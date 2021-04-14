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четверг, 15 апреля 2021 00:35

Выбрали победителей фестиваля документального кино

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По 27,9 тыс. грн получили победители 18-го Фестиваля документального кино о правах человека "Докудейз ЮА". В международном конкурсе лучшей признали ленту "Укрощение сада" грузинского режиссера 40-летней Саломе Джаши.

Бывший премьер-министр Грузии, миллиардер 65-летний Бидзина Иванишвили с 2016-го собирает столетние деревья, кторые растут вдоль побережья.

Их выкапывают и перевозят в сад власть имущего, привязывают железными тросами. Для пересаживания приходится отключать ток на башнях линий электропередачи, прорубать дороги через мандариновые рощи.

Большинство экранного времени занимает перевозка бука весом более 1 тыс. т. Дерево окапывают, обшивают досками, грузят на платформу, буксируют двумя тягачами. Затем переносят на баржу, везут по морю, перебрасывают на пирс.

- Наблюдает за перемещением редких деревьев из небольших поселков в дендропарк. Олигарх в кадре не появляется, — рассказывает журналист Влад Головко, 25 лет.

Местные противятся депортации растений разве что слабой бранью и печальным вздохом. Для многих это возможность получить "деньги из воздуха". В конце картины под пение птиц, брызгание поливалки, дырчание газонокосилки разглядываем деревья-долгожители, свезенные из разных уголков Грузии. Ужасает, как глубоко этот процесс проник в жизнь целой страны.

Главную награду национального конкурса получила "Земля Ивана". Режиссер 38-летний Андрей Лысецкий наблюдает за мастером народного творчества 81-летним Иваном Приходько из села Дударков Бориспольского района Киевской области. Рисует зверей и птиц, казаков, ангелочков, орнаменты. Делает деревянные игрушки. Поет и танцует, проводит ритуалы. "Мое искусство — это протест против уничтожения украинской культуры", — говорит.

- После выхода с любовью сделанного фильма наивный художник Иван Приходько должен был бы проснуться знаменитым, - говорит писатель Александр Михед, 32 года.

Приз зрительских симпатий достался Элеонор Вебер Из Франции. В основу картины "А ночи уже больше не будет" положила архивные видео американских и французских военных из Афганистана, Ирака, Сирии.

На "Докудейз ЮА" состоялось 105 кинопремьер. Лучшие работы можно посмотреть в онлайн-кинотеатре фестиваля до 23 апреля.

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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