате - офлайн и онлайн. Хотим распространить информацию не только в столице, но и в регионах".

Всего на Docudays UA покажут 95 лент.

Офлайн-центром Doсudays UA станет киевский Подол, где располагаются все фестивальные локации: кинотеатры "Жовтень" и "Кино 42", пространство креативного сообщества IZONE и Dymchuk Gallery. Также присоединиться к показам и событиям можно будет в онлайн-кинотеатре DOCUSPACE.

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