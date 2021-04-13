Конь-волонтер помогает животным и людям на фронте

Автор: facebook.com Гражданин Эстонии, украинец по происхождению Анатолий Лютюк стал героем документального фильма "Сказка о Коньке". Живет в старинной каменной башне в Таллинне. В своей мастерской создает самодельные книги и деревянные игрушки. С 2014 года ездит на Донбасс с волонтерской миссией. Параллельно собирает рассказы о доброте. На основе этих историй пишет сказку о деревянном коньке-волонтере, который помогает зверям и людям, пострадавшим на войне

Анатолий Лютюк - необычный герой. Сочетает в себе художника, волонтера, социального активиста и духовного человека.

Об этом говорит режиссер Денис Страшный. Вместе с Ульяной Осовской снял фильм "Сказка о Коньке". Рассказывает о бывшем диссиденте, художнике Анатолии Лютюке. Родился в 1947 году в селе Великие Борки на Тернопольщине. С 1970-х живет в эстонском Таллинне, где основал украинскую греко-католическую церковь и Центр украинской культуры. С 2014-го вместе с вырезанным вручную деревянным коньком ездит на прифронтовые территории и в госпитали Донбасса. Доставляет гуманитарную помощь. Также собирает истории о животных на войне, творчески обыгрывает в книге иллюстраций.

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Премьера ленты состоялась в национальном конкурсе 18-го Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA. Проходил в формате онлайн.

Денис Страшный представил картину в разговоре с кинокритиком и журналисткой Дарьей Бадьйор.

Расскажите, как начали работать вместе и действительно ли этот фильм является частью вашей личной истории?

- Мы познакомились с Ульяной сразу после Майдана, когда я лежал в больнице с огнестрельным ранением в ногу. Она тогда волонтером курировала гуманитарную миссию от Эстонии, помогала отправлять туда раненых майдановцев на реабилитацию, в том числе и меня. В Таллинне мы собственно и встретили главного героя будущего фильма.

Анатолий Лютюк с сыновьями и друзьями воплощал в жизнь эту первую эстонскую гуманитарную миссию. Сначала он для нас был странным закрытым дедом. Но мы начали знакомиться ближе, пожили у него три недели. Он рассказывал и показывал свои невероятные произведения.

На каком этапе поняли, что хотите сделать о нем кино?

- Сначала снимать Анатолия казалось просто невозможным. Выглядел как недостижимый и необъятный человек на своей волне, который постоянно в работе и молитве. Но понял, что обязательно хочу сделать кино, когда он показал нам свои мастерские, ознакомил с концепцией передачи информации через дерево. Чем оно старше, тем информации больше.

Анатолий показал, что могут быть современные произведения, которые выглядят, будто им 200-300 лет. По этой технологии он реставрировал и построил по сути с нуля церковь в Таллинне. То же воплотил и в своих рукотворных манускриптах, которые делает за монастырскими технологиями. Соединил украинские традиции и традиционное мастерство с бережным отношением к артефактам и уникальной самодельной бумагой, которая может тысячу лет хранить информацию. Это нас поразило. Стали чаще приезжать к Анатолию, снимать его. Затем он стал брать нас в свои путешествия. В 2017 году мы поехали вместе с ним на Донбасс. Так рождался фильм.

Автор: facebook.com Фильм "Сказка о Коньке" о бывшем антисоветском активисте, а ныне монахе в миру и художнике Анатолии Лютюке (в центре) сняли режиссеры Денис Страшный (слева) и Ульяна Осовская. Лента совместного производства Украины и Эстонии

Показываете человека, который о себе все знает, тождественен самому себе и предлагает некий философский стержень. У вас было желание упаковать наш нынешний водоворот эмоций, тревожность относительно войны? Нашли покой в ​​его ответах и ​​хотели это передать на экране?

- Анатолий стал для нас образцом человека, который искренне делает все, что может, для помощи другим. Даже на себе почувствовал. В моей жизни в какой-то момент появился человек, который сказал: "У тебя проблема, в тебя стреляли и не можешь ходить. Я попробую благодаря своему авторитету и связям помочь". И помог. И таких людей десятки и сотни. А если учесть поддержку материальную и провизией - тысячи. И это при том, что ему сейчас 74 года. Понимаем, что ему сложно, но делает это. Своими действиями и отношением к жизни влияет и на мое личное поведение и мировоззрение.

Мы решили не каждому лично говорить - я знаю такого человека. А побыть с ним рядом и потом показать всем сразу - смотрите, такое возможно.

Интересно, когда волонтерство выходит из личности человека. В случае Анатолия это является его органической частью. Он просто делает то, что делает каждый день. В этом есть большая красота. Как и в том, что не только ездит и помогает, но из того создается искусство.

- На примере Анатолия понимаем важность трех столпов. Социальная деятельность, духовный стержень, на который эта активность насаживается, и сила искусства.

Когда ты не только горишь изменениями, но и духовно мотивирован, абсолютно заряжен на что угодно - тогда не остановят сложности. Потому что воспринимаешь их не как проблему или помеху, а как челлендж. Идешь дальше и не сдаешься.

Анатолий как раз для нас оказался необычным персонажем. Сочетает в себе художника, волонтера с начала войны, общественного активиста с юности и духовного человека - монаха в миру. Это сочетание позволило нам сделать кино. Потому что нас интересует не только наблюдать за процессом, но и вывод, результат.

Он нам никогда не говорил, что делать и что нет. Оставляли в ленте все, что считали нужным. Ему так и говорили: "Анатолий, вы делаете свое искусство, мы свое".

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За годы проживания в Эстонии Лютюк также сильно прокачался в сочетании культуры Украины и Эстонии. Своей деятельностью работает на дружбу стран. Его там знает вся художественная тусовка, показывают по телевизору, приглашают на приемы к президенту. Когда я приехал туда, то понял, что эстонцы - наши настоящие братья и сестры. Волнуются за нас и кое в чем знают больше, чем мы сами о себе. И настолько искренне переживают и поддерживают, что хотелось осуществить какой-то свой маленький вклад в дружбу между нашими странами. Это была одна из задач фильма.

Автор: facebook.com Герой фильма "Сказка о Коньке" Анатолий Лютюк работает в Украинском культурном центре в Таллинне. Некоммерческую организацию основал в 2002 году для продвижения и сохранения украинского языка, культуры и традиций в Эстонии

Поддерживаете ли контакт с Анатолием? Как сейчас оценивает ситуацию на Донбассе? Нет ли разочарования?

- Сто процентов поддерживаем. Не знаю, как он относится, но точно скажу, что разочарования нет. Это человек, который родился в послевоенном 1947 году, многое видел в своей жизни. По моему мнению, разочаровался бы, если бы мы здесь все сдались, понурились и сели плакать и говорить, что все нам пороблено. А если здесь есть еще глаза и сердца, которые горят, и руки, которые что-то делают - Анатолий всегда в таких людей верит и поддерживает. Вообще любит позитивных украинцев. Сам 20 лет как дал обет ежедневно видеть что-то хорошее в любой ситуации. Это его философия.

Лютюк нам говорил, что даже в тот период, когда активно ездил на линию фронта, не делал политических выводов. Солдаты, местные, волонтеры - они все имели свои взгляды. Анатолий собственные не афишировал. Потому что у него была конкретная задача - искать маленькие прифронтовые больницы, людей в беде и налаживать помощь из Эстонии в Украину.

Автор: facebook.com Анатолий Лютюк с 2014-го возит гуманитарную помощь на Донбасс: в Авдеевку, Волноваху, Бахмут, Соледар, Мирноград и другие города. В Эстонии сбором и организацией помощи для Украины занимаются как представители правительства Эстонии, так и обычные граждане. Ленту о Лютюке "Сказка о Коньке" презентовали на кинофестивале Docudays UA

Как относились к украинским режиссерам в Донецкой области и Эстонии?

- На Донбассе у нас была маленькая камерка и диктофончик. Делали ручную съемку без штатива. Нас воспринимали не как режиссеров, а как представителей волонтерской миссии во главе с интересным лысым дедом с большой бородой. Мы стали частью его команды. Были все время вместе, снимали его реакцию и рефлексии.

В Таллинне мы как приехали в 2014-м, пробовали снимать видео. Сразу зашли в местную компанию как молодые режиссеры. Ходили за Анатолием всюду, пока люди не привыкли, что эти двое - друзья Лютюка и что-то себе надумали.

Можно сказать, что мы под эгидой Анатолия воплощали свое видение, которое он не контролировал, но часто инициировал.

Автор: facebook.com Постер фильма "Сказка о Коньке" создавали в два этапа. Сначала собрали крафтовый коллаж, затем оцифровали, добавили текст и логотипы. Титр с названием - это авторский леттеринг героя ленты Анатолия Лютюка

На каком этапе появился конек, и решили сделать его центром повествования? Почему сказка?

- Анатолий создал в Таллинне первую в Эстонии украинскую греко-католическую церковь. В фундаменте места, которое ему выделили под строительство, нашли скелет коня. Стал символом пространства, созданного Лютюком. Коллекция деревянных коньков была у него еще до того, как мы попали в Таллинн. У нашего героя вообще все вокруг какого-то мастерства, работы с деревом. Как по мне, идею еще и создания истории он вынашивал давно. И мы стали элементом в этом механизме повествования о коньке.

Физически он появился в Карпатах в первые дни поездки на Донбасс. Началась с Ивано-Франковска - гуманитарка закупалась именно оттуда и развозилась по линии фронта. Когда-то Анатолий учился неподалеку, в городе Вижница. Решил съездить туда и предложил - давайте я в этом месте сделаю коня и с ним буду путешествовать.

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Мы искали форму сказки, но именно документальной, на реальных событиях. Чтобы это не была ванильная история к кофе. Но и не тяжелая военная драма о том, что нет этому конца и края. Балансировали.

Конек открывал нам дверь в сказку. Люди там окружены проблемами, страданиями, депрессией. А Лютюк подходил с игрушкой и спрашивал: "А знаете ли рассказы о взаимопомощи людей и животных на фронте? Ибо мы делаем сказку". Сразу все включались, выходили из черной тоски и говорили о светлых моментах. Даже само упоминание доброты было терапевтическим.

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"Когда происходят события крупного масштаба, сталкиваешься со своей беспомощностью. Это война или что-либо, что выходит за рамки жизни и влияния одного человека. И такая глобальная, неподвластная тебе проблема заставляет многих входить в ступор. Пример Анатолия очень сильный - как раз о проживании вот этой травмы. Когда понимаешь, что вроде как беспомощный, но в каких-то маленьких точках можешь сделать ситуацию лучше, помочь какому-то конкретному человеку. Спокойствие появляется от того, что ты не отгораживаешься от жизни, осознаешь ее сложность, видишь проблемы, реагируешь на них, но одновременно делаешь все, что можешь. С легкостью отдаешь свое время и жизненные силы. Это касается и вообще феномена волонтерства. Когда люди жертвуют чем-то просто ради других и своего внутреннего ощущения, что я сделал все, что мог", - говорит сорежиссер фильма "Сказка о Коньке" Ульяна Осовская.